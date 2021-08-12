Гигантопитек

Этот рисунок изображает встречу, которая вполне могла произойти в лесах Юго-Восточной Азии всего полмиллиона лет назад: человек прямоходящий (Homo erectus) столкнулся с чудовищных размеров родственником современных орангутанов — гигантопитеком (Gigantopithecus), самым крупным из известных науке приматов. По самым скромным оценкам вес гигантопитека мог составлять около 200–300 килограммов, более смелые приписывают этому животному массу тела до 550 килограммов, что делает его вдвое крупнее африканской восточной гориллы, самой крупной обезьяны современности (ее масса достигает 267 кг). К сожалению, поскольку от гигантопитека не сохранилось ни одного полного скелета, при оценке его размеров ученым приходится опираться на промеры зубов и челюстных костей, поэтому и внешний вид, и образ жизни этого великана во многом остается для нас загадкой.

Сравнение размеров некоторых вымерших понгин (в настоящее время из представителей этого семейства сохранились только орангутаны), слева направо: самка коратпитека, самец люфенгпитека, самец гигантопитека, самка сивапитека. Рисунок © artbyjrc с сайта deviantart.com

Впервые о гигантопитеке стало известно еще в первой половине прошлого века, причем обнаружили его остатки... на прилавке. В 1935 году немецкий палеонтолог Густав фон Кёнигсвальд прогуливался по рынку в Гонконге, особое внимание уделяя магазинчикам со средствами китайской народной медицины: он искал там «драконьи кости», которыми торговцы частенько называли любые окаменелости со всех концов света. И надо же было такому случиться, что на одном из прилавков фон Кёнигсвальд увидел пару коренных зубов, отдаленно напоминающих человеческие, но при этом намного крупнее зуба любого человека или любой известной науке человекообразной обезьяны.

Слепок нижней челюсти гигантопитека из коллекции Вустерского колледжа, штат Огайо, США. фото с сайта ru.wikipedia.org

В том же году ученый описал новый род приматов, назвав его гигантопитеком — «гигантской обезьяной». Несмотря на то что на руках у него были только зубы, он не сомневался, что имеет дело с животным огромных размеров, поэтому продолжил поиски на китайских рынках, и в 1939 году, заполучив еще несколько зубов, выяснил, что они были привезены откуда-то из южных провинций Китая. К сожалению, на дальнейшие планы фон Кёнигсвальда сильно повлияла война: во время вторжения японских вооруженных сил ученый был захвачен в плен и долгое время не мог заниматься научной деятельностью. Лишь в 1952 году, во время работы в Американском музее естественной истории, он смог наконец-то представить миру полное описание гигантопитека.

В дальнейшем работу фон Кёнигсвальда продолжили уже китайские ученые: с 1955-го по 1963 годы исследовательская группа Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии, возглавляемая отцом китайской антропологии Пэем Вэньчжунем, обнаружила несколько челюстных костей и свыше тысячи зубов гигантопитека, изучив полтора десятка новых местонахождений.

Поскольку в основном остатки этой обезьяны находили в пещерах, где гигантскому растительноядному животному делать вроде бы и нечего, а на некоторых челюстных костях были заметны следы погрызов, оставленных острыми резцами, ученые предположили, что «ответственными» за накопление костей гигантопитеков в подземных убежищах были дикобразы. Дело в том, что эти грызуны и сегодня являются активными потребителями костей: они стаскивают их в свои норы и постепенно сгрызают целиком, тем самым восполняя в организме запас минеральных веществ, необходимых для роста игл. К счастью, с зубами, покрытыми твердой эмалью, резцы дикобразов справиться не могут, благодаря чему сегодня в руках ученых имеется солидная коллекция зубов гигантопитеков — а вот костей, увы, лишь малая толика.

Реконструкция гигантопитека. Рисунок Романа Евсеева с сайта age-of-mammals.ucoz.ru

К счастью, современные методы исследования позволяют извлекать немало полезной информации даже из самых фрагментированных остатков животных. Так, в 2008 году с помощью компьютерной томографии было проведено исследование толщины эмали, формы коронок и структуры дентина десяти зубов гигантопитека, в результате чего было обнаружено, что и строением, и структурой эти зубы больше всего напоминают зубы единственной азиатской человекообразной обезьяны, дожившей до наших дней, — орангутана. Подтвердило эти выводы и проведенное в 2019 году секвенирование белков (см. Protein sequencing) эмали: сравнение их состава у гигантопитека и других человекообразных обезьян показало, что последние общие предки гигантопитека и орангутана жили 10–12 миллионов лет назад, тогда как с африканскими человекообразными представители подсемейства понгин (которое сейчас включает только орангутанов) разошлись где-то 26–17 миллионов лет назад.

Портретная реконструкция гигантопитека. Рисунок © kepyle2055 с сайта deviantart.com

Но вот что любопытно: современные орангутаны — это преимущественно древесные животные, много времени проводящие в кронах. Хотя вес крупного самца калимантанского орангутана может достигать 90–100 килограммов, это как минимум вдвое меньше минимального веса гигантопитека, так что последний по образу жизни скорее напоминал гориллу и большую часть времени находился на земле. Зубы у него были широкие и плоские, а челюсти — чрезвычайно массивные и способные выдерживать большие нагрузки при жевании: обычно такие анатомические особенности связываются с питанием твердой и грубой пищей — однако современные приматы с похожим строением челюстей могут питаться в основном листьями (колобусы) или фруктами и семенами (орангутаны). Толстая эмаль зубов, казалось бы, тоже поддерживает гипотезу о питании чем-то жестким и волокнистым, но при этом бугры коронок зубов у гигантопитека относительно низкие, слабо адаптированные для потребления листьев и травы, а наличие следов кариеса на коренных зубах предполагает присутствие в рационе фруктов, богатых ферментируемыми углеводами.

Впрочем, наиболее интересные данные о питании гигантопитеков были получены при изучении фитолитов (см. Phytolith), сохранившихся на эмали зубов. Поскольку эти микроскопические кремниевые образования (они широко распространены среди современных групп растений и служат для поддержания клеточной структуры тканей, а также могут защищать растение от некоторых неблагоприятных факторов среды — например, повышенных температур или вредоносных грибков) довольно сильно отличаются у представителей различных таксономических групп, ученым удалось определить, что незадолго до гибели один из гигантопитеков поел зеленой травы, а другой лакомился плодами растения из семейства тутовых — сегодня в него входит множество деревьев и кустарников со съедобными ягодами и фруктами, например шелковица и джекфрут. Позже был проведен анализ состава зубного камня гигантопитеков: выяснилось, что в нем содержались крахмальные зерна, то есть при жизни эти приматы также могли употреблять в пищу различные клубни и корневища.

Реконструкция сцены охоты тигра на гигантопитеков: большая кошка, скрываясь в зарослях, ждет удобного момента для нападения. Возможно, до появления в Юго-Восточной Азии первых людей тигры были единственными хищниками, способными представлять угрозу для этих могучих приматов. Рисунок © Tuomas Koivurinne с сайта deviantart.com

Зубы гигантопитека дали подсказку и о том, как выглядела Юго-Восточная Азия во времена последнего ледникового периода. Изучив изотопный состав углерода эмали древних животных, ученые выяснили, что гигантопитек был строго лесным жителем: в его зубах происходило накопление углерода из растений, использующих C3–фотосинтез и растущих в относительно прохладных, изобилующих влагой местах с умеренной интенсивностью солнечного света. А вот в зубах других растительноядных животных, например оленей, носорогов, свиней и лошадей, углерод накапливался как из С3-растений, так и из растений, использующих С4–фотосинтез, растущих в более сухих и жарких местообитаниях. Из этих данных можно предположить, что среда обитания гигантопитека была мозаичной, и участки влажного леса там сменялись открытыми равнинами. В Африке подобный тип среды, как предполагается, был одним из ключевых факторов формирования первых гоминин — но вот на благополучие гигантопитеков он, увы, повлиял не лучшим образом.

Самец гигантопитека, прогоняющий тигра. Рисунок © Julio Lacerda с сайта paleoart.tumblr.com

Просуществовав на протяжении почти двух миллионов лет, гигантопитеки вымерли около 100 тысяч лет назад, когда климатические изменения привели к существенному похолоданию и уменьшению площади лесов, которые постепенно сменялись травянистыми равнинами. Другие растительноядные млекопитающие успешно приспособились к жизни в саванне и питанию жесткой травой, а вот гигантопитек, будучи исключительно лесным обитателем, не сумел адаптироваться к смене мест обитания и оказался буквально заперт в сохранившихся клочках леса. Также на вымирание этих обезьян могли повлиять люди (см. Гигантопитеки уступили место Homo sapiens, «Элементы», 08.11.2005). Известно, что уже 800 тысяч лет назад на территорию Южного Китая проникли представители рода Homo, однако, поскольку они не были чрезмерно распространены и многочисленны, нельзя сказать, оказали ли охота и конкуренция за ресурсы со стороны людей сколь-нибудь существенное влияние на окончательное исчезновение гигантопитека с нашей планеты.

Рисунок палеонтолога и художника Марка Уиттона (Mark P. Witton) с сайта markwitton-com.blogspot.com.

Анна Новиковская