» » «Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века

«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века

На протяжении XVIII-XIX столетий на знаменитых фарфоровых мануфактурах Европы создавались настоящие шедевры — лепные цветочные композиции. Глядя на них, невозможно поверить, что эти цветы ненастоящие, настолько совершенна работа их создателей.



Начиная с 1740-х годов мастера мейсенской мануфактуры стали обращать свое внимание на цветы, произраставшие в местных садах, и пытаться воплотить их красоту в фарфоре. Можно сказать, что именно они и положили начало такому направлению, как европейская фарфоровая флористика. Однако, свои лепные цветы они использовали лишь для скульптурного декорирования изделий — посуды, ваз, часов, зеркал.


Творческие идеи мейсенских мастеров были подхвачены в Винсенне, но здесь художники по фарфору пошли несколько другим путем. Они начали создавать из таких лепных цветов целые букеты, поражавшие своим изяществом и красотой. Вначале их фарфоровые букетики были небольшими, чаще всего это были 3-5 роз в окружении полевых цветов. Готовый букет либо помещали в фарфоровую вазу, либо делали для него специальное основание из бронзы. C опытом росло мастерство, увеличивалось и количество цветов в букетах.



«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века



Royal de Vincennes, приблизительно 1745-50 гг.


В 1749 году была завершена работа над самым известным букетом — Bouquet de la Dauphine, который был выполнен по заказу 17-летней дофины Марии Жозефы Саксонской, супруги Людовика XV. Она подарила этот букет своему отцу Августу III.



«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века



Bouquet de la Dauphine, 1749 г.


Букет состоял из 470 самых разных цветов — здесь были розы и васильки, нарциссы и мальвы, гвоздики, ноготки, примулы... На самом верху красовались лилии. До сих пор этот великолепный букет считается эталоном мастерства и непревзойденным шедевром. 



«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века


Royal de Vincennes, 1752 г.



«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века



Часы с подсолнухом, 1752 г. 
20 январь 2021 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Фестиваль цветов в Дженцано
Тайны истории

Фестиваль цветов в Дженцано

Каждый год, с 1778 года, местные художники «ткут» из цветов огромные ковры...
Как создавались древнейшие манускрипты?
Тайны истории

Как создавались древнейшие манускрипты?

Как создавались древнейшие мусульманские манускрипты в Центральной Азии? Как оформлялись первые исламские книги? И какие города были основными центрами религии?
Изменение окраски помогает цветам разделиться на два вида даже без смены насекомого-опылителя
Тайны истории

Изменение окраски помогает цветам разделиться на два вида даже без смены насекомого-опылителя

Как правильно выбирать мобильный телефон
Тайны истории

Как правильно выбирать мобильный телефон

Мобильные устройства еще в начале двадцать первого века стали необходимыми приборами, аксессуарами каждого человека. Это настоящие помощники современного обывателя.
Тайны и легенды белой лилии
Тайны истории

Тайны и легенды белой лилии

Еще в древности лилию считали цветком богов. Название цветка в переводе с греческого «лейрион» означает «чисто белый». В Древней Греции это цветок означал непорочность, во Франции - милосердие.
Загадки подземного Крыма
Тайны истории

Загадки подземного Крыма

Крым — полуостров загадок и тайн. Сегодня мы отправимся в путешествие в самое ядро крымской мистики — в местные пещеры, которые славятся на весь мир своими историями и легендами. В их глубинах растут
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Для великого художника даже самая мелкая деталь имеет значениеКоронавирус мутировал и стал заразнее. Что еще известно ученым?Майор на фейсконтролеСамый длинный в мире стеклянный мостБоль вместо умаИз-за чего румынская пещера Мовиле считается ядовитой?Сверчки поют в мегафон5 самых умных животных на Земле


Свежие Статьи
Как сделать эффективную противовирусную вакцину

Как сделать эффективную противовирусную вакцину

Обнаружена экзопланета с тремя солнцами

Обнаружена экзопланета с тремя солнцами

«Южные варвары» на Вятке

«Южные варвары» на Вятке

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+