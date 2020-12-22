Для великого художника даже самая мелкая деталь имеет значение.Среди мышц предплечья есть одна маленькая мышца, которая сокращается только при работе мизинца. Иначе она невидима.Микеланджеловский Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца должна быть видна.