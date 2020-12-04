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Динозавр Bagualia alba пережил раннеюрское глобальное потепление

Динозавр Bagualia alba пережил раннеюрское глобальное потепление
Реконструкция жизни Bagualia alba © Jorge Gonzalez

Палеонтологи в Аргентине определили новый вид динозавра из группы Eusauropod (настоящих зауроподов), который жил 179 миллионов лет назад, сразу после загадочного исчезновения зауроподоморфов, не являющихся эусауроподами.

Недавно идентифицированный динозавр жил на территории современной Патагонии, Аргентина, в раннеюрскую эпоху.

Это древнее существо было разновидностью группы длинношеих, строго травоядных, четвероногих динозавров, которые процветали с ранней юры до позднего мелового периода.

Животное, получившее название Bagualia alba, на самом деле является старейшим из известных на сегодняшний день динозавров-эусауроподов.

«Зауроподоморфы – первая крупная группа динозавров, которая разделилась на несколько линий травоядных, зарегистрированных во всем мире», – говорят палеонтологи.

«Первые 40 миллионов лет эволюции зауроподоморфов характеризуются сосуществованием различных ветвей с большим различием в размерах тела, биомеханике питания и типах передвижения, от мелких (менее 10 кг) двуногих видов до крупных (более 5 тонн) четвероногие ранние зауроподов».

«К средней юре динозавры-эусауроподы были единственной выжившей линией зауроподоморфов».

Останки по крайней мере трех особей Bagualia alba, включая частичный череп и шейные позвонки, были найдены в каньоне Багуаль, в бассейне Канадон-Асфальто, в центральной Патагонии.

«Зауроподы стали доминирующей группой крупных травоядных в наземных экосистемах после того, как несколько родственных линий вымерли к концу ранней юры», – пояснили палеонтологи.

«Причины и точное время этого ключевого изменения фауны, а также происхождение эусавропод остаются неоднозначными, в основном из-за скудной летописи окаменелостей динозавров того времени».

Наземные осадочные последовательности бассейна Канадон Асфальто документируют этот критический период эволюции динозавров. Чтобы пролить свет на исчезновение зауроподоморфов, ученые исследовали ископаемую флору и фауну бассейна Канадон Асфальто.

Они обнаружили свидетельства серьезных нарушений древнего климата и резкого уменьшения цветочного разнообразия, характеризуемого появлением хвойных деревьев с небольшими чешуйчатыми листьями, после массивного магматического события, поразившего южную Гондвану между 180 и 184 миллионами лет назад.

Исследователи считают, что зауроподоморфы, не являющиеся эусауроподами, вымерли после того, как мягкая растительность была заменена гораздо более жесткой парниковой растительностью.

«Bagualia alba и другие эусауроподы, жившие после этого события, неизменно отображают процессы, которые могли иметь решающее значение для их успеха после этого изменения окружающей среды», – сказали исследователи.

«Их удлиненная шея обеспечивала максимальную зону кормления и высоту просмотра, а их большой размер тела был связан с расширением емкости кишечника и перевариваемости клетчатки».

Работа команды ученых была опубликована в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

04 декабрь 2020 /
Тайны истории
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