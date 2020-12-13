» » В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет
Художественное представление Thalassodraco etchesi. © Megan Jacobs

Новый род и вид ихтиозавров-офтальмозавров, плававших в морях поздней юры (Юрский период), были идентифицированы по исключительно хорошо сохранившемуся экземпляру, найденному в Дорсете, Англия.

Ихтиозавры были успешной группой крупных морских рептилий на протяжении большей части мезозойской эры.

Впервые они появились в эпоху раннего триаса (Триасовый период), 248 миллионов лет назад, и вымерли в меловом периоде, 90 миллионов лет назад.

К юрскому периоду они превратились в хорошо приспособленных морских хищников с обтекаемым телом для передвижения в воде, большими глазами для улучшения зрения на глубине и удлиненным черепом с челюстями, полными конических зубов, подходящих для ловли рыбы и кальмаров.

Недавно идентифицированный ихтиозавр, названный Thalassodraco etchesi, жил примерно 150 миллионов лет назад (эпоха поздней юры).

Водная рептилия была около 2 метров в длину, имела большую грудную клетку, маленькие передние конечности и сотни крошечных зубов.

Он принадлежит к Ophthalmosauridae, вымершему семейству ихтиозавров, известному от средней юры до позднего мела в Азии, Австралии, Европе, Северной Америке и Южной Америке.

«Есть ряд вещей, которые делают это животное особенным, в том числе его необычная грудная клетка и маленькие плавники», – говорят палеонтологи. «Возможно, он плавал в отличном от других ихтиозавров стиле».

Окаменелые останки Thalassodraco etchesi – почти полный череп с соответствующим позвоночником, спинными ребрами, левой передней конечностью и другими элементами – были собраны в 2009 году коллекционером окаменелостей доктором Стивом Этчесом на обнажении White Stone Band в заливе Роуп-Лейк, Дорсет.

«Скелеты ихтиозавров поздней юры в Великобритании чрезвычайно редки, поэтому после проведения некоторых исследований, сравнение его со скелетами, известными из других отложений поздней юры по всему миру, и невозможность найти совпадение было очень захватывающим», – говорят ученые.

«Thalassodraco etchesi – прекрасно сохранившийся ихтиозавр с сохранением мягких тканей, что делает его еще более интересным».

Об открытии сообщается в статье журнала PLoS ONE.

13 декабрь 2020 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus
Непознанное

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus

Недавно идентифицированный вид цинодонтов, получивший научное название Kataigidodon venetus, жил около 220 миллионов лет назад.
Палеонтологи определили новый вид плезиозавров
Непознанное

Палеонтологи определили новый вид плезиозавров

Международный коллектив палеонтологов во главе с доктором Валентином Фишером из Лабор
Обнаружен новый вид птерозавров Ordosipterus planignathus
Непознанное

Обнаружен новый вид птерозавров Ordosipterus planignathus

Найденный на берегу Волги позвонок удлинил время существования гигантских плиозавров
Непознанное

Найденный на берегу Волги позвонок удлинил время существования гигантских плиозавров

В Саратовской области найден позвонок одного из крупнейших морских хищников мезозоя — плиозавра из семейства брахаухенин. Животное описано по всего лишь одному позвонку, случайно найденному во время
Палеонтологи открыли раннее неизвестный вид динозавра
Непознанное

Палеонтологи открыли раннее неизвестный вид динозавра

В штате Юта американские ученые открыли новый, неизвестный вид динозавра, который по их мнению является предком «Tyrannosaurus Rex» хищника жившего около 70 млн лет назад. Также новый вид динозавра
Обнаружен новый вид динозавра
Непознанное

Обнаружен новый вид динозавра

Американские ученые нашли новый вид динозавра, который конкурировал с тираннозаврами. И по информации новый вид, название которого Siats meekerorum являлся одним из крупных динозавров, а жил он на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Чем опасны идиоты?Запах помощиПервая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во Вселенной


Свежие Статьи
Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+