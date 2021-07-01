Совпадения с разницей в сто лет: Авраам Линкольн и Джон Кеннеди

14 апреля 1865 года в Театре Форда в Вашингтоне был смертельно ранен 16-й президент США Авраам Линкольн. Чаще всего его гибель сравнивают с гибелью другого главы США — Джона Кеннеди. Параллели на этом не заканчиваются. Совпадения в судьбах двух американских президентов даже были сложены в 13 пунктах писателя Мартина Гарднера.Авраам Линкольн и Джон Кеннеди являются одними из самых величайших и любимых президентов Америки. Но мало кто бы смог подумать, что их свяжет не только любовь народа. Ведь народную любовь хотя бы можно объяснить. События же, в которых прослеживается некая закономерность, объяснить невозможно.Необычные совпадения в жизни и смерти двух президентов были замечены через год после убийства Джона Кеннеди. Публикация в прессе 1964 года самых значимых событий их жизни заставила задуматься даже скептиков.В настоящий момент существует довольно много общего между Линкольном и Кеннеди, а также их вице-президентами, убийцами и, более того, убийцами убийц.Кто-то скажет, что это случайность, другие же объяснят это повторным рождением души после смерти. Но обойдемся без ярлыков.13 пунктов Мартина ГарднераМартин Гарднер — американский писатель, популяризатор науки, один из основателей Комитета по научному расследованию заявлений о паранормальных явлениях.1. Линкольн был избран президентом в 1860 году. Ровно сто лет спустя, в 1960 году, президентом был избран Кеннеди.2. Оба были сильно обеспокоены правами афроамериканцев.3. Оба были убиты в пятницу в присутствии жён.4. Супруги обоих потеряли ребёнка в период проживания в Белом Доме.5. Оба были убиты пулей, вошедшей в голову сзади.6. Линкольн был убит в театре Форда. Кеннеди встретил свою смерть, когда ехал в кабриолете «Линкольн» производства «Форд Мотор Компани».7. Преемниками обоих стали вице-президенты по фамилии Джонсон, которые были южанами, демократами и бывшими сенаторами.8. Эндрю Джонсон родился в 1808 году. Линдон Джонсон родился в 1908 году, ровно сто лет спустя.9. Оба убийцы были южанами, придерживающимися экстремистских взглядов.10. Оба убийцы были убиты до суда.11. LINCOLN и KENNEDY — по семь букв.12. ANDREW JOHNSON и LYNDON JOHNSON — по тринадцать букв.13. JOHN WILKES BOOTH и LEE HARVEY OSWALD — по пятнадцать букв.Совпадения различных обстоятельств в жизни двух лидеров, как ни странно, начинаются с самого рождения. Оба президента были названы в честь своих дедов и были вторыми детьми в семье. Оба унаследовали врожденные заболевания: Линкольн страдал синдромом Марфана, Кеннеди — спинально-бульбарной амиотрофией. Оба президента были убиты сидя. Также оба любили сидеть в кресле-качалке, которое располагалось в кабинете президента.Эдлай Эвинг Стивенсон был хорошим другом Авраама Линкольна. Приятель Джона Кеннеди был внуком Эдлая Эвинга Стивенсона, которого звали так же. Оба обладали одинаковой любовью к поэзии, особенно им нравились произведения Шекспира.Две первых леди в стране, Мэри Тодд и Жаклин Бувье, до вступления в брак, уже были помолвлены с другими людьми. На момент женитьбы Линкольну и Кеннеди было больше сорока лет, тогда как их невестам всего двадцать четыре года. Обе девушки родились в состоятельных аристократических семьях и были довольно расточительны.Каждый из президентов имел четверых детей, двое из которых скончались, а двое других пережили своих отцов. У Линкольна были сыновья, которых звали Роберт и Эдвард. У Кеннеди были братья с такими же именами — Роберт и Эдвард.Авраам Линкольн был избран в Палату представителей США в 1846 году, а Джон Кеннеди — в 1946 году. Главный конкурент Линкольна на президентских выборах 1860 года был Стивен Дуглас, который родился в 1813 году. Главным конкурентом Кеннеди на выборах 1960 года был Ричард Никсон, который родился ста годами позже. Обоим президентам почти сразу после вступления в должность пришлось столкнуться с войной. В случае с Линкольном это была гражданская война в США с 1861 по 1865 годах, в случае с Кеннеди — война во Вьетнаме.Вице-президенты Линкольна и Кеннеди носили одинаковую фамилию — Джонсон. Оба заместителя были несдержанными и склонны к выпивке. Оба мучились почечнокаменной болезнью. Родились с разницей в сто лет.Жизнь обоих президентов закончилась за день до праздника. Линкольн был убит накануне Пасхи, Кеннеди — Дня Благодарения. И один, и второй, умерли не сразу. Линкольн скончался в гостинице «Peterson’s House», Кеннеди — Parkland Hospital.В день убийств обе президентские семьи сопровождались ещё одной супружеской парой. Авраам и Мэри Линкольны посещали театр вместе с офицером Гарри Рэтбоуном и его невестой Кларой Харрис, а Джон и Жаклин Кеннеди ехали в автомобиле вместе с губернатором Джоном Боуденом Конналли, и его супругой Нелли. И Рэтбоун, и Конналли были ранены во время покушений на президентов, и оба — не смертельно.Об убийцах лидеров: Бут и Освальд были одинакового роста, около 172 сантиметров. Оба были из неблагополучных семей и в раннем возрасте потеряли отцов. Полицейские, которые их арестовали, носили одинаковую фамилию — Бейкер. Оба убийцы были застрелены до суда.По желанию Жаклин Кеннеди похороны президента Джона Кеннеди были организованы по прообразу похорон Авраама Линкольна.Из: Дилетант