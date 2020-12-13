В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

Художественное представление Thalassodraco etchesi. © Megan Jacobs

Новый род и вид ихтиозавров-офтальмозавров, плававших в морях поздней юры (Юрский период), были идентифицированы по исключительно хорошо сохранившемуся экземпляру, найденному в Дорсете, Англия.

Ихтиозавры были успешной группой крупных морских рептилий на протяжении большей части мезозойской эры.

Впервые они появились в эпоху раннего триаса (Триасовый период), 248 миллионов лет назад, и вымерли в меловом периоде, 90 миллионов лет назад.

К юрскому периоду они превратились в хорошо приспособленных морских хищников с обтекаемым телом для передвижения в воде, большими глазами для улучшения зрения на глубине и удлиненным черепом с челюстями, полными конических зубов, подходящих для ловли рыбы и кальмаров.

Недавно идентифицированный ихтиозавр, названный Thalassodraco etchesi, жил примерно 150 миллионов лет назад (эпоха поздней юры).

Водная рептилия была около 2 метров в длину, имела большую грудную клетку, маленькие передние конечности и сотни крошечных зубов.

Он принадлежит к Ophthalmosauridae, вымершему семейству ихтиозавров, известному от средней юры до позднего мела в Азии, Австралии, Европе, Северной Америке и Южной Америке.

«Есть ряд вещей, которые делают это животное особенным, в том числе его необычная грудная клетка и маленькие плавники», – говорят палеонтологи. «Возможно, он плавал в отличном от других ихтиозавров стиле».

Окаменелые останки Thalassodraco etchesi – почти полный череп с соответствующим позвоночником, спинными ребрами, левой передней конечностью и другими элементами – были собраны в 2009 году коллекционером окаменелостей доктором Стивом Этчесом на обнажении White Stone Band в заливе Роуп-Лейк, Дорсет.

«Скелеты ихтиозавров поздней юры в Великобритании чрезвычайно редки, поэтому после проведения некоторых исследований, сравнение его со скелетами, известными из других отложений поздней юры по всему миру, и невозможность найти совпадение было очень захватывающим», – говорят ученые.

«Thalassodraco etchesi – прекрасно сохранившийся ихтиозавр с сохранением мягких тканей, что делает его еще более интересным».

Об открытии сообщается в статье журнала PLoS ONE.