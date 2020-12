Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Ученые бросили вызов давнему мнению о том, что падение речных цивилизаций Центральной Азии было обусловлено войной и разрушением ирригационной инфраструктуры во время нашествия монголов. ©: Национальная библиотека, Берлин.

Бассейн Аральского моря в Центральной Азии и его основные реки, Амударья и Сырдарья, были центром передовых речных цивилизаций и главным узлом Великого Шелкового пути в течение более чем 2000 лет.

Упадок региона традиционно связывают с монгольским нашествием в начале XIII века нашей эры. Но новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Science, бросает вызов этой давней точке зрения. "В то время как великие речные цивилизации Старого Света были предметом археологических и научных исследований более века, древние ирригационные городские культуры, которые развивались вдоль великих рек Центральной Азии, практически неизвестны”, – говорят авторы исследования из Амстердамского университета.

"В 1950-60-е годы археологи показали, что реки Амударья и Сырдарья, которые текут на северо-запад от Памира и Тянь-Шаня и впадают в Аральское море, были центрами расцвета городских обществ от предыстории до позднего Средневековья.”

По оценкам, площадь орошаемых паводковыми водами земель в 50 000 км2 была вдвое больше площади Месопотамии.

Застой региона в конце средневекового периода обычно объясняется сочетанием разрушительного монгольского нашествия начала XIII века н. э. и прогрессирующего упадка торговой сети Шелкового пути.

"Однако гидроклиматический и гидроморфный контексты этих изменений в значительной степени неизвестны, и только несколько участков были радиометрически датированы”, – объясняют ученые.

Исследователи сосредоточились на археологических раскопках и ирригационных каналах Отрарского оазиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который когда-то был торговым узлом Шелкового Пути, расположенным в месте слияния рек Сырдарья и Арысь (или Арыс) на юге Казахстана.

Они исследовали регион, чтобы определить, когда оросительные каналы были заброшены, и изучили прошлую динамику реки Арысь, воды которой питали каналы.

Они обнаружили, что, несмотря на документально подтвержденное разрушение поселений, многие участки в Отрарском оазисе сохранялись вплоть до сокращения, связанного с засухой, в 9 веке н. э.

Однако Монгольское вторжение и разрушение оазиса в 1219 году нашей эры произошло после более чем 200-летнего сокращения количества осадков, свидетельствующего о крупномасштабном запущении каналов.

"Наши исследования показывают, что именно изменение климата, а не Чингисхан, было основной причиной гибели забытых речных цивилизаций Центральной Азии”, – говорят исследователи.

"Мы обнаружили, что Центральная Азия быстро восстановилась после арабских вторжений в 7-м и 8-м веках нашей эры из-за благоприятных погодных условий.”

"Но длительная засуха во время и после более позднего монгольского разрушения снизила устойчивость местного населения и помешала восстановлению крупномасштабного ирригационного сельского хозяйства.”