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Мозг начинает работать в полную силу в возрасте 60–80 лет?

Мозг начинает работать в полную силу в возрасте 60–80 лет?


Работа головного мозга, особенно у людей в почтенном возрасте, интересует как медиков, так и простых граждан. Ведь никто не желает провести отрезок жизни после 60 лет со склерозом или слабоумием. Однако профессора из США заявляют, что в пожилом возрасте мозг, наоборот, более пластичен. Исследования американских медиков, возможно, разрушают множество традиционных представлений о мозге пожилого человека.



Директор медицинского колледжа Университета Джорджа Вашингтона утверждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем принято считать. В этом возрасте становится гармоничным взаимодействие правого и левого полушарий мозга, что расширяет наши творческие возможности. Именно поэтому среди людей за 60 можно встретить много личностей, которые только начали свою творческую деятельность.


Конечно, мозг уже не так быстро работает, как в молодости. Однако он выигрывает в гибкости. Именно поэтому с возрастом мы скорее принимаем правильные решения и меньше подвергаемся негативным эмоциям. Пик интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 70 лет, когда мозг начинает работать в полную силу.






Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина — вещества, которое способствует быстрому прохождению сигнала между нейронами. За счет этого интеллектуальные способности повышаются на 300 % по сравнению со средними показателями.


А пик активного производства этого вещества приходится на 60—80-летний возраст. Также интересен тот факт, что после 60 лет человек может одновременно использовать 2 полушария. Это позволяет решать значительно более сложные задачи.


Профессор Мончи Ури из Монреальского университета считает, что мозг пожилого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи. Было проведено исследование, в котором принимали участие разные возрастные группы. Проходя тесты, молодые люди много путались, в то время как те, кому за 60, принимали правильные решения.


А теперь давай рассмотрим особенности работы мозга в возрасте 60–80 лет.


— Нейроны головного мозга не отмирают, как все вокруг говорят. Между ними просто пропадают связи, если человек не занимается умственным трудом.


— Рассеянность и забывчивость появляются из-за переизбытка информации. Поэтому не нужно сосредотачиваться всю жизнь на ненужных мелочах.


— Начиная с 60 лет, человек при принятии решений использует одновременно не одно полушарие, как молодые люди, а оба.


— При здоровом образе жизни, наполненной умственной деятельностью, интеллектуальные способности не снижаются с возрастом, а только возрастают, достигая пика в 80, а иногда и в 90 лет.


Из: Так просто!
28 август 2020 /
Тайны истории
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