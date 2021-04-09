Самый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек)

Аральск-7 покидали настолько спешно, что даже бросили всю технику.

В мире много зон, которые стали секретными. Сначала там были обычные города или просто не было ничего, а потом появляются зоны, которые не отмечены на картах, а редких людей, желающих попасть туда, отгоняют строгие патрули. Очень много таких городов на постсоветском пространстве. В этой статье расскажем только об одном из них, который известен под названием Аральск-7. Его история начинается с первых лет существования советской власти и продолжается до наших дней. В этой истории есть все: исследования, мирные разработки, боевые вирусы, гибель людей, незнание обывателей, геологические изменения и даже эвакуация, которая сама по себе сделала это место опасным. Сейчас попасть туда законными методами нельзя, но я бы и не стал пробовать. Все из-за того, что там разрабатывали боевые вирусы, и до сих пор нет гарантий того, что они не уже не активны. Проще говоря, лучше не трогать это место, которое было островом, а стало полуостровом.

Где находится Аральск-7

Кому-то Аральск-7 ничего не скажет и им больше известно название Кантубек. Именно так называется закрытый с 90-х годов город, который находится на острове Возрождения в Республике Каракалпакстан. Территориально это находится в северо-западной части Узбекистана.

Кантубек был административно-жилой зоной полигона, на котором испытывалось биологического оружие самого разного свойства. Испытания проводились на животных, которых привозили как с территории СССР , так и из-за границы.

Всего не территории постоянно проживало примерно полторы тысячи человек, в числе которых были ученые, исследователи и члены их семей. Кроме этого, в проведении экспериментов, а также обеспечении безопасности и секретности принимали участие около восьмисот военных. В основном это были солдаты срочной службы. Сейчас в городе и на острове, который стал полуостровом, остались только патрули, которые пресекают попытки попасть в зону отчуждения.

Что сейчас в городе Кантубек

Изначально при создании города для жизни и досуга людей он проектировался как полноценный населенный пункт с магазинами, кинотеатрами, парками и даже стадионом. Сейчас город находится в разрушенном состоянии. Здания не могут быть жилыми, даже если открыть эту территорию, а от остальной инфраструктуры осталось еще меньше.

Где создавали биологическое оружие в СССР

Полигон и исследовательский центр изначально планировался еще в первые годы существования СССР. Уже тогда командование Красной армии озадачилось выбором места для строительства объекта. Требований было немало. Надо было найти такое место, которое находилось бы на достаточном удалении от населенных пунктов. Желательно, чтобы от обычных людей оно было отгорожено водной преградой — то есть расположено на острове. Заодно так было проще соблюдать секретность, которая стала бы неотъемлемой частью такого объекта.

В итоге, первый полигон расположился в Тверской области вблизи города Осташков на острове Городомля. От ”большой земли” он был огорожен водами озера Селигер. Изначально даже были планы строительства полигона на одном из островов озера Байкал. Но то ли не нашлось острова подходящего размера, то ли это было далеко от всех остальных подобных объектов, но размещать объект там передумали.

В 1941 году лаборатория была эвакуирована подальше от зоны ведения боевых действий и была перемещена в Киров, а чуть позже в Саратов. Только в 1942 году полигон и лаборатория обосновались на острове Возрождения.

Интересно, что на острове проводились исследования, связанные со смертельным риском, но там же были школы, детские сады и просто зоны отдыха. На одной стороне острова животных инфицировали смертельными вирусами, а на другой — люди общались, проводили время, устраивали романтические встречи на берегу Аральского моря и даже купались в нем. Для управления тем, что происходило в закрытом Аральске-7, был построен военный город Аральск-5 (”Урал”). В нем же находился полк обслуживания полигона (войсковая часть 25484). Он включал в себя автобатальон и большое количество личного состава. Естественно, все было засекречено, но образцы вирусов и другие биологически активные элементы свозились сюда со всей территории Советского Союза.

Самый большой аэродром в СССР

Интересным фактом является то, что на острове находился единственный на территории СССР аэродром с четырьмя взлетно-посадочными полосами. Это было нужно для того, чтобы он принимал самолеты любого типа в условиях сильных ветров, которые являются нормой для этого места. Полосы располагались в соответствии с розой ветров и всегда можно было выбрать направление захода для любого воздушного судна.

Как проводились испытания в Аральске-7

Лабораторный корпус, в котором проводились основные исследования и подготовка испытаний на полигоне, находился в трех километрах к юго-западу от Аральска-7 (Кантубека). Это был целый комплекс зданий и сооружений, в котором работали сотни людей. Туда же доставляли животных с полигона, над которым распыляли споры сибирской язвы, бубонной чумы, бруцеллеза, туляремии и других особо опасных инфекций.

Сам полигон располагался в южной части острова. Место было выбрано не случайно. Пусть распыленные споры потом деактивировались, но если что-то и оставалось, то в соответствии с местной розой ветров оно должно было смещаться в сторону от острова и не затрагивать жилую часть. Несмотря на продуманность расположения, как минимум один раз от облака веществ пострадали люди. Его просто сдуло в сторону исследовательского судна. Несколько человек в результате этого погибло.

В основном эксперименты проводились на обезьянах, но часто для этого выбирали собак, крыс, лошадей и других животных. Именно обезьян выбирали в основном для того, чтобы проверять действие вирусов, влияющих на легкие. Дыхательная система человека и обезьяны очень похожа, и выбор именно их был очевиден.

Самих обезьян чаще всего привозили из Абхазии, но иногда они приезжали и из более отдаленных уголков мира. Например, однажды для экспериментов привезли 5000 приматов из Африки. После распыления в воздухе веществ, исследователи в костюмах химзащиты увозили клетки в лабораторию и проводили свои эксперимента.

Вакцина от опасных вирусов

Естественно, только боевой ”тематикой” объект не ограничивался и у него было также мирное назначение. Так, например, на острове занимались разработками вакцины. Правда, часто это была вакцина от вирусов, которые разрабатывались для боевого применения, но были и другие исследования. Достаточно сказать, что изначально первой работой, которая велась в лаборатории, когда та еще находилась на озере Селигер, был поиск вакцины от ящура.

Началом конца лаборатории можно считать 60-е годы прошлого века. Аральское море мельчало и именно тогда увеличение площади острова начало ставить под угрозу секретность объектов, которые на нем находились. Тем не менее, работа полигона и лаборатории продолжалась до 1992 года, когда в конце существования СССР был дан приказ о передислоцировании лаборатории, полигона, военной базы и ученых с семьями в Киров.

Интересно, что эвакуация была настолько спешной, что люди бросали все, что у них было. Дома оставляли вместе с предметами быта, военные бросали свою технику, а ученые оставили существенную часть своего оборудования для исследований. Естественно, на острове остались и результаты экспериментов. В них входил биоматериал, останки животных и наспех захороненные живые вирусы.

Можно ли попасть в Аральск-7

Из-за этого посещение острова было запрещено, но тогда сделать это было не так просто из-за сохранения ”водной преграды”. Теперь Аральское море обмельчало настолько, что остров стал полуостровом и на него можно прийти пешком. Не так давно на острове выставили блок-пост, который должен ограничивать перемещения людей и не пускать не территорию бывших секретных объектов посторонних.

Несмотря на запреты, такое место просто не могло не стать магнитом для сталкеров, любителей острых ощущений и просто мародеров, которые хотели поживиться тем, что еще осталось на острове после эвакуации. Поэтому в течение года ”посетителей” было довольно много. Позже число постепенно сократилось, но желающие пощекотать себе нервы и покорить очередную зону отчуждения все равно находились. Тем более, что биологическая угроза не так страшна сама по себе, как радиационная.

Сейчас такие места интересны любителям острых ощущений. Раньше все это было более ухоженным.

В бывшей лаборатории уже не раз бывали исследовательские группы. В частности в 2002 году остров посетили более 130 вирусологов из США. Считается, что сейчас территория безопасна, но подтверждения или опровержения этого не было. Виной тому оставленные могильники с остатками животных, вирусы в которых еще могут быть активными. Одно время даже была информация, что могильники окончательно законсервированы, но это тоже не было подтверждено официальными лицами.

Опасен ли Аральск-7

Пока рано говорить о том, что будет дальше и представляет ли угрозу лаборатория в ее нынешнем виде. Большинство склонно считать, что реальных рисков нет, но в этом случае непонятно, почему на остров перерыли доступ простым людям. Возможно, дело в том, что там слишком много разрушенных зданий и их посещение может быть просто опасным. Так же может быть, что там осталось оборудование, которое есть смысл охранять, но это маловероятно.

Самая большая опасность от Аральска-7 сейчас заключается в возможности разрушения конструкций, когда в них кто-то будет. Или нет?

Конечно, нельзя исключать и того факта, что вирусы в образцах все еще активны, но переживать по этому поводу сильно не стоит. Они изолированы от ”большой земли” и сами по себе не должны попасть к человеку. При этом они есть и в других лабораториях. То есть надо просто ограничить доступ к месту эксперимента тех, кто может случайно или специально принести или вынести что-то с собой (или в себе). Для пресечения этого и существует охрана. Поэтому риск распространения эпидемии из Аральска-7 не выше, чем из любой другой лаборатории в мире.

В конце только остается добавить, что благодаря своей мрачной истории город получил немало славы. О нем не только ходили слухи и легенды. Создатели видеоигр вдохновились историей этого места и сделали его одной из локаций игры Call of Duty: Black Ops. Так же отсылка к нему есть и в Command & Conquer: Generals. А это уже говорит о том, что история этого места не осталась незамеченной. Пусть формально она и закончилась, но вспоминать ее будут еще долго.