Бурозёмы Забайкалья

Перед вами обрывистый берег полуострова Святой Нос на восточном берегу Байкала. На таких обрывах (или, как их называют почвоведы и геологи, обнажениях) природа дает нам возможность созерцать почвенные горизонты и геологические слои. Здесь мы видим бурозём (бурую почву): под слоем снега различим темный гумусово-аккумулятивный горизонт A, залегающий на более светлом, буром, однородном по окраске горизонте B — его цвет и дал почве название. Горизонт B резко переходит в плотную материнскую породу (горизонт C) с большим количеством камней, которая занимает почти всё фото .

Сама почва практически лишена камней. Сначала их размельчали перепады температур и переход воды из жидкого состояния в газообразное, затем — корни поселившихся в почве растений, и окончательно растворили камни гумусовые кислоты, образовавшиеся при ферментации органического вещества. Если литозёмы (см. картинку дня Литозёмы Прибайкалья) отражают начальную стадию почвообразования, когда на плотных породах сформировалась относительно хорошо выраженная толща аккумуляции гумуса, то на этом фото запечатлена более продвинутая стадия, так как помимо поверхностного горизонта A в почве появился срединный горизонт B.

Однако в бурозёме исходный состав материнских пород преобразован еще не кардинально. В срединном горизонте минералы, доставшиеся ему от материнских пород, начинают трансформироваться (что проявляется в побурении окраски), но минеральный состав меняется относительно слабо, и не успевает появиться горизонт вымывания (зато он хорошо выражен в подзолах; см. картинку дня Подзолы тайги — «соль на перце»), в котором зёрна минералов лишаются покрывавших их пленок.

Вид на полуостров Святой Нос со стороны Баргузинского залива Байкала. На переднем плане фотографии заметны ледовые торосы, возникающие из-за подледных перемещений вод озера Байкал. фото Ивана Семенкова, февраль 2021 года

Бурозёмы можно назвать почвами-неженками, так как они формируются в условиях относительно мягкого климата (в отличие от литозёмов на более суровом западном берегу Байкала). Зимой поверхность бурозёма на восточном побережье Байкала надежно укутана от сибирских морозов снежным покровом, это позволяет выживать здесь деревьям, под сенью которых формируется мохово-травянисто-кустарничковый ярус. Всё это обеспечивает образование относительно большого количества органического вещества (больше, чем в литоземах, но меньше, чем в черноземах) и интенсивную трансформацию материнских пород. В результате и формируются почвы с «классической», по В. В. Докучаеву, системой горизонтов «A–B–C».

Бурозем на восточном берегу Байкала, недалеко от Усть-Баргузина. Под слоем снега заметен темный гумусово-аккумулятивный горизонт A, залегающий на буром горизонте B, немного более ярком относительно находящейся ниже почвообразующей породы с большим количеством камней различного размера. На переднем плане фото — снег, скрывающий лед замерзшего Байкала. фото Ивана Семенкова, февраль 2021 года

Хотя на побережье Байкала бурозёмы встречаются достаточно часто, основной их ареал — это равнинные территории, покрывавшиеся плейстоценовыми оледенениями, а также горные регионы. Ледники уничтожали образовавшиеся ранее почвы или погребали их перемещаемым материалом. В горах омоложение материала идет естественным путем: при больших уклонах интенсивнее водная эрозия, поэтому образующийся мелкозём постепенно смывается вниз. На территории бывшего Советского Союза наиболее крупные массивы бурозёмов сосредоточены в холмистых, предгорных и горных районах (Карпаты, Кавказ, Крым, Алтай, Дальний Восток), а на равнинах встречаются на богатых основаниями породах в западных районах европейской части СССР и на Дальнем Востоке. Также буроземы широко распространены в Западной Европе, горах Северной и Южной Америки.

В международной классификации буроземам соответствуют Luvisols (от лат. eluere — «вымывать») — почвы с отчетливыми признаками перемещения вниз по профилю (элювиирования) частиц диаметром менее 1 микрометра.

Карта распространения Luvisols. Красный цвет — эти почвы доминируют (занимают более 50% территории). Зеленый — встречаются часто (покрывают 25–50% территории), но не являются преобладающими. Желтый — встречаются как сопутствующие (покрывают 5–25% территории). Белый — встречаются очень редко или отсутствуют (покрывают менее 5% территории). Такие критерии являются стандартными на почвенных картах, подготовленные по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Если же перемещение частиц сопровождается появлением осветленного горизонта, то такие почвы называют подзолистыми в российской терминологии или Albic Luvisols (от лат. albus — «белый») в международной классификации. Бурозёмы и подзолистые почвы развиваются на суглинистых отложениях, в отличие от подбуров и подзолов — почв на песчаных отложениях.

Подзолистая почва (Albic Luvisol), выкопанная в Ляльском лесоэкологическом стационаре Коми НЦ СО РАН. До глубины 6 см хорошо различимы темно-бурые слаборазложившиеся остатки листьев, ветоши и мха, обильно переплетенные корнями диаметром до 1 см. Ниже (до 20 см) располагается светло-серый горизонт, обогащенный гумусом, который переходит в белесый горизонт вымывания, залегающий на буром горизонте вмывания. фото Ивана Семенкова, сентябрь 2010 года

Большинство бурозёмов — это плодородные почвы. В умеренном поясе равнинных территорий они широко используются под выращивание зерновых, сахарной свеклы и кормовых культур. На склонах с бурозёмами устраивают сады, лесные хозяйства, пастбища. Однако на территориях с большим перепадом высот бурозёмы безопаснее сохранять под естественной лесной растительностью, чтобы избежать необратимой эрозии этих почв.

фото Ивана Семенкова, Байкал, февраль 2021 года.

Иван Семенков