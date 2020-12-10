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Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Это удалось установить по останкам лошадей IV века до н.э.

Группа исследователей под руководством Юэ Ли и Цзянь Ма из Северо-Западного университета в китайском Сиане проанализировала восемь практически целых скелетов лошадей возрастом примерно 2400 лет. Они были найдены при раскопках некрополей Шижэньцзыгоу и Сигоу в Сицзяне на северо-западе Китая. У скелетов лошадей были костные изменения в тех отделах позвоночника, которые обычно больше всего испытывают нагрузку от всадника.

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Аномалии поясничных позвонков лошади из погребения Шижэньцзыгоу. Yue Li et al. 2020.

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше
Отметины на окклюзионной поверхности второго премоляра нижней челюсти лошади. Yue Li et al. 2020.
Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Бронзовая колесница императора Китая Цинь Шихуанди, запряжённая лошадьми, из знаменитой Терракотовой армии. фото: Zossolino/Wikimedia Commons.

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Кроме того, шесть из семи исследованных черепов имели ярко выраженные бороздки на костях носа. Такая патология появляется из-за чрезмерной работы определённых мышц, вызванной тяжёлым дыханием. А оно, в свою очередь, указывает на напряжённую работу лошади. Чем бороздка глубже, тем интенсивнее работала лошадь на протяжении жизни.

Ещё одно свидетельство – следы на нижних вторых премолярах, то есть, тех зубах, которые контактируют с удилами. Такие отметины могли остаться от очень резких рывков узды всадником.

Все вместе эти аномалии костей и зубов – примеры того, что происходит с лошадьми при верховой езде. В дополнение авторы исследования приводят данные изучения костей погребённых в этом же могильнике мужчин. Аномалии многих останков характерны для всадников.

Например, искривление диафиза бедренной кости может произойти при частых занятиях верховой ездой в детстве. Фасетка на шейке бедра, которую специалисты называют фасеткой Пуарье – это ответ человеческого организма на биомеханический стресс. Эти изменения, как считается, образуются под влиянием многолетней верховой езды, как результат действий, связанных с регулярным сгибанием и отведением бедра.

Очень развитый большой вертел бедренной кости указывает на сильные приводящие мышцы, что обычно бывает у всадников. Подобные аномалии в гораздо меньшей степени наблюдались на останках людей той же эпохи из долины реки Хуанхэ, где находились древние китайские царства. Не обошёл древних людей Синцзяна, похороненных в Шижэньцзыгоу, и настоящий бич современных наездников – остеоартрит.

Захоронения в Шижэньцзыгоу и Сигоу были датированы примерно 350 годом до н.э. В Китае эпоха с V века до н.э. до 221 года до н.э. (когда Цинь Шихуанди объединил весь Китай под своей властью) называется Периодом Сражающихся царств. Считается, что в это время лошади использовались чаще как упряжной скот, и в военных действиях участвовали колесницы, а не конные всадники. Последние появились в китайской армии во времена Цинь Шихуанди. Его знаменитая Терракотовая армия наряду с колесницами включает и конников с лошадьми.

Верховая езда вызвала радикальные изменения в китайской цивилизации. Эти изменения коснулись как человеческой мобильности, так и торговли и военных действий. Возможно, именно этот регион сыграл важную роль в первоначальном распространении практики верховой езды от кочевников Алтая к центру первых осёдлых государств Китая. Однако появление и распространения наездничества в Китае – вопрос практически неизученный. И данное исследование, по мнению авторов, предоставляет важные доказательства этой практики на северо-западе Китая почти две с половиной тысячи лет назад.

10 декабрь 2020 /
Тайны истории
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