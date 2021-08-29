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Как Репин Айвазовскому Пушкина нарисовать помог

Все мы знаем Айвазовского как великолепного мариниста. Мало кто вспомнит его «сухопутные» произведения, а уж портреты тем более. Людей художник изображал крайне редко — в основном отводил им скромное место где-то там, в уголочке, чтобы пейзаж не портили. Человеческие фигуры получались у Айвазовского как ветерок над морем: легко, неуловимо и символично.

Однако это не помешало живописцу создать серию из двадцати картин, героем которых стал Пушкин. Айвазовский познакомился с поэтом в 1836 году на выставке в Академии художеств, но рисовал его по памяти уже годы спустя.

Например, посмотрите на работу «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца». Нашли поэта? Ну да, он один из тех двух всадников в углу картины. Который? Возьмите лупу!

Как Репин Айвазовскому Пушкина нарисовать помог

И. К. Айвазовский «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» (1899)

Посмотрим на другую картину — «Пушкин на берегу Черного моря». Поэт отдыхает на каменистом берегу. Выражение его лица мы видим недостаточно четко, чтобы определить по нему, насколько холодны камни, на которых он сидит.

Как Репин Айвазовскому Пушкина нарисовать помог

И. К. Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Черного моря» (1887)

И вот нам попадается на глаза «Прощание Пушкина с морем». Пушкин-гигант во весь рост на большом холсте (228x157 см). Сейчас-то мы заглянем в его глаза и увидим в них отражение сосредоточенного Айвазовского с кисточкой в зубах. Стоп! А в отражении — кто-то другой!

Всё дело в том, что Пушкина нарисовал Илья Репин — картина создана в соавторстве. В этом признался в своих воспоминаниях сам Илья Ефимович: «Дивное море написал Айвазовский... И я удостоился намалевать там фигурку».

Как Репин Айвазовскому Пушкина нарисовать помог

И. К. Айвазовский «Прощание Пушкина с морем» (1877 год)
29 август 2021 /
Тайны истории
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