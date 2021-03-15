» » Бурозёмы Забайкалья

Бурозёмы Забайкалья

Бурозёмы Забайкалья

Перед вами обрывистый берег полуострова Святой Нос на восточном берегу Байкала. На таких обрывах (или, как их называют почвоведы и геологи, обнажениях) природа дает нам возможность созерцать почвенные горизонты и геологические слои. Здесь мы видим бурозём (бурую почву): под слоем снега различим темный гумусово-аккумулятивный горизонт A, залегающий на более светлом, буром, однородном по окраске горизонте B — его цвет и дал почве название. Горизонт B резко переходит в плотную материнскую породу (горизонт C) с большим количеством камней, которая занимает почти всё фото.

Сама почва практически лишена камней. Сначала их размельчали перепады температур и переход воды из жидкого состояния в газообразное, затем — корни поселившихся в почве растений, и окончательно растворили камни гумусовые кислоты, образовавшиеся при ферментации органического вещества. Если литозёмы (см. картинку дня Литозёмы Прибайкалья) отражают начальную стадию почвообразования, когда на плотных породах сформировалась относительно хорошо выраженная толща аккумуляции гумуса, то на этом фото запечатлена более продвинутая стадия, так как помимо поверхностного горизонта A в почве появился срединный горизонт B.

Однако в бурозёме исходный состав материнских пород преобразован еще не кардинально. В срединном горизонте минералы, доставшиеся ему от материнских пород, начинают трансформироваться (что проявляется в побурении окраски), но минеральный состав меняется относительно слабо, и не успевает появиться горизонт вымывания (зато он хорошо выражен в подзолах; см. картинку дня Подзолы тайги — «соль на перце»), в котором зёрна минералов лишаются покрывавших их пленок.


Бурозёмы Забайкалья

Вид на полуостров Святой Нос со стороны Баргузинского залива Байкала. На переднем плане фотографии заметны ледовые торосы, возникающие из-за подледных перемещений вод озера Байкал. фото Ивана Семенкова, февраль 2021 года


Бурозёмы можно назвать почвами-неженками, так как они формируются в условиях относительно мягкого климата (в отличие от литозёмов на более суровом западном берегу Байкала). Зимой поверхность бурозёма на восточном побережье Байкала надежно укутана от сибирских морозов снежным покровом, это позволяет выживать здесь деревьям, под сенью которых формируется мохово-травянисто-кустарничковый ярус. Всё это обеспечивает образование относительно большого количества органического вещества (больше, чем в литоземах, но меньше, чем в черноземах) и интенсивную трансформацию материнских пород. В результате и формируются почвы с «классической», по В. В. Докучаеву, системой горизонтов «A–B–C».


Бурозёмы Забайкалья

Бурозем на восточном берегу Байкала, недалеко от Усть-Баргузина. Под слоем снега заметен темный гумусово-аккумулятивный горизонт A, залегающий на буром горизонте B, немного более ярком относительно находящейся ниже почвообразующей породы с большим количеством камней различного размера. На переднем плане фото — снег, скрывающий лед замерзшего Байкала. фото Ивана Семенкова, февраль 2021 года


Хотя на побережье Байкала бурозёмы встречаются достаточно часто, основной их ареал — это равнинные территории, покрывавшиеся плейстоценовыми оледенениями, а также горные регионы. Ледники уничтожали образовавшиеся ранее почвы или погребали их перемещаемым материалом. В горах омоложение материала идет естественным путем: при больших уклонах интенсивнее водная эрозия, поэтому образующийся мелкозём постепенно смывается вниз. На территории бывшего Советского Союза наиболее крупные массивы бурозёмов сосредоточены в холмистых, предгорных и горных районах (Карпаты, Кавказ, Крым, Алтай, Дальний Восток), а на равнинах встречаются на богатых основаниями породах в западных районах европейской части СССР и на Дальнем Востоке. Также буроземы широко распространены в Западной Европе, горах Северной и Южной Америки.

В международной классификации буроземам соответствуют Luvisols (от лат. eluere — «вымывать») — почвы с отчетливыми признаками перемещения вниз по профилю (элювиирования) частиц диаметром менее 1 микрометра.


Бурозёмы Забайкалья

Карта распространения Luvisols. Красный цвет — эти почвы доминируют (занимают более 50% территории). Зеленый — встречаются часто (покрывают 25–50% территории), но не являются преобладающими. Желтый — встречаются как сопутствующие (покрывают 5–25% территории). Белый — встречаются очень редко или отсутствуют (покрывают менее 5% территории). Такие критерии являются стандартными на почвенных картах, подготовленные по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Рисунок с сайта en.wikipedia.org


Если же перемещение частиц сопровождается появлением осветленного горизонта, то такие почвы называют подзолистыми в российской терминологии или Albic Luvisols (от лат. albus — «белый») в международной классификации. Бурозёмы и подзолистые почвы развиваются на суглинистых отложениях, в отличие от подбуров и подзолов — почв на песчаных отложениях.


Бурозёмы Забайкалья

Подзолистая почва (Albic Luvisol), выкопанная в Ляльском лесоэкологическом стационаре Коми НЦ СО РАН. До глубины 6 см хорошо различимы темно-бурые слаборазложившиеся остатки листьев, ветоши и мха, обильно переплетенные корнями диаметром до 1 см. Ниже (до 20 см) располагается светло-серый горизонт, обогащенный гумусом, который переходит в белесый горизонт вымывания, залегающий на буром горизонте вмывания. фото Ивана Семенкова, сентябрь 2010 года


Большинство бурозёмов — это плодородные почвы. В умеренном поясе равнинных территорий они широко используются под выращивание зерновых, сахарной свеклы и кормовых культур. На склонах с бурозёмами устраивают сады, лесные хозяйства, пастбища. Однако на территориях с большим перепадом высот бурозёмы безопаснее сохранять под естественной лесной растительностью, чтобы избежать необратимой эрозии этих почв.

фото Ивана Семенкова, Байкал, февраль 2021 года.

Иван Семенков

15 март 2021 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Литозёмы Прибайкалья
Хочу все знать

Литозёмы Прибайкалья

Перед вами торфяно-литозём (от греческого ????? ‘камень‘) — каменистая почва, состоящая из торфяного горизонта и каменистой материнской породы...
Литозёмы Байкала
Хочу все знать

Литозёмы Байкала

Перед вами торфяно-литозём (от греческого ????? ‘камень‘) — каменистая почва, состоящая из торфяного горизонта и каменистой материнской породы...
Языки и псевдофибры подзола
Хочу все знать

Языки и псевдофибры подзола

На фото запечатлен подзол редкой красоты...
Столбчатый горизонт солонца
Хочу все знать

Столбчатый горизонт солонца

На фоне свежей степной растительности крупным планом запечатлен столбчатый горизонт солонца — почвы, которая формируется из солончака (см...
Глеезём: когда постоянно сыро
Хочу все знать

Глеезём: когда постоянно сыро

На фото — почвенный разрез, выкопанный на сыром лугу в ...
Криоземы тундр: жизнь под прессом
Хочу все знать

Криоземы тундр: жизнь под прессом

Перед вами криозем — почва, формирующаяся на...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Смотрите свежее видео с Марса (2021), которое отправлено китайской станцией «Тяньвэнь-1»Исторический анекдот, объясняющий, почему зарплата учёных не должна быть слишком высокойВ Африке найден наскальный рисунок с загадочными существами«Жениться» или «не жениться»: список ДарвинаПочему факты больше не убедительны?Диван клик-кляк - удобный и практичный вид мебели для ежедневного использования10 глупых ошибок гениальных учёныхБольшое интервью с создателем марсохода Perseverance. Бактерии, iPhone и поиск жизни


Свежие Статьи
В Африке найден метеорит, который старше Земли. Это часть неродившейся планеты

В Африке найден метеорит, который старше Земли. Это часть неродившейся планеты

Бурозёмы Забайкалья

Бурозёмы Забайкалья

Судя по строению органов слуха, неандертальцы различали звуки речи не хуже сапиенсов

Судя по строению органов слуха, неандертальцы различали звуки речи не хуже сапиенсов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+