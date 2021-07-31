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О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!

О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!




В 1978 году в отдел Pontiac автомобильного гиганта General Motors пришло письмо:

«Вы сочтете меня сумасшедшим, но уверяю, это не так. Наша семья очень любит мороженое, поэтому по вечерам дети выбирают, то, какое они хотят, и я еду за ним. И вот я приобрел ваш новый „Pontiac". И честное слово, когда я беру ванильное мороженое, машина перестает заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта — нет проблем. Я понимаю, что это безумие, но что-то в этом авто реагирует на ванильное мороженое?»

В службе поддержки посмеялись над письмом, но, согласно регламенту, обязаны были отправить инженера на проверку.

Хозяином машины оказался адекватный, воспитанный и образованный человек. Инженера это очень удивило. Они отправились в магазин, купили ванильное мороженое. И правда — Pontiac не заводится! Эксперимент продолжался несколько дней и результаты были невероятны! Шоколадное — заводится. Клубничное — заводится. Ванильное — нет.

Инженер был человеком образованным и не хотел верить, что у автомобиля аллергия на ваниль. Он отследил все детали: время, бензин, заправку, даже погоду.

И выяснилось: дело не в ванили и не в мороженом, а в размещении товара в магазине. Ванильное мороженое, как самое популярное, выкладывали в холодильнике у самого входа, а остальное — в глубине зала. Купить ванильное можно было гораздо быстрее, чем другое...

И почему тогда авто не заводится, если хозяин возвращается быстрее? Ответ был найден: двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина.

Так в General Motors узнали о несовершенстве автомобиля, откликнувшись на безумное письмо.
31 июль 2021 /
Тайны истории
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