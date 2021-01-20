«Живые» фарфоровые цветы мастеров XVIII века

На протяжении XVIII-XIX столетий на знаменитых фарфоровых мануфактурах Европы создавались настоящие шедевры — лепные цветочные композиции. Глядя на них, невозможно поверить, что эти цветы ненастоящие, настолько совершенна работа их создателей.Начиная с 1740-х годов мастера мейсенской мануфактуры стали обращать свое внимание на цветы, произраставшие в местных садах, и пытаться воплотить их красоту в фарфоре. Можно сказать, что именно они и положили начало такому направлению, как европейская фарфоровая флористика. Однако, свои лепные цветы они использовали лишь для скульптурного декорирования изделий — посуды, ваз, часов, зеркал.Творческие идеи мейсенских мастеров были подхвачены в Винсенне, но здесь художники по фарфору пошли несколько другим путем. Они начали создавать из таких лепных цветов целые букеты, поражавшие своим изяществом и красотой. Вначале их фарфоровые букетики были небольшими, чаще всего это были 3-5 роз в окружении полевых цветов. Готовый букет либо помещали в фарфоровую вазу, либо делали для него специальное основание из бронзы. C опытом росло мастерство, увеличивалось и количество цветов в букетах.В 1749 году была завершена работа над самым известным букетом — Bouquet de la Dauphine, который был выполнен по заказу 17-летней дофины Марии Жозефы Саксонской, супруги Людовика XV. Она подарила этот букет своему отцу Августу III.Букет состоял из 470 самых разных цветов — здесь были розы и васильки, нарциссы и мальвы, гвоздики, ноготки, примулы... На самом верху красовались лилии. До сих пор этот великолепный букет считается эталоном мастерства и непревзойденным шедевром.