Убийство Сергея Есенина

Поэт умер однажды. Еще много раз его убивали сценаристы, актеры и режиссеры

Недавно было объявлено, что актер Александр Петров станет главным действующим лицом фильма «Декабрь», который начал снимать режиссер Клим Шипенко.

Картина расскажет о том, как поэт вместе со своей бывшей женой, американской танцовщицей Айседорой Дункан замыслил побег из СССР в Финляндию.

События фильма происходят в декабре 1925 года. Поэт должен сесть в поезд и доехать до Риги, где его ждет Айседора. На своем пути он встретит массу опасностей. За Есениным пристально следят коварные и жестокие агенты ОГПУ…

новость интересная. Сюжет - страшно интересный. Кстати, откуда подул «финский ветер»?

От писателя Геннадия Смолина. Несколько лет назад он выпустил книгу «Крестный путь Сергея Есенина». По его разумению и материалам, которые он отыскал, выходило, что Есенин собирался бежать из Страны Советов в Страну Суоми, Но об этом узнал Троцкий и приказал Есенина извести.

Ранее другой автор - Виктор Кузнецов издал книгу «тайна гибели Есенина». Шли упорные разговоры, что Смолин у Кузнецова много, мягко говоря, позаимствовал, Это вполне вероятно, но совсем невероятно то, что по утверждению Кузнецова, в убийстве, а не самоубийстве Есенина, как принято считать, участвовала целая бригада чекистов и литераторов. Человек сто

Вот такая литературная кухня. Где все выдумано, намешано-перемешано. Выглядит мерзковато, пахнет отвратительно. Но на этот бред радостно приглашали читателей. А теперь зовут и зрителей.

Уже видится везде появляющийся и всюду снимающийся актер Петров в роли Есенина (за пять последних лет лицедей снялся в 36-ти картинах, сыграл несколько ролей в 4-х театрах). Мы увидим все ту же широкую улыбку, все тот же хитрый прищур, все те же гримасы. Пышный чуб, который приклеивали к челу Петрова в фильме «Стрельцов», снова пойдет в дело. Нечесаные вихры пригладят. Напялят ему на голову роскошный парик и оденут в косоворотку.

Мотор, начали!

Я обманывать себя не стану,

Залегла забота в сердце мглистом.

Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?

Вольтер говорил: «Если живым - уважение, то мертвым - только правду». Извините, месье Франсуа, нынче у нас все по-другому.

Каким будет фильм, понять можно. В каком образе предстанет великий русский поэт, представить нетрудно. Хотя нам не впервой…

В 2005 году на телеэкраны вышел сериал «Есенин» с Сергеем Безруковым (сыном) в главной роли и Виталием Безруковым (отцом) в роли сценариста. Он работал в паре с Владимиром Валуцким. Кстати, Безруков-старший в 1969 году сыграл роль поэта в картине «Анна Снегина».

Народу в картине была тьма-тьмущая. Были всякие – случайные и важные, например, актриса Райх, режиссер Мейерхольд, поэт Мариенгоф, большевик Киров. Но они мелькали и исчезали. А чекисты оставались, запоминались. Они в фильме – сплошь зверье. Спали и видели, кого бы еще «замочить».

Блюмкин – его роль исполнил Гоша Куценко - отъявленный садист. Троцкий, изображенный Константином Хабенским – совершенный негодяй. И так далее. Совместными усилиями они убили Есенина…

Картина вышла странной, невразумительной полной исторических и литературных ошибок. Актер Безруков, человек, безусловно, талантливый. Но попал, что называется, впросак. Он старательно изображал из себя поэта с лубочных картинок, тряс золотыми кудрями, щеголял в цилиндре, говорил цитатами, играл на гармошке. Но было видно, что он вылез из пиджака бандита Саши Белого из бандитской же «Бригады». И еще было заметно, что Сергей Есенин на экране – никакой не поэт, а милый и трогательный Сережа Безруков, зачем-то вырядившийся в клоуна.

Однако публика была довольна. Может, потому что главное в фильме было то, что у Есенина все оказалось как у «людей»? В том смысле, что он – был парнем простецким, гулял напропалую, ругался, дрался, безобразничал с девками и часто плакал пьяными слезами. А то, что он гений и писал такие блистательные стихи в картине как-то сбоку, в стороне, за длинным рядом пустых бутылок.

Уместно вспомнить письмо Пушкина к Вяземскому: «Толпа… в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы!..»

Однако: «…Врете, подлецы: он и мал, и мерзок - не так, как вы, - иначе». Те же самые слова надо бросить в лицо создателям всяческой кинематографической чепухи. Впрочем, они все равно не успокоятся. И сейчас наверняка рыщут, как грифы, в поисках новой жертвы…

Стоит вспомнить еще один фильм о Есенине – «Пой песню, поэт…», снятый в 1971 году по сценарию Геннадия Шпаликова режиссером Сергеем Урусевским. Главную роль в картине исполнил Сергей Никоненко.

Картина получилась лирической и тонкой. Образ был выписан бережно, я бы даже сказал, осторожно. Есенин предстал только поэтом – грустным, задумчивым. Это был верный подход - ведь поэт дорог потомкам своим творчеством, вдохновенной рифмой. Все прочее – шелуха, мусор и негоже держать эту дрянь рядом с портретом поэта…

Никоненко рассказывал, что несколько раз пытался написать сценарий о Есенине. Но каждый раз ему что-то мешало. Может быть, потому, что он боялся исказить дорогой ему образ. Сергей Петрович прекрасно знает творчество Есенина, много лет выступает с декламацией его стихов.

Не только это связывает Никоненко с Есениным. Актер живет в Москве, в Сивцевом Вражке, в доме, где когда-то снимали комнату в коммунальной квартире первая жена поэта Анна Изряднова и ее сын (Есенина тоже) Георгий, трагически погибший в 1937 году. Именно здесь перед роковым отъездом в Ленинград Есенин сжег ворох своих рукописей...

Сергей Петрович стал собирать книги о Есенине, в букинистических магазинах купил несколько прижизненных изданий стихотворца с его автографами. У актера созрела мысль создать музей поэта. В 1994 году это стало реальностью.

О сериале, посвященном Есенину, Никоненко отзывался с негодованием: «В фильме много вранья – то ли от незнания, то ли от глупости и подлости».

Не менее беспощадный, приговор наверняка ждет и картина о поэте, запущенная в производство. Потому что столь сложную, извилистую, запутанную жизнь, которую прожил гений, описать невозможно. И даже ее фрагменты правдиво, точно показать невозможно.

А вот привычно сплясать на костях, пожалуйста.