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На северо-западе Австралии с помощью осиных гнёзд определили возраст самого древнего наскального рисунка аборигенов

Двухметровое изображение кенгуру было сделано больше 17 тысяч лет назад.

В Австралии существуют тысячи местонахождений наскальных рисунков, наибольшее их количество в регионах Кимберли и Арнемленд. На основании изученных рисунков по всему континенту австралийское наскальное искусство было разделено на пять стилей. Самыми древними считались изображения животных и растений. Однако датировка этих рисунков затруднялась отсутствием в пещерах необходимой для радиоуглеродного анализа органики.

На северо-западе Австралии с помощью осиных гнёзд определили возраст самого древнего наскального рисунка аборигенов
Наскальный рисунок кенгуру с отметкой, откуда брали материал осиных гнезд на радиоуглеродный анализ.
На северо-западе Австралии с помощью осиных гнёзд определили возраст самого древнего наскального рисунка аборигенов
Другие (более поздние) наскальные рисунки, изученные командой Финча.
На северо-западе Австралии с помощью осиных гнёзд определили возраст самого древнего наскального рисунка аборигенов
Другие (более поздние) наскальные рисунки, изученные командой Финча.
На северо-западе Австралии с помощью осиных гнёзд определили возраст самого древнего наскального рисунка аборигенов
Другие (более поздние) наскальные рисунки, изученные командой Финча. ‹ › Открыть в полном размере

Ранее для датировки наскальных рисунков предков аборигенов использовали стратиграфический метод. Так называется возможность увязать находки в конкретном слое с его датировкой по другим материалам. Например, таким способом получилось датировать в 2018 году древнейший в мире рисунок, найденный в Южной Африке. Линии, сделанные охрой, сохранились на кусочке силкрита – мелкозернистого кремниевого минерала, который обнаружили в слое, отнесённом к периоду 77-73 тысяч лет назад.

Специалисты дважды попытались датировать фрагменты наскального искусства Австралии: в первом случае их возраст оценили в 28 тысяч лет, во втором – в 40 тысяч. Но авторы исследований честно отметили, что рисунки не вписываются в известную периодизацию и, возможно, их даже не следует расценивать как образцы наскального искусства.

Дэмиен Финч (Damien Finch) из университета Мельбурна и его коллеги изучали наскальные рисунки в восьми пещерах на северо-востоке округа Кимберли. Шестнадцать из них они датировали с помощью радиоуглеродного анализа гнёзд грязевых ос, которые много тысяч лет живут в этих местах. Эти насекомые создают свои жилища из доступной грязи, в которой задерживаются органические остатки. Анализируя возраст таких остатков можно узнать, когда был сделан наскальный рисунок.

Как пишут авторы статьи, недавно опубликованной в Nature Human Behaviour, самым ранним из исследованных оказалось изображение кенгуру длиной в два метра, то есть в натуральную величину. Остатки осиных гнёзд под пигментом, использованным для нанесения рисунка, и поверх него, надёжно датировали шедевр древнего анимализма – его нарисовали от 17 100 до 17 500 лет назад. Среди более поздних наскальных картин есть изображения змеи, лежащего человека, существа, похожего на ящерицу.

Как замечает Финч, изображение кенгуру совершенно точно не старейшее в Австралии и в дальнейшем он вместе с коллегами надеется найти более древние наскальные рисунки. Например, в соседнем с Австралией биогеографическом регионе Уолессия, на островах Борнео и Сулавеси, найдены изображения животных, которым около 40 с лишним тысяч лет. В любом случае, это начало большой работы, которая имеет огромное значение для истории аборигенов Австралии.

Считается, что люди могли попасть в Австралию по морю около 65 тысяч лет назад, когда острова Тасмания и Новая Гвинея ещё были её частью, а уровень океана – намного ниже современного. Заселение же континента произошло гораздо позднее – 42-48 тысяч лет назад. Старейшие останки человека современного вида были найдены в дюнах озера Мунго, они относятся к эпохе среднего плейстоцена – 68-40 тысяч лет назад. Так что человеческая история Австралии не уступает европейской.

Иллюстрации: Finch et al. / Nature Human Behaviour, 2021.

28 февраль 2021 /
Тайны истории
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