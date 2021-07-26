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Ночь = N+8?

Ночь = N+8?


Интересный факт... или просто совпадение? Во многих европейских языках слово НОЧЬ состоит из буквы «N», за которой следует цифра 8. При этом, как известно, буква N является математическим символом большого числа, а цифра 8 (повернутая на 90 градусов) символизирует бесконечность. Не означает ли это, что на этих языках НОЧЬ означает «соединение с бесконечностью» (N + 8)?


Посмотрите, сколько примеров:


По-английски:

night = n + eight (8)


По-немецки:

nacht = n + acht (8)


По-испански:

noche = n + ocho (8)


По-итальянски:

notte = n + otto (8)


По-португальски:

noite = n + oito (8)


По-французски:

nuit = n + huit (8)


Что же это? Неужели предложение спать ночью не меньше 8 часов?
26 июль 2021 /
Тайны истории
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