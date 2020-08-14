Фантастические внеземные пейзажи

В фантастических фильмах, рассказывающих о жизни на других планетах, старательно выписывают совершенно необыкновенные и нереальные пейзажи. Однако не секрет, что создатели фильмов зачастую берут свои идеи о внеземных просторах с вполне существующих мест, которые можно увидеть на земле. В этой подборке необычные пейзажи, которые поражают своей нереальностью.Гейзер Флай появился благодаря вмешательству людей: в начале ХХ века в этих местах понадобился колодец, и когда бурили скважину, случайно пробили геотермальный карман с кипящей внутри водой. Полвека спустя кипящая вода, обогащенная минералами, начала выбиваться на поверхность и образовывать столь необычный ландшафт. Сейчас высота стен гейзера составляет примерно полтора метра, но они до сих пор продолжают расти.Такие необычные горы образовались из песочных дюн, которые много лет спрессовывались под собственным весом и в итоге превратились в более твердые породы, обточенные ветрами и дождями до гладкой волнообразной формы. Однако основой Волны все равно является песок, а значит весь этот ландшафт неимоверно хрупкий. В связи с этим доступ людей туда очень сильно ограничен: в день выдается всего лишь 20 разрешений на посещение.Вода озера Клилук сильно насыщена различными минералами: сульфат магния, кальций, натрий, титан и серебро. Так что неудивительно, что летом в жаркую погоду, когда вода начинает испаряться, на поверхности озера образовываются причудливые пятна. Иногда появляются целые островки минералов, по которым можно выбраться на середину озера. Коренное население индейцев оканаган называет озеро Пятнистым. Индейцы верят, что озеро было создано богами, так как его воды обладают сильным терапевтическим действием и целебными свойствами.Много лет назад здесь проходил легендарный Шелковый Путь и жизнь била ключом, сегодня же эта местность переживает свое второе рождение благодаря тысячам туристов, приезжающих посмотреть на необычные радужные горы. Ландшафт Дэнксия, как правильно называется эта местность, образовался более 24 миллионов лет назад. За это время разноцветный песчаник, наслаиваясь и взаимодействуя с другими породами, образовал на горах причудливый волнообразный рисунок. Из-за эрозии поверхности гор в этой местности удалось обнаружить окаменелости мезозойской эры — динозавров, растений и мелких животных. Считается, что в этих горах находится еще много подобных артефактов, так что популярность радужных гор может стать еще большей.