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На дне швейцарского озера

В Фирвальдштетском озере нашли деревню бронзового века, открытие удлинило историю города Люцерна на две тысячи лет.

Во время дноуглубительных работ в Фирвальдштетском (Люцернском) озере в Швейцарии строители обнаружили следы свайного поселения. Сообщение об этом появилось на сайте швейцарского кантона Люцерн.

На дне швейцарского озера
фото: Kantonsarchaologie Luzern
На дне швейцарского озера
фото: Kantonsarchaologie Luzern ‹ › Открыть в полном размере

Первые деревянные конструкции со дна озера были подняты в марте 2020 года. Затем приглашённые руководством кантона подводные археологи из Цюриха нашли фрагменты керамической посуды. Радиоуглеродный анализ находок и изучение керамики позволили датировать деревню примерно 1000 годом до н.э., то есть концом бронзового века.

Свайные поселения эпохи неолита и бронзового века (5000-1000 лет до н.э.) – не редкость для регионов вокруг Альп. Дома в таких деревнях доисторических земледельческих общин возводили на сваях для защиты от затопления, поскольку поселения часто располагались у воды: рядом с озёрами, реками и болотами. За тысячелетия уровень воды в водоёмах поднялся, реки изменили течение, а у озёр и болот увеличилась площадь. Поэтому остатки доисторических деревень ушли под воду, что и позволило им сохраниться. Это очень важные археологические памятники, их изучение помогает понять, как была устроена жизнь в дописьменную эпоху.

Швейцарский город Люцерн «вырос» из церковного прихода монастыря Санкт Леодегар им Гоф (Святого Леодегара). Датой основания города считают 1178 год, когда приход вышёл «из-под крыла» церкви. Сам монастырь был основан в начале VIII века. Однако археологи считают, что уже в первые века нашей эры на берегах Фирвальдштетского озера существовали поселения. Более древних следов обитания, кроме редких находок каменного века, обнаружить не удавалось, но предполагалось, что они могли сохраниться на дне озера. Уровень воды в озере с IX-X веков поднялся примерно на пять метров, и исследовать его дно мешал мощный слой ила и грязи. Подготовка дна озера к прокладке труб позволила подводным археологам исследовать и задокументировать участок с траншеей длиной больше километра.

В этом году исполняется 10 лет с момента признания объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 111 доисторических поселений на сваях в Альпах, расположенных на территориях Австрии, Франции, Германии, Италии, Словении и Швейцарии. Объект получил общее название «Доисторические свайные поселения в Альпах». Новое открытие – удачный подарок к юбилею этого события. Кроме того, история города Люцерна становится длиннее на целых две тысячи лет.

12 май 2021 /
Тайны истории
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