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Акульи зубы из Иерусалима оказались старше на 80 миллионов лет

При раскопках подвала в Городе Давида археологи обнаружили зубы акулы позднего мелового периода.

В одном из старейших районов Иерусалима, в Городе Давида, где в наше время расположился арабский район Силуан, археологи обнаружили коллекцию древнего любителя палеонтологии, по какой-то причине выброшенную в мусор. Описание находки опубликовано в Frontiers in Ecology and Evolution.

Акульи зубы из Иерусалима оказались старше на 80 миллионов лет
Зуб вымершей 80 млн. лет назад акулы из рода Squalicorax, обнаруженный при раскопках в городе Давида. фото: Omri Lernau, Phys.org
Акульи зубы из Иерусалима оказались старше на 80 миллионов лет
Реконструкция внешнего вида вымершей акулы Squalicorax falcatus. Илл.: Damouraptor, Wikimedia Commons. ‹ › Открыть в полном размере

В заполнении подвала большого дома IX-VIII веков до нашей эры среди пищевых отходов и керамических черепков нашли почти четыре десятка акульих зубов. На них не было никаких следов обработки или использования, и сначала специалисты решили, что зубы того же времени, к которому относится весь остальной мусор подвала.

Однако позже выяснилось, что два зуба принадлежит акуле рода Squalicorax. Скваликораксы вымерли около 66 миллионов лет назад и известны по ископаемым остаткам, преимущественно зубам. Чтобы уточнить возраст акульих зубов, учёные провели анализ микроэлементов окаменелостей, исследовали изотопы стронция и кислорода, а также применили метод рентгеновской дифракции. Результаты исследований показали, что возраст находок – около 80 миллионов лет. Это значит, что они относятся к концу мезозойской эры – позднему меловому периоду, когда по Земле ещё ходили динозавры. Ещё один зуб был отнесён к семейству Odontaspididae – песчаным акулам также мелового периода, которые в отличие от скваликораксов не вымерли.

Ближайшее к Иерусалиму местонахождение таких окаменелостей – пустыня Негев – расположено в 90 километрах. Исследователи отмечают, что это не единственная находка окаменелых зубов акул мелового периода в Израиле. Однако по какой причине они могли оказаться в Городе Давида, неизвестно. Представляя научную работу на конференции Goldschmidt2021, ведущий автор исследования палеонтолог Томас Тюткен (Thomas Tutken) предположил, что эти окаменелости могли быть собранием какого-то коллекционера, жившего в Городе Давида почти 2900 лет назад. Однако никакими данными для подтверждения гипотезы авторы не располагают.

Дом, в котором найдены доисторические акульи зубы, построен на более древнем сооружении, которое, вероятно, было частью подземной системы обеспечения водой Города Давида во время осад. Оно представляло собой вырезанный в известняковой скале бассейн размером 10 на 15 метров. В конце IX – начале VIII века до нашей эры его засыпали крупными валунами и грунтом вперемежку с бытовым мусором. Мусор состоял из почти 10 тысяч костей рыб, подавляющее большинство которых водится до сих пор в Средиземном море. Однако некоторые виды рыб были явно привозными, поскольку обитают они только в Ниле. Также археологи вынесли оттуда 6,5 тонны керамического лома и несколько сотен булл – одноразовых печатей, которые в древности использовали для сохранения конфиденциальности переписки.

13 июль 2021 /
Тайны истории
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