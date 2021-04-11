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В чем подвиг Гагарина?

В чем подвиг Гагарина?

Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева наивно спросили:

— А в чем подвиг Гагарина?

Космонавт Лебедев вздохнул, глянул добродушно на всех и ответил:

— Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидите вы в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё посчитали!

На фото: Юрий Гагарин после приземления 12 апреля 1961 г.
11 апрель 2021 /
Тайны истории
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