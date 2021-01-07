Чарующий аромат родины. История парфюма

СССР было полным-полно духов. Но многие женщины предпочитали только «Красную Москву»

Духи и одеколоны считались самыми популярными презентами на праздники в СССР .

Даже плакат такой был «Парфюмерия – лучший подарок!». С начала 50-х годов начался выпуск духов «С Новым годом». На прямоугольнике флакона из прозрачного стекла выделялись пять рельефных матовых полосок. Качество? Увы, не знаю. Возможно, какая-то дама и ответила бы на мой вопрос…

В магазинах можно было купить духи «Новогодние», «Подарочные», «Зима», «Фантазия», «Снежинка». Еще – «Северное сияние» – оформление этого набора было выполнено в зимней сине-белой гамме и было украшено гирляндами из золотистых снежинок.

Конечно, тогда не было такого изобилия, как сейчас, но кое-какой выбор имелся. Однако в царстве запахов безраздельно правила «Красная Москва». Пожалуй, трудно было отыскать женщину, которая отвергла бы такой подарок.

Рудольф Фридман, автор книги «Парфюмерия», изданной в 1955 году, писал: «Красная Москва» ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной, пластичной певучестью». Поэтично, ничего не скажешь! Но особенного преувеличения тут нет. Эти духи и впрямь обладают необычным ароматом. Просто сегодня он не в моде. Хотя, может быть, ренессанс «Красной Москвы» еще впереди.

Советские духи оценили и за рубежом. В 1958 году на Международной выставке в Брюсселе, куда столичная фабрика «Новая заря» повезла свои лучшие образцы, «Красная Москва» получила золотую медаль. Потом были награды в Лейпциге, Братиславе, Софии, других городах мира…

Забавно, что именно по запаху «Красной Москвы» в других государствах узнавали туристок из СССР . Избалованные иностранки потягивали носом и завистливо вскидывали брови – откуда такая прелесть? И, состроив капризную гримасу, поворачивались к своим кавалерам: «Я, Пьер (Ганс, Джон), такие же хочу!»

Многие не знали, что создателем «Красной Москвы» был французский парфюмер Огюст Мишель, который трудился в «Товариществе Брокара», имевшего высокий статус Поставщика Двора Его Императорского Величества. Правда, мастер старался не для всех женщин России, а только для одной, именитой. Да и Советского Союза еще не было…

В 1913 году к 300-летию Дома Романовых Мишель создал для матери Николая II, вдовствующей императрицы Марии Федоровны изумительный букет из восковых роз. Они источали такой дивный аромат, что привели в восторг придворных и саму царицу.

Впоследствии Мишель создал духи под названием «Любимый букет Императрицы» с ликом Екатерины Второй на флаконе. Марии Федоровне так понравился новое амбре, что она предпочла его «Розе крем» от знаменитого французского парфюмера Франсуа Коти, которым пользовалась раньше.

После Октябрьской революции Мишель, единственный из парфюмеров-иностранцев остался в России. Точнее, он просто не смог уехать отсюда после Октябрьской революции, поскольку началась неразбериха. Парфюмер вернулся на бывшую фабрику Брокара, которая была национализирована. На ее основе возник Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный завод №5. Но, по слухам, француз, назначенный главным парфюмером, этому воспротивился и предложил более звучное название - «Новая заря».

На основе элитных духов Мишель создал «пролетарские» – «Красная Москва». Их разлили в фигурные флаконы в форме кремлевской башни и упаковали в красную коробочку, расчерченную молниями экспрессивных золотых линий. Оформление духов, сохранившееся до наших дней, разработал художник Андрей Евсеев, также работавший на фабрике Брокара.

В начале тридцатых годов директором «Новой зари» назначили жену ближайшего соратника Иосифа Сталина Вячеслава Молотова – Полину Жемчужину. Она говорила: «Женщина всегда должна тщательно следить за собой, за своим лицом и телом, за ногтями, за волосами. Всегда можно урвать несколько минут…».

Жемчужина очень заботилась о продвижении «Красной Москвы». С ее легкой руки духи стали модными в высших кругах – ими благоухали, в частности, звезды кино Любовь Орлова и Валентина Серова. В последующие годы ими пользовались и другие знаменитости – министр культуры СССР Екатерина Фурцева, певица Людмила Зыкина, первая женщина-покорительница космоса Валентина Терешкова. И это лишь часть большого списка известных женщин, избравших «Красную Москву»

Духи продавались повсюду, и их цена была по карману даже труженице со скромной зарплатой. А когда вставал вопрос о подарке для любимых, долгих раздумий у мужчин не было – конечно, «Красная Москва»!

Впервые знаменитые духи появились на экране в фильме 1954 года «Большая семья». В одном из эпизодов крупным планом показан флакон, который молодой человек дарит школьнице, перешедшей в 10-й класс, духи «Красная Москва»…

Сегодня «Красная Москва» вызывает у многих женщин ностальгически-романтические воспоминания. У поэта Александра Радашкевича есть такие строки: «…а в шкафу, как память , / полированном выветрилась / вот уже навеки золотая / «Красная Москва». Наверное, кое у кого завалялись старые флаконы, из которых до сих пор не выветрился знакомый запах…

В числе нынешних поклонниц знаменитого парфюма – известная актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова. «Они чуть приторные, концентрированные, но зато у этих духов есть свое лицо, - считает она. - А если приторность «Красной Москвы» использовать правильно и в меру, то они заткнут за пояс любую французскую линию духов». Рената считает, что лучше этих духов трудно что-то придумать. И поражается – как можно было создать аромат, популярность которого сохраняется уже почти сто лет?

Сегодня фабрика «Новая заря» выпускает новую, более современную версию знаменитых духов, которые своим обликом напоминают о главном уголке столицы - Кремле. Кстати, в советское время выпускалось немало и других изделий, напоминающих о главном городе России. Это - духи «Огни Москвы», «Кузнецкий мост», одеколон «Московский». Одни сняты с производства, другие и сейчас в продаже…

Популярным у мужчин был одеколон «Тройной». Между прочим, этот парфюм тоже когда-то начал выпускать старина Брокар. Парфюмеры его фирмы несколько изменили запах известной в свое время «Кельнской воды», признанной хорошим средством против инфекций и эпидемий. Например, Наполеон не расставался с заветным флаконом во всех боевых походах.

«Тройным» пользовался даже Сталин, который смягчал одеколоном лицо после бритья. По словам вождя, только эта жидкость не вызывала у него раздражения кожи. Впрочем, для вождя выпускали специальный сорт в виде фляги, и запах у него был другой…

Одеколон был универсальным средством – его использовали не только после бритья, им обрабатывали раны и порезы. Был еще один способ употребления – внутрь, для «улучшения настроения» - благо, в одеколоне содержалось более 60-ти процентов спирта. Вот старый анекдот: «Два нетрезвых мужчины заходят в парфюмерный магазин и походят к прилавку: «Нам два «Тройных» и одну «Лаванду».

Продавщица смотрит удивленно: «А Лаванду-то вам зачем»? «С нами дама», - отвечают покупатели».

Стоил «Тройной» дешево, устраивал многих и был доступен всем. Как, впрочем, и «Шипр», созданный уже упомянутым парфюмером Франсуа Коти. Побывав на Кипре, он решил сохранить в своем детище ароматы острова, создав легендарный одеколон «Chypre» (по-русски «Шипр»). Однако, советский вариант значительно отличался от образца француза, он обладал сильным и стойким ароматом с нотами бергамота, сандалового дерева и дубового мха

«Шипр», как и «Тройной», использовался парикмахерами после стрижки клиентов. У них был традиционный вопрос: «Освежиться не желаете?» И многие согласно кивали, ибо это удовольствие стоило недорого. Но «освежиться» можно было не только в парикмахерской, но и на улице из специального автомата. Подставляешь голову под одеколонную струю, опускаешь 15 копеек и через несколько мгновений начинаешь благоухать…

Духи в Советском Союзе были не только парфюмерией, но и инструментом политики. Например, в честь юбилея органов государственной безопасности были выпущены духи «Щит и меч», а в ознаменование первого полета человека в космос – одеколон «Восток». Накануне летних Олимпийских игр в Москве появились духи «Олимпийский сувенир» и «Олимпиец». Помнится, был «Мишка» во флаконе, выполненном в виде забавного медвежонка – символа Игр-1980.

Многие, возможно, помнят одеколоны «Саша» (этот и другие сорта и сейчас встречаются в продаже), «Русский лес», «Гвардейский», духи «Белая сирень», «Магнолия», «Русская шаль», «Дебют», «Наташа», «Елена». Выпускались и другие изделия - «Черный ларец», «Анна Каренина», «Незнакомка», «Золушка», «Каменный цветок», «Вечер», «Пиковая дама». Последние духи выделялись оригинальным флаконом, на которым были вытиснены знаки карточных мастей

Кроме этих марок, в продаже появлялись изделия латвийской фабрики «Дзинтарс», болгарские духи - с французским «выговором» - «Ша нуар». Пользовались большой популярностью и флаконы из Польши с загадочным названием «Может быть». Они начались с… музыки.

В Кракове выступал советский эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера. Его солистка Капиталина Лазаренко спела песню «Может быть». Полякам так понравилось это романтическое словосочетание, что они выпустили духи с таким названием. Такие духи были очень «новогодними» - их аромат напоминал аромат свежей хвои.

Настоящей удачей считалось приобрести настоящие французские духи «Sikkim» за 30 рублей, «Climat» - на пятерку дешевле и самые дорогие - «Dior», «Diorella», «Diorissimo» и «Magie Noire», цена которых для некоторых была почти равна сумме аванса на иной работе – 50 рублей!

Впрочем, многие женщины без колебаний шли на такие «жертвы». Ну а мужчинам для своих любимых, как известно, ничего не жалко. Если не удавалось купить флакон с ароматной жидкостью в магазине, они шли «на поклон» к спекулянтам…