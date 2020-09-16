Почему руководство России переборщило с борьбой за «историческую правду» о войне 1941-1945

Следственный комитет России подключился к анонсированной ранее Кремлём «борьбе за историческую правду». В интервью РИА новост и глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал о создании штаба по противодействию фальсификации истории и реабилитации нацизма.

В состав этой структуры вошли представители государственных ведомств, общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности».

«Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов—освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем… Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — заявил Бастрыкин



Дипломатия и пропаганда

Тезис о необходимости защиты «исторической правды» неоднократно озвучивал президент РФ Владимир Путин. На эту тему главой государства было сделано достаточно много заявлений. Их суть сводилась к двум ключевым моментам: сохранение памяти об освободительной миссии Красной армии и необходимость проведения мероприятий, которые бы противодействовали «фальсификациям» и «нападкам» на пресловутую правду о Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что оба направления деятельности, о которых говорит Путин, в той или иной степени носят политический характер, так как активно используются в риторике официальной Москвы. С помощью разговора о ВОВ руководство РФ пытается поднять свой рейтинг внутри страны и оказать определённое воздействие на зарубежную аудиторию.

Наиболее понятный и действительно справедливый тезис российских властей — это защита памяти о подвигах Красной армии. На Западе не очень принято почитать героизм советских воинов: вклад РККА в разгром нацизма либо умалчивается, либо занижается.

Хотя в российском обществе совершенно иная ситуация. Нашим гражданам полюбился «Бессмертный полк», а советские фильмы и песни о ВОВ по-прежнему популярны. Поэтому смысла в какой-то массовой кампании по героизации Красной армии внутри России попросту нет.

Самое сложное поприще для политико-пропагандистской работы — это своеобразный крестовый поход официальной Москвы против западной трактовки Второй мировой войны и «реабилитации нацизма» в странах Балтии и на Украине.

Ранее Москва смогла одержать небольшую дипломатическую победу. В декабре прошло года Генеральная ассамблея ООН приняла инфицированную РФ резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Документ поддержали 133 государства, воздержались — 52, против проголосовали представители США и Украины. Однако на текущий момент резолюция не сыграла какой-либо существенной политической роли, хотя поводов для формальной апелляции к ней масса, учитывая господствующий антисоветский настрой в странах Восточной Европы.

В целом курс руководства РФ, направленный на борьбу с «исторической правдой», выглядит весьма странным, в том числе для зарубежного обывателя: война закончилась 75 лет назад, новой (по крайней мере крупной) человеческой мясорубки никто не хочет, нацистский режим остался в далёком прошлом, а о злодеяниях вермахта и СС не дают забыть фильмы, включая голливудские



Более того, современный ультраправый экстремизм, хоть и поддерживается правительствами отдельных государств, но носит противоречивый в идейном отношении характер и, как правило, контролируется компетентными органами. Ни Прибалтика, ни Украина, где допустимо расхаживать в форме вермахта, не стремятся к организации гетто, массовых убийств, к проведению этнических чисток или геноциду.

Реальной проблемой, которая должна беспокоить Кремль и МИД РФ, является притеснение русскоязычного населения, сознательная политика государственных властей по выталкиванию на обочину русского языка, русского образования и русской культурной жизни.

Номинально отечественное руководство пытается бороться с этими явлениями, правда, серьёзных положительных результатов на этом поприще достичь явно не удалось. Пожалуй, единственный более-менее успешный и востребованный проект — это запуск онлайн-платформ под брендом Sputnik.

В течение нескольких лет «Русская Планета» неоднократно писала о необходимости максимально широкого развития того, что принято называть «мягкой силой», а также юридических механизмов защиты русскоязычных жителей, активистов, общественных организаций и информационных ресурсов.

Суд над умершими

Скорее всего, Москве не получится вовлечь зарубежного и тем более западного обывателя в дискурс об «исторической правде». Весьма неубедительно некоторые действиях на этом поприще выглядят и внутри РФ.

Крайне нежелательным и даже вредным представляется отвлечение перегруженного работой Следственного комитета к архивной деятельности и расследованию зверств нацистских оккупантов в период ВОВ.

Например, сейчас СК занимается уголовными делами о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, а также расследованием «геноцида» жителей Сталинграда в 1942-1943 годах.

С одной стороны, россияне должны знать виновных в чудовищных злодеяниях. Организаторы зверств заслужили того, чтобы их имена были записаны в исторических хрониках.

С другой — совершенно непонятно, как СК собирается привлекать кого-либо к уголовной ответственности спустя 75 лет? Ведь по идее, чтобы дать окончательную правовую оценку, потребуется организовать суд. Но кто на нём будут обвиняемыми? Умершие или убитые несколько десятилетий назад немецкие офицеры? Зачем превращать подобные дела в фарс?



Научно-исследовательскую, по сути, работу, на которую были брошены ресурсы СК, гораздо уместнее было поручить профессиональным историкам, если угодно — специалистам Института военной истории Академии Генштаба ВС РФ.

Кроме того, в России достаточно много гражданских структур, которые способны на профессиональном уровне разобраться в обстоятельствах злодеяний нацистских оккупантов, — РВИО, институты РАН, исследовательские центры по тематике ВОВ в российских вузах.

Историческими делами Следственный комитет мог бы заниматься только в одном случае — тотальном снижении актуальной работы, которая по-прежнему требует привлечения большого количества квалифицированных кадров.

На сегодняшний день складывается впечатление, что борьба за «историческую правду», которая, конечно же, должна быть в дискурсе официальной повестки дня России, трансформируется в сражение с ветряными мельницами



Чтобы наносить нашим геополитическим противникам по-настоящему чувствительные удары и просвещать население необходимо прежде всего открывать собственные архивы, работать над рассекречиванием неизвестных даже в узком кругу документов, проводить более активную поисковую деятельность.