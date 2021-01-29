«Старый Смоленск» оказался древнее, чем считалось
Радиоуглеродный метод показывает, что Гнёздово было основано не позже последней четверти VIII в.Гнёздово– крупнейший и лучше всего сохранившийся памятник эпохи образования Древнерусского государства – оказалось древнее, чем считалось ранее. Новые радиоуглеродные даты для памятника укладываются в последнюю четверть VIII в. Они опубликованы в недавнем номере журнала «Российская археология».
Вид на центральное поселение Гнёздово. фото: сайт Смоленской объединенной экспедиции.
Стратиграфический разрез (разрез слоёв) культурного слоя в пойменной части Гнёздово. Образцы отбирали из горизонта 5. фото: Мурашева В.В. и др. / Российская археология.фото: Мурашева В.В. и др. / Российская археология. ‹ › Открыть в полном размере
Время основания Гнёздова остаётся предметом дискуссий уже много десятилетий. Есть две версии этой даты. Сторонники «ранней» версии считали, что поселение основали в IX веке, «поздней» – что в X веке. Большинство исследователей предполагают, что Гнёздово может быть «Старым Смоленском». Город упоминается в одной из летописей под 863 годом, но на территории современного Смоленска долгое время не находили ранних слоёв и вещей. Поэтому исследователи и выдвинули гипотезу, что его могли основать в 13 километрах к западу (Гнёздово), а потом перенести на современное место.
Датировка Гнёздова затрудняется природными условиями – у него «сухой» культурный слой, в котором плохо сохраняются органические материалы (в отличие, например, от Великого Новгорода). А, как известно, именно такие материалы нужны, чтобы получить даты одним из самых точных методов – радиоуглеродным. Из-за того, что дерево в Гнёздове и его окрестностях практически не сохраняется, нельзя построить и дендрохронологическую шкалу.
Тем ценнее оказались раскопки в пойменной части памятника – на берегу озера Бездонка. Сотрудники Государственного исторического музея обнаружили там крупное «пятно» раннего культурного слоя, который к тому же оказался «мокрым». В нём, в частности, впервые в Гнёздове нашли сохранившиеся деревянные сооружения: частокол из 46 столбов и конструкция из бревён и досок хвойных и лиственных пород.
Исследователи сделали спилы брёвен и отправили их на радиоуглеродный анализ. Они использовали метод согласования вариаций – датировали последовательные группы древесных колец, а результаты обрабатывали статистическими методами. Такой способ позволяет получить время гибели дерева с точностью до десятилетия. (С его помощью, например, датировали средневековую крепость в Туве).
Результаты оказались несколько неожиданными: последняя четверть VIII в. до н.э. Это даже раньше, чем считали сторонники «ранней» версии. Интересно, что Гнёздово может быть ещё древнее – образцы происходят из второго снизу слоя, то есть второго по «древности» (в самом нижнем просто не было стволов).
По материалам статьи: Мурашева В.В., Панин А.В., Шевцов А.О., Малышева Н.Н., Зазовская Э.П., Зарецкая Н.Е. Время возникновения поселения Гнёздовского археологического комплекса по данным радиоуглеродного датирования. // Российская археология. – 2020. – №4. – С. 70-86.
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