Неоготический замок на итальянском острове

Остров Лорето (Isola di Loreto) — это маленький и живописный остров в Северной Италии, который имеет давнюю историю и необычайную красоту.Остров расположен посреди озера Изео, площадь которого 65,3 кв.км, максимальная глубина — 251 м, максимальная ширина — 5 км, максимальная длина — 25 км, высота над уровнем моря 186 м.Озеро заполняет концевой бассейн древнего ледника, имеет крутые скалистые берега. Через озеро Изео протекает река Ольо, левый приток реки По. На южном берегу озера Изео расположен одноименный город Изео.Известно, что на острове еще в конце V века был построен монастырь, который просуществовал несколько веков и потом был заброшен в XVI веке, впоследствии от него остались лишь руины. Когда в 1580 году остров посетил кардинал Карло Борромео, то на нем находился лишь один человек, облюбовавший эту местность, отшельник по имени Питер.Когда в конце XIX века остров Лорето исследовал историк Габриэль Роза, то он нашел на нем руины древней крепости с двумя башнями и часовней. Позже остров переходил из рук в руки, от одного владельца к другому и когда в начале XX века остров достался капитану Королевского флота Винченцо Ричьери, то он в 1910 году построил здесь неоготический замок и пристань с двумя небольшими маяками, а вокруг посадил хвойные деревья, которые вместе с замком и придают Лорето красивый и живописный вид.Административно остров Лорето относится к району Сивиано (Siviano) муниципалитета Monte Isola провинции Брешия. Ходят слухи, что его чуть было не купил Джордж Клуни, у которого неподалеку отсюда уже есть резиденция, но по каким-то обстоятельствам в итоге отказался от этой идеи.Эти красивые места Северной Италии очень любят посещать туристы, в маршруты которых часто входит осмотр острова со стороны. К сожалению, остров находится в частной собственности и вход на него запрещен, но даже проплыв на катере вокруг него, можно увидеть многое, так как остров маленький и все видно как на ладони.