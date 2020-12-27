Из-за чего румынская пещера Мовиле считается ядовитой?

20-метровый спуск в пещеру Мовиле

В 1986 году, во время строительных работ, в Румынии была найдена образованная 5 миллионов лет назад пещера Мовиле. Из-за обилия румынских пещер, на нее мало кто бы обратил внимание. Но во время изучения глубокой шахты выяснилось, что она была закрыта от всего остального мира на протяжении 500 000 лет. Все это время внутри нее продолжали жить около 50 видов живых существ, которые ранее не были известны науке. Из-за отсутствия солнечного света у них отпала необходимость в наличии глаз и яркой окраски для привлечения особей противоположного пола, поэтому большинство из них оказались слепы и прозрачны. Но больше всего интересно то, что они начали прекрасно себя чувствовать в месте, где очень мало кислорода и много ядовитых веществ. Из-за этого условия пещеры Мовиле сравниваются с инопланетной средой. Так давайте узнаем об этом месте чуть больше?

Где расположена пещера Мовиле?

Пещера Мовиле расположена на юго-востоке Румынии, неподалеку от города Констанца. Первооткрывателем стал некто Кристиану Ласку, который во время строительных работ опустился в загадочную шахту и оказался в горизонтальной пещере. На данный момент, чтобы попасть в пещеру, нужно спуститься по веревке длиной 20 метров, проплыть сероводородную подземную реку и перебраться через узкие каналы. Только после этого перед взором человека оказывается центральная пещера, в которой обитают уникальные для этого места животные. Спускаться в пещеру разрешается только некоторым людям, на очень ограниченное время и в специальных костюмах. Все это необходимо для того, чтобы не привнести в загадочное место новых обитателей и не изменить химический состав атмосферы.

Схема пещеры Мовиле

Самая опасная пещера в мире

В то время как в земной атмосфере концентрация кислорода в воздухе составляет около 21%, в пещере этот показатель находится на уровне 10%. Зато в подземных тоннелях много углекислого газа (3,5%), метана (2%), а также аммиака и сероводорода. Именно из-за этого пещера Мовиле считается очень ядовитой и опасной для человека. Мало того, что там очень душно, так посетители еще могут отравиться аммиаком или сероводородом. Аммиак поражает дыхательные пути и вызывает сильный кашель, а при высокой концентрации галлюцинации. Так как ядовитое вещество находится даже в воде, при контакте с кожей оно может стать причиной жгучей боли, отека и ожогов с пузырями. А отравление сероводородом характеризуется головной болью, отеком лица и даже легких. Все это является еще одной причиной того, что в пещере нельзя долго находиться даже в защитном костюме.

Люди внутри пещеры Мовиле

Животные пещеры Мовиле

Внутри пещеры Мовиле было обнаружено около 50 новых для науки живых существ, причем 35 из них являются уникальными для этого места. Считается, что предки всех этих животных были обитателями тропического климата, который был свойственен Румынии миллионы лет назад. Каким-то образом, около 500 000 лет назад, животные оказались в подземной ловушке. Некоторые из них вымерли, но часть эволюционировала и приспособилась к условиям жизни в отсутствии солнечного света и достаточного количества кислорода. В пещере все это время сохранялся относительно теплый воздух , поэтому животные без проблем пережили ледниковый период. Так как в темноте зрение и красочные тела для привлечения самок не нужны, они стали слепыми и прозрачными.

Многоножка Cryptops speleorex — одна из обитетелей пещеры Мовиле

В основном, пещера является домом для бактерий, насекомых и ракообразных существ. Бактерии живут благодаря хемосинтезу, то есть они используют находящиеся в воздухе ядовитые вещества для производства питательных. Бактерии являются пищей для насекомых, а они — для более крупных животных. Самым крупным хищником пещеры Мовиле считается многоножка вида Cryptops speleorex. Длина ее тела равняется всего лишь 5 сантиметрам, но в пещере она считается одной из самых крупных. О существовании многоножки стало известно совсем недавно и отныне считается, что она стоит во главе местной пищевой цепи.

Видео с кадрами погружений в пещеру и его обитателями

На самом деле, в мире существуют и другие пещеры с необычными существами. Например, в пещерной системе Постойнска-Яма длиной 20 тысяч метров можно найти так называемых европейских протей (Proteus anguinus). Они всю жизнь пребывают в личиночной стадии, а длительность их жизни достигает 100 лет. Из 500 икринок развивается только парочка взрослых особей, поэтому это очень редкие создания. Почитать о них подробнее можно в этом материале.