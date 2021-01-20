Чумной форт

Всё началось в 1897 году, когда опасность эпидемии чумы и её постоянные вспышки на юго-востоке России серьёзно обеспокоили русское правительство. Был создан особый оперативный орган, ведающий всеми противочумными мероприятиями, — «Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае её появления в России» (КОМОЧУМ). Председателем назначили принца Александра Петровича Ольденбургского. Этот государственный деятель был правнуков Павла I, членом императорской семьи и выгодно отличался от других Романовых. Те же считали Ольденбургских большими оригиналами, которые светским развлечениям предпочитали общественную деятельность и тратили время, силы и немалые средства на благотворительность, развитие науки и просвещения.
Главной заслугой Александра Петровича стала организация Императорского института экспериментальной медицины (ИИЭМ). Исследования в ИИЭМ проводились в соответствии с поставленными перед ним задачами: изучение причин болезней «главным образом заразного характера» и решение практических вопросов борьбы с различными инфекционными заболеваниями — бешенством, холерой, сапом, сифилисом, сибирской язвой, дифтерией и другими. Он же стал опорной базой КОМОЧУМ, а работу координировал принц Ольденбургский. Под его руководством постоянно изучалась эпидемиологическая обстановка в странах, наиболее неблагополучных по чуме и холере, в ИИЭМ же открыли чумную лабораторию, которую возглавил Александр Александрович Владимиров. В ней изучалась биология чумного микроба, разрабатывались способы и схемы иммунизации. При институте также открыли специальные курсы, на которых можно было получить подробную информацию о чуме и методах борьбы с нею.
Александр Петрович Ольденбургский. Источник: Pinterest
К изготовлению противочумной сыворотки приступили в начале 1897 года, а к её производству — в 1898 году. Пробирка с культурой возбудителя чумы была доставлена из Института Пастера в ИИЭМ заведующим отделом бактериологии Сергеем Николаевичем Виноградским, который лихо провёз её в кармане своего пиджака на знаменитом «Северном экспрессе» Париж-Петербург. Для производства сыворотки использовали около 100 лошадей. Их разместили в конюшнях Летнего дворца Ольденбургских на Каменном острове и каждый день перевозили на лодках через Большую Невку. Лошадям вводили чумную палочку, после чего в их крови вырабатывались антитела, а затем делалась сыворотка. Количество крови, извлекаемое из лошади для получения сыворотки, достигало 5–6 литров.
Производственными корпусами стали два небольших деревянных барака, расположенных на территории усадьбы ИИЭМ по Лопухинской улице, дом 12. Сточные воды из института, прежде чем попасть в реку, проходили специальную обработку: они выпаривались в котлах, а оставшийся осадок потом счищали и сжигали.
Честь изобретения первой в истории человечества эффективной противочумной сыворотки принадлежит ученику Ильи Ильича Мечникова — Владимиру Ароновичу Хавкину. Он создал её во время страшной эпидемии чумы в Бомбее, где каждый день умирало по три тысячи человек. Один из помощников Хавкина заболел нервным расстройством, двое сбежали. Однако учёному удалось создать сыворотку за рекордно короткий срок — три месяца. Безопасность вакцины он проверил на себе, введя одновременно смертельную дозу возбудителя чумы и то, что впоследствии назовут «лимфой Хавкина».
Как происходит заражение чумой, ещё не было известно, меры безопасности принимались наугад, и от сотрудников ИИЭМ требовалось немалое мужество. Александр Александрович Владимиров в своих мемуарах вспоминал: «Чтобы предупредить заражение через повреждённую кожу, четверо из нас, допущенных непосредственно к манипуляциям с живым вирусом и с инфицированными животными... перестали бриться и обросли бородами, не подозревая, что нам гораздо больше опасности грозило со стороны блох и наших подопытных грызунов».
В канцелярию КОМОЧУМ поступала информация обо всех подозрительных заболеваниях не только в России, но и в других странах; в очаг эпидемии направляли экспедицию, которая локализовала очаг, выставляла несколько оцеплений из солдат и проводила профилактические и лечебные мероприятия. Таким образом, продукция ИИЭМ немедленно проходила практическую проверку. И эффективность первой противочумной сыворотки оказалась высокой: смертность среди заболевших бубонной формой чумы снизилась в 15 раз.
Требовалось расширение производства, но налаживать массовый выпуск столь опасной продукции в центре столицы империи было рискованно. Правительство решило вынести все работы по особо опасным инфекциям за пределы города, и тогда, благодаря стараниям принца Ольденбургского, удалось получить форт, расположенный в акватории Финского залива недалеко от Кронштадта. Так возникла «Особая лаборатория ИИЭМ по заготовлению противочумных препаратов на форту «Император Александр I», или просто Чумной форт.
Чумной форт. Источник: Pinterest
Цитадель к тому времени совершенно разрушилась, но денег на реконструкцию не пожалели, и Особая лаборатория была оснащена по последнему слову техники. В ней имелись водопровод, электрическое освещение, паровое отопление, лифт для лошадей, кремационная печь, канализация, машинное отделение, прачечная, баня и даже собственный телеграф.
Все помещения форта делились на две части — заразную и незаразную, которые сообщались через специально оборудованные для дезинфекции боксы. На втором этаже располагались помещения для врачей и служителей, две парадные комнаты для приёма гостей и проведения конференций. Досуг сотрудникам скрашивали бильярд и библиотека. У каждого врача была своя очень скромная комната.
В незаразном отделении находился целый зверинец подопытных животных, которым вводили ослабленную культуру чумы или других болезней: обезьяны, кролики, морские свинки, крысы, мыши, сурки (сибирские тарбаганы). В специально приспособленных помещениях жили северные олени и несколько верблюдов. Но главное место в форту отводилось лошадям, для которых имелся маленький манеж.
Кроме врачей, в форту постоянно жили около 30 человек лабораторных служителей, рабочих мастерских, телеграфистов, конюхов и охранников. В мирное время штат Особой лаборатории состоял из заведующего с 3–4 сотрудниками и нескольких прикомандированных стажёров.
Лаборатория. Источник: Pinterest
Для связи с внешним миром учёным служил маленький пароход с многозначительным названием «Микроб», который доставлял всё необходимое — продукты, питьевую воду и прочее. Мешки выгружались у запертых ворот форта и только после отплытия парохода заносились внутрь. Меры безопасности соблюдались чрезвычайно строго. Для врачей была предусмотрена специальная одежда — прорезиненная обувь, штаны, колпаки и плащи. Дезинфекция проводилась в основном сулемой — чрезвычайно токсичным веществом, сделанным на основе ртути. При малейшем подозрении объявлялся карантин.
Санкт-Петербург и Кронштадт были в полной безопасности, но это не успокаивало пугливых обывателей. К Особой лаборатории они относились с благоговейным ужасом, и ветер, несущийся со стороны форта, считали заразным. Страх порождал самые невероятные фантазии и слухи. Высказывались предположения о секретном бактериологическом оружии, разрабатываемом в Особой лаборатории, а мистически настроенные личности находили роковое сходство форта на плане с бобом и связывали это с названием болезни, произошедшим от арабского «джумма» — «боб». Далее было уже недалеко до выводов о тайном распространении чумы и прочем вредительстве...
Среди здравомыслящей публики Чумной форт, напротив, пользовался популярностью, и туда стремились попасть на экскурсию, где посетителям показывали музей, в котором были собраны препараты по бубонной чуме, отдельные органы людей, поражённых этим заболеванием, и чучела животных, являвшихся переносчиками инфекции. Для того чтобы попасть в форт, надо было получить специальное разрешение, и, судя по «Журналу посетителей форта», в Особой лаборатории побывали не только члены семьи Романовых, учёные, военные и дипломаты, но также студенты, «медички», прочие представители интеллигенции и, разумеется, журналисты. Один из них, Илья Эйзен, опубликовал статью, в которой очень подробно и с большим чувством описал Особую лабораторию:
«Мы были очень радушно встречены заведующим Чумным фортом В. Выжникевичем. Мы обошли все помещения лаборатории, где практиканты производили особое впечатление в своих жёлтой полупрозрачной клеёнки халатах, с таким же колпаком на голове и в огромных галошах-кораблях такого же цвета... Жутко, сказать по правде, было смотреть на заражённых чумою крыс, кроликов и свинок. Чувствовалось, что ходишь около смерти... В заключение обхода Выжникевич обратил наше внимание на шикарный металлический гроб и объяснил, что это на случай смерти от чумы кого-либо».
У постели больного. Источник: Pinterest
Дисциплина в Особой лаборатории соблюдалась очень строго. Служители иногда «срывались», отправляясь в самоволку или предаваясь «греху пития». Летом форт отгораживали воды Финского залива, но зимой они замерзали, давая возможность дойти по льду до города. Обычно побеги отслеживались. В архиве сохранились приказы о наказаниях — штрафы в три рубля (крупная по тем временам сумма) за отлучку и в пять рублей — за пьянство.
Особая лаборатория очень скоро стала второй после Пастеровского института организацией, где проводились исследования чумы, и крупнейшим центром приготовления противочумных препаратов, среди покупателей которых были Австро-Венгрия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Персия.
О масштабе работ свидетельствуют данные краткого отчёта о деятельности ИИЭМ за первые 25 лет существования. Было изготовлено и отпущено 1 103 139 флаконов сывороток (стрептококковой, стафилококковой, столбнячной и скарлатинной). Вакцин против тифа произведено из расчёта на 1 230 260 человек. В том числе в форту было заготовлено предохранительной вакцины от чумы 4 795 384 куб. см; противочумной сыворотки 2 343 530 куб. см; противохолерной вакцины 1999 097 куб. см и противохолерной сыворотки 1 156 170 куб. см.
Работа в Особой лаборатории шла тяжёлая, напряжённая, и врачи, спасая человеческие жизни, забывали о своей. Получив лабораторные заражения, погибли два сотрудника Чумного форта — Владислав Иванович Турчинович-Выжникевич и Мануил Фёдорович Шрейбер.
Исследование. Источник: Pinterest
Когда началась Первая мировая война, в Чумном форту стали создаваться вакцины для нужд фронта — против тифа, дизентерии, холеры. Тогда же занялись и разработкой приёмов очистки токсина столбняка для противостолбнячной сыворотки. Вспышки инфекционных заболеваний на фронтах были успешно преодолены, а сыворотка предотвратила возникновение столбняка у тысяч раненых.
Ещё до начала войны специалисты ставили вопрос о переносе Особой лаборатории в Поволжье, но тяжёлая экономическая и политическая ситуация в стране продлила её деятельность до начала осени 1920 года, а затем часть оборудования и музейных экспонатов были погружены на баржу и отправлены в Саратов, где был создан институт «Микроб».
Чумной форт стали использовать для обслуживания минно-трального оборудования, он превратился в склад, а затем был заброшен и разорён. Небольшая экспедиция, предпринятая сотрудниками музея ИЭМ в 2003 году, обнаружила в форту полное запустение и следы откровенного мародёрства. Не было ни ворот, ни окон, ни дверей; умывальники выдраны, электрические провода вырваны. Ничего не осталось и от прекрасного чугунного литья. Чёрные следопыты также не обошли Чумной форт своим вниманием. Они обнаружили ампулу с чумной вакциной, и в результате долгой, почти детективной истории она заняла своё законное место в витрине музея Института экспериментальной медицины.
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