Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева наивно спросили:— А в чем подвиг Гагарина?Космонавт Лебедев вздохнул, глянул добродушно на всех и ответил:— Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидите вы в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё посчитали!