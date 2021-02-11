Кто такие сумчатые волки и почему считается, что они до сих пор живы?

Возможно, сумчатые волки живы до сих пор, но мы просто об этом не знаем

Примерно 100 лет назад на территории Австралии жили сумчатые волки (Thylacinus cynocephalus). По сути, они представляли собой смесь хищных волков и кенгуру, которые вынашивают потомство внутри расположенной на животе сумки. Ученые долгое время были уверены, что они вымерли в первой половине XX века. Но недавно было выдвинуто предположение, что эти необычные создания могут оставаться в живых даже сегодня. Дело в том, что жители австралийского острова Тасмания почти каждый год сообщают о встрече с сумчатыми волками, но не могут этого доказать. Из-за отсутствия фотографий или других свидетельств встречи, ученые уже не обращают внимания на такие сообщения. Можно сказать, что сумчатые волки стали такими же сказочными созданиями, как Лох-несское чудовище. Но почему же ученые вдруг прислушались к сообщениям местных жителей и пришли к такому внезапному выводу?

Какими были сумчатые волки?

Сумчатые волки были самыми крупными хищниками, обладающими сумками для вынашивания потомства. Длина тела сумчатых волков достигала 130 сантиметров, а масса тела взрослых особей обычно равнялась 25 килограммам. Внешне эти создания очень напоминали собак. О сумчатом происхождении напоминали разве что согнутые конечности и очень тонкий кончик хвоста. Тело было покрыто короткой шерстью, причем на спине часто виднелись темные полосы. Цвет морды был серым, а отличительной особенностью можно было считать размытые отметины вокруг глаз белого цвета.

Сумчатый волк и его детеныши

Сумчатые волки могли очень широко раскрывать свою пасть, примерно на 120 градусов. Когда они зевали, их челюсти образовывали почти идеально ровную линию. Благодаря изогнутым задним лапам они могли ходить скачущей походкой. Некоторые особи умудрялись прыгать на носках, прямо как кенгуру. Изначально сумчатые волки обитали на равнинах, но со временем они начали прятаться от людей в лесах и горах. Обычно они вели одиночный образ жизни и охотились только по ночам. Они вели охоту на небольших сумчатых животных, птиц и ящериц. Сумчатые волки почти никогда не нападали на людей — их можно было даже приручить.

Сумчатых волков можно было приручить — вот доказательство

Причина вымирания сумчатых волков

Несмотря на дружелюбность сумчатых волков, люди их все-таки истребили. Конечно, причиной вымирания этих животных может быть и появлении в Австралии собак динго (Canis lupus dingo), но человек явно навредил им сильнее. Люди активно на них охотились, ошибочно считая, что они нападают на пасущихся овец. Но исследователи уже давно доказали, что овцы были для сумчатых волков слишком большой добычей. Считается, что последний сумчатый волк умер в 1936 году — это был самец по кличке Бенджамин. Он содержался в частном зоопарке австралийского города Хобарт. На YouTube даже есть фрагмент фильма «Тасмания — страна чудес» с его участием.





Сумчатый волк по кличке Бенджамин

Несмотря на то, что сумчатые волки считаются вымершими, жители острова Тасмания до сих пор сообщают о встрече с ними. Но зоологи уже не обращают на эти сообщения внимания, потому что очевидцы не могут предъявить доказательств. Однако, исследователи во главе с профессором Барри Бруком (Barry Brook) решили отложить скептицизм в сторону и всерьез изучить все случаи встреч с сумчатыми волками. Они учитывали все сообщения из музейных архивов, газетных статей и других источников, зафиксированные начиная с 1910 года. Именно в это время сумчатые волки начали считаться редкими.

В общей сложности им удалось собрать базу данных из 1237 сообщений. Каждое из них оценивалось по уровню достоверности. Так, если о встрече с сумчатым волком говорил только один человек, сообщение считалось потенциально ложным. Но если об этом говорило много очевидцев, оно считалось достойным внимания. Оказалось, что начиная с 1910 года жители Тасмании сообщали о встречах ежегодно. Очевидцев не оказалось только в 1921, 2008 и 2013 годах. В период с 1940 по 1999 год, люди якобы встречались с вымершими волками по 15 раз, но потом количество встреч заметно сократилось.





Момент с сумчатым волком из фильма «Охотник» 2011 года

В ходе изучения данных исследователи пришли к выводу, что в действительности сумчатые волки могли исчезнуть не в 1936 году, а гораздо позже. То есть, самец по кличке Бенджамин мог быть далеко не последним представителем своего вида. Дело в том, что при сокращении численности животных, встречи с ними тоже становятся редкими. Это логично. К тому же, сумчатые волки могли бояться людей и стараться никогда не попадаться им в глаза. А сделать это в густых лесах не так уж и сложно. Не исключено, что среди упомянутых выше 1237 сообщений были и реальные случаи. Поэтому считается, что сумчатые волки могут быть живы даже сегодня. Вероятность очень мала, но она не нулевая. Если в ближайшие годы ученым удастся найти хотя бы одну живую особь, это будет сенсацией. Найдя особь противоположного пола и взяв их под охрану, можно будет восстановить целый вид.

Ранее ученым уже удавалось спасти животных, которые находились на грани полного вымирания. Взять, к примеру, пуэрториканских амазонов — это попугаи, которых в 1975 году насчитывалось всего лишь 13 особей. Но спустя несколько десятилетий ученые наконец-то поместили их в Государственном парке Рио-Абахо и восстановили популяцию. Подробнее о спасенных от исчезновения животных я писал в этом материале. Приятного чтения!