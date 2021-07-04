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Персонажи классического искусства в современных реалиях

Как выглядели бы персонажи классических картин в современных условиях? Многие художники и дизайнеры сегодня экспериментируют, создавая такие коллажи. Вот небольшая подборка отличных примеров!



Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях

Персонажи классического искусства в современных реалиях



Также смотрите: Украинский коллажист делает героев классических картин современными
04 июль 2021 /
Тайны истории
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