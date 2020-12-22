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Для великого художника даже самая мелкая деталь имеет значение
Для великого художника даже самая мелкая деталь имеет значение.
«Моисей» Микеланджело в скульптурной гробнице папы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи
Среди мышц предплечья есть одна маленькая мышца, которая сокращается только при работе мизинца. Иначе она невидима.
Микеланджеловский Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца должна быть видна.
«Моисей» Микеланджело в скульптурной гробнице папы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи
Среди мышц предплечья есть одна маленькая мышца, которая сокращается только при работе мизинца. Иначе она невидима.
Микеланджеловский Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца должна быть видна.
22 декабрь 2020 /
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