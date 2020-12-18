» » Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии
Ученые бросили вызов давнему мнению о том, что падение речных цивилизаций Центральной Азии было обусловлено войной и разрушением ирригационной инфраструктуры во время нашествия монголов. ©: Национальная библиотека, Берлин.

Бассейн Аральского моря в Центральной Азии и его основные реки, Амударья и Сырдарья, были центром передовых речных цивилизаций и главным узлом Великого Шелкового пути в течение более чем 2000 лет.

Упадок региона традиционно связывают с монгольским нашествием в начале XIII века нашей эры. Но новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Science, бросает вызов этой давней точке зрения. "В то время как великие речные цивилизации Старого Света были предметом археологических и научных исследований более века, древние ирригационные городские культуры, которые развивались вдоль великих рек Центральной Азии, практически неизвестны”, – говорят авторы исследования из Амстердамского университета.

"В 1950-60-е годы археологи показали, что реки Амударья и Сырдарья, которые текут на северо-запад от Памира и Тянь-Шаня и впадают в Аральское море, были центрами расцвета городских обществ от предыстории до позднего Средневековья.”

По оценкам, площадь орошаемых паводковыми водами земель в 50 000 км2 была вдвое больше площади Месопотамии.

Застой региона в конце средневекового периода обычно объясняется сочетанием разрушительного монгольского нашествия начала XIII века н. э. и прогрессирующего упадка торговой сети Шелкового пути.

"Однако гидроклиматический и гидроморфный контексты этих изменений в значительной степени неизвестны, и только несколько участков были радиометрически датированы”, – объясняют ученые.

Исследователи сосредоточились на археологических раскопках и ирригационных каналах Отрарского оазиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который когда-то был торговым узлом Шелкового Пути, расположенным в месте слияния рек Сырдарья и Арысь (или Арыс) на юге Казахстана.

Они исследовали регион, чтобы определить, когда оросительные каналы были заброшены, и изучили прошлую динамику реки Арысь, воды которой питали каналы.

Они обнаружили, что, несмотря на документально подтвержденное разрушение поселений, многие участки в Отрарском оазисе сохранялись вплоть до сокращения, связанного с засухой, в 9 веке н. э.

Однако Монгольское вторжение и разрушение оазиса в 1219 году нашей эры произошло после более чем 200-летнего сокращения количества осадков, свидетельствующего о крупномасштабном запущении каналов.

"Наши исследования показывают, что именно изменение климата, а не Чингисхан, было основной причиной гибели забытых речных цивилизаций Центральной Азии”, – говорят исследователи.

"Мы обнаружили, что Центральная Азия быстро восстановилась после арабских вторжений в 7-м и 8-м веках нашей эры из-за благоприятных погодных условий.”

"Но длительная засуха во время и после более позднего монгольского разрушения снизила устойчивость местного населения и помешала восстановлению крупномасштабного ирригационного сельского хозяйства.”

18 декабрь 2020 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Аджнабия – первый утконосый динозавр из Африки
Хочу все знать

Аджнабия – первый утконосый динозавр из Африки

Динозавр, получивший название Ajnabia odysseus, бродил по нашей планете около 66 миллионов лет назад во время маастрихтской эпохи позднего мелового периода
Тайная миссия в Тибете
Хочу все знать

Тайная миссия в Тибете

В середине 19 века в мире развернулось геополитическое соперничество ведущих мировых держав. Британская и Российская империи боролись за влияние в Южной и Центральной Азии. Это противостояние
Арктическое потепление связано с увеличением количества засух
Хочу все знать

Арктическое потепление связано с увеличением количества засух

Новое исследование показало, что потепление в Арктике может привести к уменьшению количества осадков и увеличению засухи в глобальном масштабе. Исследования показывают, что потепление в Арктике 10
Ученые выяснили, что погубило цивилизацию индейцев майя
Хочу все знать

Ученые выяснили, что погубило цивилизацию индейцев майя

Крах классической цивилизации майя в Центральной Америке мог быть вызван небольшой засухой. К такому выводу пришли ученые из Юкатанского центра научных исследований и Университета Саутгемптона в
Самые древние цивилизации в мире
Хочу все знать

Самые древние цивилизации в мире

Где возникли первые древние цивилизации, как они назывались, чего достигли, что лежало в их основе – все эти вопросы стоят уже многие сотни лет перед историками и учёными. Так же предметом спора
Болезни, которыми человек заразился от животных
Хочу все знать

Болезни, которыми человек заразился от животных

СПИД. Человек получил этот вирус от человекообразных обезьян, обитающих в Центральной Африке, вероятнее всего от шимпанзе. От СПИДА умерло почти 24 млн человек.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Первая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхЗапах помощиПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во ВселеннойГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарыватьсяСкорая помощь Ebike выезжает на улицы Парижа


Свежие Статьи
Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+