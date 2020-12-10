Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Это удалось установить по останкам лошадей IV века до н.э.

Группа исследователей под руководством Юэ Ли и Цзянь Ма из Северо-Западного университета в китайском Сиане проанализировала восемь практически целых скелетов лошадей возрастом примерно 2400 лет. Они были найдены при раскопках некрополей Шижэньцзыгоу и Сигоу в Сицзяне на северо-западе Китая. У скелетов лошадей были костные изменения в тех отделах позвоночника, которые обычно больше всего испытывают нагрузку от всадника.

Аномалии поясничных позвонков лошади из погребения Шижэньцзыгоу. Yue Li et al. 2020.

Отметины на окклюзионной поверхности второго премоляра нижней челюсти лошади. Yue Li et al. 2020

Бронзовая колесница императора Китая Цинь Шихуанди, запряжённая лошадьми, из знаменитой Терракотовой армии. фото : Zossolino/Wikimedia Commons.

Кроме того, шесть из семи исследованных черепов имели ярко выраженные бороздки на костях носа. Такая патология появляется из-за чрезмерной работы определённых мышц, вызванной тяжёлым дыханием. А оно, в свою очередь, указывает на напряжённую работу лошади. Чем бороздка глубже, тем интенсивнее работала лошадь на протяжении жизни.



Ещё одно свидетельство – следы на нижних вторых премолярах, то есть, тех зубах, которые контактируют с удилами. Такие отметины могли остаться от очень резких рывков узды всадником.



Все вместе эти аномалии костей и зубов – примеры того, что происходит с лошадьми при верховой езде. В дополнение авторы исследования приводят данные изучения костей погребённых в этом же могильнике мужчин. Аномалии многих останков характерны для всадников.



Например, искривление диафиза бедренной кости может произойти при частых занятиях верховой ездой в детстве. Фасетка на шейке бедра, которую специалисты называют фасеткой Пуарье – это ответ человеческого организма на биомеханический стресс. Эти изменения, как считается, образуются под влиянием многолетней верховой езды, как результат действий, связанных с регулярным сгибанием и отведением бедра.



Очень развитый большой вертел бедренной кости указывает на сильные приводящие мышцы, что обычно бывает у всадников. Подобные аномалии в гораздо меньшей степени наблюдались на останках людей той же эпохи из долины реки Хуанхэ, где находились древние китайские царства. Не обошёл древних людей Синцзяна, похороненных в Шижэньцзыгоу, и настоящий бич современных наездников – остеоартрит.



Захоронения в Шижэньцзыгоу и Сигоу были датированы примерно 350 годом до н.э. В Китае эпоха с V века до н.э. до 221 года до н.э. (когда Цинь Шихуанди объединил весь Китай под своей властью) называется Периодом Сражающихся царств. Считается, что в это время лошади использовались чаще как упряжной скот, и в военных действиях участвовали колесницы, а не конные всадники. Последние появились в китайской армии во времена Цинь Шихуанди. Его знаменитая Терракотовая армия наряду с колесницами включает и конников с лошадьми.



Верховая езда вызвала радикальные изменения в китайской цивилизации. Эти изменения коснулись как человеческой мобильности, так и торговли и военных действий. Возможно, именно этот регион сыграл важную роль в первоначальном распространении практики верховой езды от кочевников Алтая к центру первых осёдлых государств Китая. Однако появление и распространения наездничества в Китае – вопрос практически неизученный. И данное исследование, по мнению авторов, предоставляет важные доказательства этой практики на северо-западе Китая почти две с половиной тысячи лет назад.