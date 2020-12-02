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Титанозавр мелового периода страдал от паразитов крови и воспаления костей

Титанозавр мелового периода страдал от паразитов крови и воспаления костей
Реконструкция жизни титанозавра из формации Адамантина в верхнемеловом периоде в отдаленной местности Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. © Hugo Cafasso

Гигантский динозавр-завропод, который жил 85,2 миллиона лет назад (Меловой период) на территории современной Бразилии, имел агрессивный случай остеомиелита на ноге и мягкотелых паразитических микроорганизмов в его сосудистых каналах.

«Возникновение остеомиелита у динозавров редко, но недавние исследования подтвердили наличие этой формы воспаления костей у зауроподоморфов», – сказал ведущий автор исследования Тито Аурелиано и его коллеги из Университета Кампинас и Федерального университета Рио-Гранде.

Свидетельства существования ископаемых эндопаразитов позвоночных уже были обнаружены в копролитах и беспозвоночных переносчиках, сохранившихся в янтаре.

Однако ископаемые паразиты, сохранившиеся непосредственно в тканях позвоночных, до настоящего времени были неизвестны.

В ходе исследования палеонтологи изучили фрагментарную малоберцовую кость титанозавра из бразильской формации Адамантина, возраст которой 85,2 миллиона лет.

Ученые использовали компьютерную томографию, чтобы создать трехмерную модель ископаемого. Они также исследовали образец с помощью петрографического и нефильтрованного оптических микроскопов.

Исследователи определили десятки ископаемых паразитов, сохранившихся в сосудистых каналах образца, – первый явный пример паразита, сохранившегося в окаменелой костной ткани.

На малоберцовой кости динозавра также наблюдался острый остеомиелит с эллиптическими изъязвлениями, присутствующими по всей кости.

Воспаление костей было либо вызвано указанными паразитами, либо способствовало его заражению.

«Наши исследования впервые документально подтверждают подробное гистологическое описание тяжелого воспаления костей и исключительную сохранность мягкотелых паразитических микроорганизмов в сосудистых каналах нептичьего динозавра», – заявили ученые.

Титанозавр мелового периода страдал от паразитов крови и воспаления костей
Изъязвления реконструированы на основе патологий малоберцовой кости титанозавра возрастом 85,2 миллиона лет. © Hugo Cafasso

«Результаты позволяют по-новому взглянуть на области паразитологии, патологии и гистологии в летописи окаменелостей».

Работа команды ученых была опубликована в журнале Cretaceous Research.

02 декабрь 2020 /
Тайны истории
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