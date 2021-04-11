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В чем подвиг Гагарина?
Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева наивно спросили:
— А в чем подвиг Гагарина?
Космонавт Лебедев вздохнул, глянул добродушно на всех и ответил:
— Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидите вы в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё посчитали!
На фото: Юрий Гагарин после приземления 12 апреля 1961 г.
11 апрель 2021 /
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