Как закончились самые известные эпидемии болезней?

Какой бы страшной не была эпидемия, рано или поздно она закончится

За всю историю человечества было зафиксировано более десяти крупных эпидемий, в ходе которых погибли сотни тысяч людей. Одно из таких тяжелых времен идет прямо сейчас — пандемия коронавируса все еще никуда не исчезла. Но ученые хотя бы быстро выяснили, из-за чего возникает эта болезнь и даже разработали несколько вакцин. А сотни лет назад, во времена распространения чумы, оспы и других страшных заболеваний, люди даже не понимали, что с ними происходит. Методов лечения не существовало и людям оставалось только надеяться на чудо. К счастью, даже эти тяжелые времена прошли и болезни были побеждены. В рамках данной статьи предлагаю поговорить о том, каким образом закончились самые известные эпидемии болезней. Все эти случаи вселяют надежду на то, что коронавирус тоже когда-нибудь будет полностью побежден.

Юстинианова чума в Древнем Риме

Первая пандемия в человеческой истории известна как Юстинианова чума. Она началась в столице Римской империи, городе Константинополе, в в 541 году до нашей эры. В те времена люди не могли понять, что за болезнь их поразила. На телах зараженных людей возникали бубоны — воспаленные лимфатические узлы. Также у некоторых людей наблюдалось кровохаркание. Во время этой эпидемии ежедневно умирало по 5-10 тысяч человек. Считается, что болезнь распространилась из-за зараженных мышей, которые прибыли в Римскую империю из Египта на кораблях. Чума быстро распространилась по Европе, Азии и Северной Африке, убив до 100 миллионов человек. В те времена население Земли было небольшим, поэтому болезнь уничтожила 50% цивилизованного мира.

Юстинианова чума в представлении художника. Ужасное зрелище

Даже современные ученые долго не могли понять, из-за чего именно возникла страшная болезнь. Только в 2013 году они нашли веские доказательства тому, что возбудителем болезни оказалась чумная палочка (Yersinia pestis), то есть люди болели бубонной чумой. Лекарство от болезни так и не было найдено. Эпидемия закончилась только тогда, когда болезнью заразились все. Многие люди умерли, а те, кто выжил, получил иммунитет.

Чумная палочка, возбудитель бубонной чумы

Черная смерть в Европе

Вторая пандемия чумы началась примерно 800 лет спустя, на территории Европы. Жертвами смертельной болезни стали десятки миллионов людей, причем пик заболеваемости пришелся на период между 1346 и 1353 годом. Точное количество жертв неизвестно, но в источниках говорится, что от болезни умерло от 30 до 60% населения Европы. Люди до сих пор не знали, из-за чего возникает болезнь, поэтому в это время возникло много суеверий.

На рисунке изображены чумные доктора. Они носили вытянутые маски, которые якобы защищали их от «болезнетворного запаха»

Зато люди наконец-то поняли, что болезнь передается при контакте с зараженными. После этого начали предприниматься меры для изоляции больных от здоровых людей. Когда в Европу приплывали корабли, гости должны были пребывать внутри судна 30-40 дней. Выход из корабля разрешался только есть за это время внутри не обнаруживалось больных. Именно так был придуман карантин , благодаря которому количество зараженных наконец-то сократилось.

Эпидемия чумы в Лондоне

От эпидемий чумы сильно страдал Лондон, потому что в этом городе возникали вспышки черной чумы даже после описанной выше «черной смерти». Если верить историческим данным, в период между 1348 и 1665 годом в британской столице было зафиксировано около 40 вспышек чумы. То есть болезнь возникала почти каждые 10 лет и забирала с собой жизни около 20% населения города.

Время шло и в один момент власти выпустили закон об изоляции заболевших. Людей с чумой насильно запирали в своих домах. Рядом с зараженными жилищами ставился стог сена, как предупреждение об опасности. Позже появились более заметные знаки в виде установленных на дверях красных крестов с надписью «Боже, помилуй нас!». Самая убийственная вспышка произошла в 1665 году и стала причиной смерти 100 000 жителей Лондона. Благодаря предпринятым мерам, количество заражений пошло на спад. В 1666 году в городе начался большой пожар, в ходе которого погибли оставшиеся зараженные люди и переносящие болезнь крысы.

Черная оспа в США и Европе

Черная оспа — очень заразное заболевание, которое за всю историю человечества унесло жизни сотен миллионов людей. Только в XX веке от этой ужасной болезни погибло 300 миллионов человек. Она характеризуется тяжелым течением и сопровождается лихорадкой и возникновением сыпи по всему телу. Сначала она распространялась по Европе, но в XV веке передалось путешественниками коренному населению Америки. Если верить историческим данным, за одно столетие от оспы умерло 95% населения нынешних территорий США и Мексики.

Спасение от оспы нашлось только в XVIII веке. Именно тогда британский врач Эдвард Дженнер (Edward Jenner) заметил, что черная оспа не заражает доярок. Оказалось, что женщины во время работы уже переболели коровьей оспой, которая не опасна для человека. На основе коровьей оспы была разработана первая вакцина, которая и позволила закончить эпидемию. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что черной оспы больше не существует.

Как видно, даже самые страшные эпидемии болезней рано или поздно заканчивались. И окончание пандемии коронавируса — всего лишь дело времени. На данный момент разработано несколько вакцин и одним из них является российский «Спутник-5». К нему многие относятся со скептицизмом и делать ее или нет — личное дело каждого. О том, как она работает, можно почитать по этой ссылке.