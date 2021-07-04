Тайны мира » Тайны истории » Персонажи классического искусства в современных реалиях
Персонажи классического искусства в современных реалиях
Как выглядели бы персонажи классических картин в современных условиях? Многие художники и дизайнеры сегодня экспериментируют, создавая такие коллажи. Вот небольшая подборка отличных примеров!
Также смотрите: Украинский коллажист делает героев классических картин современными
Также смотрите: Украинский коллажист делает героев классических картин современными
04 июль 2021 /
Похожие новости
Дидазоониды
Ветуликолии (Vetulicolia) — ископаемые животные, которых невозможно отнести ни к одному современному типу...
Джоконду рисовали с мужчины
В ходе специальной пресс-конференции председатель Национального комитета Италии по культурному наследию Сильвано Винчети заявил о том, что вероятно моделью для Джоконды был мужчина. Предположительно
Установлена причина потери цвета картин Ван Гога
С помощью химического анализа удалось выяснить причину, из-за которой яркие и сочные желтые цвета на картинах великого постимпрессиониста становятся темными коричневыми оттенками. Исследования
Загадка Леонардо да Винчи. Лицо Бога
С помошью зеркала учёным удалось увидеть «лицо Бога». Организация под названием Всемирный фонд «Зеркало священных текстов и картин» опубликовал результаты изучения живописи и графики Леонардо да
Истории знаменитых картин
Произведения искусства, которые знают все, часто хранят в себе неизвестные увлекательные истории.
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ