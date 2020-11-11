Пирамида Хеопса состоит из трёх пирамид

Пирамиды Микерина, Хефрена, Хеопса в Гизах XXVI век до н.э.

Автор: Владимир Гарматюк

Раскрыта тысячелетняя тайна пирамиды Хеопса. Всемирно известная египетская пирамида Хеопса – внутри, как «русская матрешка» и состоит из трёх пирамид трёх фараонов.

Приподнимается завеса тайны над одним из семи чудес Света.

Всякое творение рук человека имеет смысл. «…Все возникающее должно иметь какую-то причину для своего возникновения, ибо возникнуть без причины совершенно невозможно». – Так говорил древнегреческий философ и мудрец Платон в IV век до н. э. в своей книге «Тимей».

Все тайны преодолеваются знанием.

Знание же можно получить или его создать. В качестве «инструмента для созидания» возьмем свой здравый смысл, логику мышления и знания древних людей, пользовавшихся представлениями о мире в то далекое время.

«То, что постигается с помощью размышления и рассуждения – очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению… возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле». (IV век до н.э., Платон, «Тимей»).

Что говорит о том, что пирамида Хеопса – есть подобие «русской матрешки», содержащее внутри себя ещё две пирамиды, одна в другой?

Для подтверждения заключения о тройственности пирамиды Хеопса начнем с фактов и рассмотрим схему пирамиды в разрезе.

(Ниже в тексте приведены ссылки на цифры в скобках, которые указывают на схематический план пирамиды в разрезе).

Во-первых, в пирамиде Хеопса существуют три погребальные камеры. – Три! Из данного факта следует, что у пирамиды в разное время было три хозяина (три фараона). И у каждого была своя отдельная погребальная камера. Ведь мало кому из живых людей приходит в голову мысль готовить себе усыпальницу в трех «экземплярах». К тому же (как видно по размерам пирамид) их строительство и для нашего времени дело довольно трудоемкое. Кроме того археологами уже установлено, что для своих жен фараоны строили пирамиды-усыпальницы отдельно и гораздо меньшего размера.

Египетские историки установили, что за долго до строительства пирамид в древнем Египте в IV тысячелетии до н.э. и ранее фараонов хоронили в сооружениях называемых – мастабами. Ниже на картинке внешний вид древнего склепа (мастабы) Шепсескафа в Саккаре.

Она состоит из подземной и наземной частей.

Мумия фараона располагалась глубоко под землей в подземном зале. В наземной же части находилось молельное помещение со статуей фараона.

В эту статую после смерти (по представлению древних египетских жрецов) переселялась душа умершего фараона. Залы в наземном помещении мастабы могли быть связаны между собой (или изолированы друг от друга).

Над этими подземными залами из каменных блоков сооружалась невысокая, трапециевидная усеченная пирамида.

Под пирамиду Хеопса есть подземный ход (4) в конце которого обширный недостроенный подземный зал (5). Из зала есть и выход (12) наверх, который был сделан согласно теории захоронения для прохода души фараона в надземную часть мастабы.

По плану разреза пирамиды Хеопса, можно заключить, что, если есть подземный зал (5) и есть из него проход наверх (12), то верхнее молельное помещение мастабы должно быть по центру и чуть пониже средней погребальной камеры (7). Если же, конечно, к началу строительства вторым фараоном своей пирамиды над мастабой, эти помещения не были завалены камнем, разрушены и сохранились до наших дней.

Данное заключение (о наличии внутренних залов мастабы в центре пирамиды Хеопса), подтверждается наблюдениями французских исследователей – Жиль Дормайона и Жан-Ив Вердхарта. В августе 2004 г., исследуя чувствительными гравитационными приборами пол в средней погребальной камере (7), они обнаружили внизу под полом на глубине около четырех метров внушительных размеров неизвестную пустоту, о предназначении которой в то время у них не было никаких версий.

По плану разреза пирамиды узкая наклонная почти вертикальная шахта (12) идёт из подземной погребальной ямы (5) наверх. Этот проход должен соединяться с надземным молельным помещением мастабы. На выходе из шахты, на уровне поверхности земли под основанием пирамиды есть небольшой грот (расширение до 5 метров в длину). Видимо в древности, раскапывая этот грот, уже искали проход во внутренние залы мастабы. Установлено, что стены у него состоят из более древней кладки, не принадлежащей пирамиде Хеопса. Восходящий из подземного зала ход и древняя каменная кладка есть не что иное, как принадлежность первой мастабы. От расширения в шахте (12) к центру пирамиды должен бы быть и проход в наземные зал (или залы) мастабы. Этот проход, вероятнее всего был замурован строителями второй внутренней пирамиды.

По внешнему виду и по утверждению археологов, подземная погребальная камера (5) осталась недостроенной. В каком состоянии находятся молельные помещения в верхней надземной части мастабы (являющейся первой из трех в пирамиде Хеопса) и предстоит выяснить, открыв в них проход.

Высота первой внутренней усеченной пирамиды (мастабы) согласно схеме разреза пирамиды должна быть не более 15 метров.

Наличие незавершённого погребального сооружения (мастабы), расположенного на самом выгодном месте (на вершине каменного плато в местечке Гизы), послужило предлогом второму (до Хеопса) неизвестному фараону – использовать эту мастабу для строительства над ней своей пирамиды.

В пользу того, что плато в Гизах было ранее «обжито» древними мастабами, говорит и факт наличия там «Сфинкса». Предназначение «Сфинкса» – есть усыпальница (мастаба) в виде скульптуры льва. Возраст «Сфинкса» (божества, в которое должна по теории переселиться душа фараона) оценивают гораздо старше пирамид (около 5 – 10 тысяч лет).

В Египте к началу III-го тысячелетия до нашей эры у египетских жрецов появилось новое мировоззрение о месте жительства души после смерти.

В этой связи захоронения фараонов в мастабы сменились на более величественные сооружения – ступенчатые пирамиды, а позже и на «гладкие» тесаные пирамиды. По представлениям жрецов – после смерти душа человека улетала к жизни на звезды родственные их душам. «Тот, кто проживет отмеренный ему срок должным образом, возвратится в обитель соименной ему звезды». (Платон, «Тимей).

Погребальная камера (7) принадлежащая второй внутренней пирамиде (на плане поперечного разреза) расположена над молельной частью первой мастабы. Восходящий к ней коридор (6) проложен по стене мастабы, а горизонтальный коридор (8) по её крыше. Таким образом, эти два коридора к камере (7) показывают примерные габаритные размеры первой древней внутренней усеченной, трапециевидной пирамиды-мастабы.

Далее.

Вторая внутренняя пирамида на 10-12 метров с каждой стороны меньше размеров нынешней внешней третьей пирамиды Хеопса.

Об этом можно судить по длине двух исходящих из камеры (7) в противоположные стороны, так называемых (по-современному бытовому представлению) «вентиляционных воздуховодов». Эти каналы (один на север, а другой на юг) в сечении 20 на 25 см., примерно, на 10-12 метров не доходят до границы внешних стен третьей пирамиды.

Современное название каналов – «воздуховодами» разумеется неверное. Вентиляционные воздуховоды усопшему фараону были не нужны. У каналов было совсем другое предназначение. Каналы – указующий, направленный в небо путь, ориентированный с большой точностью (до градуса) на звезды, где по представлениям древних египтян, поселится душа фараона после смерти.

Северный канал был ориентирован на звезду «Кохаб» в созвездии «Малой Медведицы». В то время из-за прецессии (смещения оси Земли) «Кохаб» была «Полярной звездой», вокруг которой вращался небосвод. Предполагалось, что после смерти фараон становится одной из звезд в её окружении на северной части неба.

Южный канал был нацелен на звезду «Сириус». В египетской мифологии «Сириус» связывали с именем богини Сопдет (защитницей и покровительницей всех умерших).

В то время когда была построена вторая пирамида, оба канала из погребальной комнаты (7) доходили до края наружных стен и были открыты в небо.

Погребальная камера второй внутренней пирамиды фараона, возможно, также была не завершена (судя по отсутствию её внутреннего оформления).

Возможно, что и вершина второй пирамиды до конца была не достроена (например, случилась война, фараон был убит, преждевременно умер от болезни, несчастный случай и др.). Но, в любом случае, вторая пирамида была возведена не ниже уровня высоты каналов («воздуховодов»), исходящих из погребальной камеры (7) к наружным стенам.

Вторая внутренняя пирамида обнаруживает себя не только закрытыми наглухо каналами и своей отдельной погребальной камерой, но более всего явлена наружу, замурованным центральным входом (1) в пирамиду Хеопса.

Очевидно, сразу бросается в глаза, что наглухо замурованный огромными гранитными блоками вход, заглублен в тело третьей пирамиды (примерно, на те же самые 10-12 метров, что и каналы из второй погребальной камеры).

При строительстве третьей пирамиды фараона Хеопса этот внешний вход во вторую пирамиду удлинять не было смысла. Потому, после прибавки по периметру стен у третьей пирамиды вход оказался «утопленным» внутрь.

Входные ворота у всех строений всегда делают несколько вынесенными наружу сооружений, а не заглублёнными в глубину конструкции. Такой же примерно вход, но вынесенный наружу есть и у пирамиды Хефрена.

Фараон Хеопс (Хуфу) был третий строитель и хозяин пирамиды-усыпальницы

Археологами, историками, согласно расшифровке иероглифов установлено, что пирамиду Хеопса строили не рабы (как считалось ранее), а вольнонаемные строители, которым, разумеется, надо было за тяжелую работу хорошо платить. И так как объем строительства был огромный, то Хеопсу было выгоднее взять недостроенную пирамиду, чем возводить новую с «нуля». Имело значение и выгодное расположение недостроенной второй пирамиды, которая находилась на самой вершине плато.

Строительство третьей пирамиды Хеопс начал с того, что разобрали центральную часть второй пирамиды. В образовавшемся «кратере» на высоте примерно 40 метров от земли построили предкамеру (11) и третью погребальную камеру фараона (10). Проход к третьей погребальной камере потребовалось только продлить. Восходящий тоннель (6) продолжили в виде большой 8-ми метровой высокой конусообразной галереи (9).

Конусообразная форма галереи – совсем не похожа на начальную часть восходящего узкого хода. Это свидетельствует, что тоннель делали не в одно время и по разным внешним условиям.

После того, как третью пирамиду Хеопса расширили по сторонам, прибавив по каждой из сторон 10-12 метров, то исходящие каналы у второй пирамиды из камеры (7) соответственно оказались закрытыми.

Если погребальная камера (7) оказалась пуста, то и смысл у строителей третьей пирамиды, удлинять старые каналы – отпал. Снаружи каналы заложили новыми рядами стеновых блоков третьей пирамиды и изнутри в камере (7) исходящие каналы тоже были замурованы. В погребальной камере (7) замурованные каналы были обнаружены кладоискателями (исследователями) при простукивании стен лишь в 1872 году.

В сентябре 2010 г. в один из узких каналов – «воздуховодов» из второй погребальной камеры (7), английские и немецкие исследователи пустили гусеничного робота. Поднявшись до конца, он уперся в известняковую плиту толщиной 13 см., просверлил её насквозь, вставил в отверстие видеокамеру и с другой стороны плиты на расстоянии 18 см. робот увидел другую каменную преграду. Упершись в тупик, на этом поиски ученых закончились ничем. Каменная преграда есть не что иное, как блоки третьей пирамиды.

Строители третьей пирамиды Хеопса из третьей погребальной камеры фараона проложили новые каналы (10) для «полета души» к звездам.

Если внимательно посмотреть на разрез пирамиды, то две пары каналов (на север и юг) из второй и третьей камеры не параллельны!

В этом заключается один из «ключей» к разгадке тайны пирамиды Хеопса.

Каналы верхней третьей камеры, относительно каналов второй камеры, повернуты по часовой стрелке – на 5 градусов. Северная пара каналов имеет углы наклона 32° и 37° (разница 5°). Южная пара каналов, ориентированная на звезду «Сириус», имеет углы наклона 45° и 39° (разница 6°). Здесь прибавку в 1 градус, можно отнести на счет собственного движения планеты «Сириус» по своей орбите. Расхождение в углах наклона каналов на 5 градусов – не случайное! Египетские жрецы и строители очень точно фиксировали положение звезд на небе и четко прокладывали направление каналов на звезды (с точностью до минут и секунд).

Тогда в чем же дело?

А дело здесь в том, что ось вращения Земли каждые 72 года смещается на 1 градус, а каждые 25920 лет, ось Земли, вращающейся под наклоном, как «юла», делает полный круг на 360 градусов. Это астрономическое явление называется прецессия. Полное время оборота оси Земли в 25920 лет Платон называл – «Великий год».

Когда ось Земли за 72 года смещается на 1 градус, то на 1 градус меняется и угол зрения в направлении на все звезды (в том числе и на солнце ). Если смещение каждой пары каналов, различается на 5 градусов, то легко можно посчитать, что между строительством второй пирамиды (неизвестного фараона) и третьей пирамиды фараона Хеопса разница составляет 5 х 72 = 360 лет.

Египетские историки говорят, что фараон Хеопс (другое произношение – Хуфу) правил в 2540-2560 году до н.э. Отсчитывая «градусные» годы назад, можно сказать, когда точно строилась вторая внутренняя пирамида. Таким образом, вторая пирамида строилась в 2800-2820 годах до нашей эры.

В пирамиде Хеопса в единственном месте под потолком (на мощных сводчатых, как крыша гранитных плитах над третьей погребальной камерой) есть именной иероглиф сделанный рабочими, которые оставили свою метку: «Строители, друзья фараона Хуфу». Никакого другого упоминания имени Хеопса (Хуфу) или принадлежности других фараонов к пирамиде пока не найдено.

Скорее всего, что третья пирамида Хеопса была достроена и использована по прямому назначению. Иначе бы пирамида Хеопса не была «запечатана». То есть в восходящий проход (6) не спустили бы сверху и изнутри по наклонной плоскости пробку из нескольких гранитных кубов.

Этими каменными кубами пирамида была плотно для всех закрыта более чем на три тысячи лет (до 820 года н.э.).

Древнее египетское название пирамиды Хеопса читается по иероглифам, как – «Горизонт Хуфу». Название носит буквальный смысл. Угол наклона боковой грани пирамиды 51° 50′. – Это угол, на который поднималось солнце точно в полдень в дни осеннее – весеннего равноденствия. солнце в полдень, как золотая «корона» венчала пирамиду. В течение всего года солнце (древнеегипетский Бог – Ра) ходит по небосводу летом выше, зимой ниже (так же как фараон по своим владениям) и всегда солнце (фараон) возвращается в свой «дом». Потому угол наклона стен пирамиды указывает путь к дому «Бога Солнца», к «дому пирамиды» фараона Хуфу (Хеопса) – «сына Бога Солнца».

Грани стен устроены под углом зрения на солнце не только в этой пирамиде. В пирамиде Хефрена угол наклона граней стен чуть больше 52-53 градуса (известно, что она была построена позже). В пирамиде Микерина наклон граней – 51°20?25 (меньше чем у Хеопса). До сих пор историки не знали, построена ли она была раньше пирамиды Хеопса или позже. Теперь же, учитывая открытое «градусное время» прецессии Земли – меньший угол наклона стен свидетельствует о том, что пирамида Микерина была построена не позже, а раньше. Применительно к «градусной возрастной шкале», разница наклона стен в 30 минут соответствует – 36 годам. У более поздних египетских пирамид, например пирамида фараона Хефрена, соответственно и наклон граней должен быть больше.

В Судане (см. на картинке) есть множество пирамид, у которых угол наклона граней много круче. Судан южнее Египта и солнце в день весеннее – осеннего равноденствия там стоит выше над горизонтом. Этим объясняется и большая крутизна стен суданских пирамид.

В 820 году н.э. багдадский халиф Абу Джафар аль-Мамун в поисках несметных сокровищ фараона у основания пирамиды Хеопса сделал горизонтальный пролом (2), которым пользуются туристы для входа в пирамиду в настоящее время. Пролом пробили до начала восходящего коридора (6), где уперлись в гранитные кубы, которые обошли справа и, таким образом, проникли в пирамиду. Но, по словам историков ничего кроме «пыли в половину ладони», они внутри не нашли. Если, в пирамиде и было что ценного, то это взяли слуги халифа. А что оставили, то всё вынесли за последующее время – 1200 лет.

Судя по внешнему виду галереи (9) вдоль её стен в углублениях прямоугольной формы, стояли 28 пар ритуальных статуй. Однако точного предназначения углублений не знают. О том, что там стояли статуи, говорят два факта. Первый – восьми метровая высота галереи позволяла установить статуи. Второй – на стенах остались большие круглые облупленные отпечатки от раствора, которым статуи крепились к стенам.

Разочарую тех, кто был настроен на то, чтобы найти в конструкции египетских пирамид «чудеса».

В Египте на сегодня обнаружено свыше сотни пирамид, и все они отличаются друг от друга. У пирамид разные углы наклона граней ориентированных на солнце (т.к. строились в разное время), есть пирамида с «ломаной стороной» под двойным углом, есть каменные и кирпичные пирамиды, гладко облицованные и ступенчатые, есть с основанием не квадратной, а прямоугольной формы, например, фараона Джосера.

Нет единства даже среди соседних пирамид в Гизах.

Пирамида Микерина (меньшая из трех) в основании ориентирована не строго по сторонам света. Точной ориентировке сторон значения не придано.

В главной пирамиде Хеопса третья (самая верхняя) погребальная камера расположена не в геометрическом центре пирамиды и даже не на оси пирамиды. В пирамидах Хефрена и Микерина погребальные камеры тоже не по центру. Если бы в пирамидах был, какой-то тайный секрет, закон или знание, «золотое сечение» и прочее, то у всех пирамид наблюдалось бы единообразие. – Но ничего подобного в пирамидах нет.

Ниже на картинках египетские пирамиды разной формы.

Экс министр археологии Египта и главный нынешний специалист по древним египетским пирамидам Zahi Hawass говорит: «Как всякий практик я решил проверить утверждение, что в пирамиде продукты не портятся. Разделил килограмм мяса пополам. Одну часть оставил в офисе, а другую в пирамиде Хеопса. Та часть, что в пирамиде испортилась даже быстрее, чем в офисе».

Что можно ещё поискать в пирамиде Хеопса?

– Пожалуй, найти надземное молельное помещение первой пирамиды – мастабы. Можно бы просверлить вниз несколько отверстий в полу второй (7) погребальной камеры, до обнаружения внизу внутренней полости.

Затем от грота (12) найти замурованный проход в залы (или его проложить). Для пирамиды это не будет иметь ущерба, так как соединительный вход от погребальной подземной камеры в надземное помещение мастабы изначально был. И его лишь следует найти. После обнаружения внутреннего помещения мастабы, возможно, станет известно и о фараоне – хозяине первой усеченной трапециевидной пирамиды-мастабы.

Большой интерес на плато в Гизах представляет и мастаба-Сфинкс.

Каменное тело древнего Сфинкса, расположено с запада на восток.

Погребальные захоронения тоже делали с запада на восток.

Предположительно Сфинкс есть составная часть надземного сооружения (мастабы) – усыпальница неизвестного фараона.

Поиски в этом направлении расширили бы границы знания истории древнего Египта. Не исключено и ещё более ранней цивилизации, например – атлантов, которых египтяне обожествляли, считая их прародителями, и относили к своим древним предкам, как к богам-предшественникам.

Идентификационное исследование американских криминалистов пришло к заключению, что лицо Сфинкса не похоже на лица статуй египетских фараонов, а имеет отчетливо выраженные негроидные черты.

То есть древние предки египтян, в том числе и легендарные атланты имели негроидные черты лица и африканское происхождение.

Здесь надо отметить, что египетская легенда о прародителях атлантах – есть косвенное свидетельство и о близости Атлантиды к Египту.

Вероятно, что погребальная камера и мумия древнего фараона негритянского происхождения находится под передними лапами Сфинкса, как и говорил об этом американский экстрасенс Эдгар Кейси.

В таком случае из подземного зала должен быть проход наверх – путь для переселения «души» фараона и последующей жизни в теле статуи Сфинкса (согласно верованиям древних египтян).

Сфинкс – лев (символ царской власти) с человеческой головой и лицом фараона.

Возможно, что лицо обнаруженной мумии фараона (после пластической реставрации) окажется, как «две капли воды» похожей на лицо Сфинкса.

По аналогии строительства (поздних пирамид над ранними) можно сказать, что и многие другие египетские пирамиды имели не одного хозяина.

В этой связи раскрывается путаница со временем жизни фараонов и времени строительства их пирамид.

Например, фараон Микерин правил позже Хеопса, но его пирамида по углу наклона стен в соответствии с расчетами по «годам прецессии» была начата раньше пирамиды Хеопса на 36 лет.

Как такое может быть? – Ответ на этот вопрос такой.

– Пирамиду начали строить раньше (до Микерина), но закончена она позже, когда угол наклона начатых нижних стен уже было не изменить.

На одной из боковых стен пирамиды Микерина есть большая вертикальная брешь. Добираясь до сокровищ фараона в погребальную камеру внутри пирамиды, грабители разобрали часть стены сверху донизу.

В образовавшемся таким образом «вертикальном разрезе» участка внутренних блоков пирамиды открылось следующее – с определенной, четко выраженной границы верхние блоки уложены не плотно и не так аккуратно, как нижние. Это подтверждает то, что пирамида достраивалась и, что более поздние строители не так тщательно следили за качеством укладки внутренних блоков.

Одновременно с этим, судя по двум подземным залам под пирамидой Микерина (которые являются принадлежностью к захоронениям фараонов во времена строительства мастаб), – погребальное сооружение было начато строиться много веков раньше.

Такое смешение времен, говорит о том, что внутри пирамиды Микерина, так же, как и в пирамиде Хеопса должны бы быть наземные молельные помещения изначальной мастабы, принадлежащей более древнему захоронению фараона. А в теле же пирамиды должна быть и камера-усыпальница более позднего захоронения фараона Микерина.

«Занавес» многовековой тайны над секретом египетской пирамиды Хеопса – приподнят.

Осталось войти в открытую дверь.))

Для этого требуется разрешение египетских властей, которое они дают ученым-исследователям с большой неохотой.

тайна теряет притягательную силу, когда она раскрыта.

Но, не смотря на это, не пропадает интерес туристов к величественным сооружениям древнего мира, сохранившимся до наших дней.

Владимир Гарматюк. Россия, г. Вологда. Июнь 2012 – апрель 2018 г.