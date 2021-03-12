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Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

Первое ядерное испытание Франции в Полинезии, 1966 год

Французская Полинезия расположена в центре южной части Тихого океана и состоит из большого количества островов. Начиная с 1966 года Франция начала использовать эту территорию в качестве площадки для ядерных испытаний. В частности, речь идет об атоллах Муруроа и Фангатауфа — коралловых островах в форме сплошного или разорванного кольца. Засекреченная военная программа велась на протяжении почти 30 лет, пока в 1996 году люди не организовали протест после почти 200 ядерных взрывов. На протяжении двух последних лет эксперты в области безопасности и журналисты изучали более 2000 страниц рассекреченных документов и пришли к шокирующему выводу. Оказалось, что после ядерных взрывов от воздействия радиации пострадало более 110 000 человек. Это почти все население Полинезии на момент проведения испытаний. Результаты объясняют то, почему большинство местных жителей умерло от опасных заболеваний.

 


Последствия ядерных испытаний

О шокирующих результатах проведенного исследования было рассказано в научном журнале Science Alert. В рамках научной работы эксперты изучили не только державшиеся в секрете правительственные документы, но и попросили жителей Полинезии рассказать обо всем, что происходило во время испытаний. Всего на островах Моруроа и Фангатауфа было взорвано 193 ядерные бомбы, поэтому местным жителям явно было что рассказать. Помимо них, своими рассказами поделились военные и обычные люди, которые тоже принимали участие в испытаниях. Также ученые воссоздали 3D-модели взрывов и посмотрели, как могли распространяться радиоактивные частицы.

Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

Остров Моруроа, вид из космоса

Моделирование показало, что испытания в 1971 и 1974 годах выбросили самое большое количество радиоактивных частиц. Судя по документам и рассказам участников событий, военные прекрасно понимали, что заражение воздуха, земли и воды может навредить здоровью местных жителей. В связи с этим, испытания не должны были проводиться в ветренную погоду, потому что в таком случае риск заражения становится слишком высок. Но военные игнорировали этот факт и проводили испытания даже в неподходящую погоду.

Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

Остров Фангатауфа

Самым опасным испытанием стал взрыв устройства Centaure в 1974 году. Тогда воздействию радиации подверглись 110 000 жителей Полинезии. Это большая часть населения островов, потому что во второй половине XX века численность населения Французской Полинезии составляло 125 000 человек. Исходя из этого исследователи объявили, что на протяжении долгих лет жители Полинезии даже не подозревали о масштабе опасности ядерных испытаний. Однако, некоторые из них догадывались об этом, когда население внезапно начало погибать от раковых заболеваний.

Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

Иллюстрация ядерных испытаний на территории Французской Полинезии

Опасность радиации для человека

На данный момент компенсацию за нанесенный вред получили только 454 человека. Но заявлений было очень много — около 80% из них было отклонено безо всяких объяснений. Авторы исследования уверяют, что если у населения Полинезии появятся симптомы раковых заболеваний, подать заявление на получение компенсации могут все. Важно отметить, что во время испытаний пострадали не только жители Полинезии. Журналисты изучили деловые переписки министерства обороны Франции и выяснили, что в испытаниях принимало участие 6000 военных и гражданских лиц. И 2000 из них либо уже заболели, либо находятся в группе риска.

Ядерные испытания навредили здоровью 110 000 жителей Полинезии

фото ядерных испытаний неподалеку от острова Моруроа

Наверное, один из самых распространенных страхов людей — это боязнь ядерной войны. Даже если человек выживет после взрыва, большая часть окружающей территории будет заражено радиацией. Все мы прекрасно знаем, что радиация чрезвычайно опасна для человеческого организма. Только вот объяснить, как она на нас воздействует и почему приводит к смерти, могут единицы.

В то время как радиация на нашей планете может распространиться в результате ядерного взрыва, на Марсе она есть постоянно. Ученым уже давно интересно, как она будет воздействовать на организмы будущих обитателей Красной планеты и относительно недавно они рассказали, насколько она опасна. Приятного чтения!

12 март 2021 /
Тайны истории
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