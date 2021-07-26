Ночь = N+8?

Интересный факт... или просто совпадение? Во многих европейских языках слово НОЧЬ состоит из буквы «N», за которой следует цифра 8. При этом, как известно, буква N является математическим символом большого числа, а цифра 8 (повернутая на 90 градусов) символизирует бесконечность. Не означает ли это, что на этих языках НОЧЬ означает «соединение с бесконечностью» (N + 8)?
Посмотрите, сколько примеров:
По-английски:
night = n + eight (8)
По-немецки:
nacht = n + acht (8)
По-испански:
noche = n + ocho (8)
По-итальянски:
notte = n + otto (8)
По-португальски:
noite = n + oito (8)
По-французски:
nuit = n + huit (8)
Что же это? Неужели предложение спать ночью не меньше 8 часов?
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