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20 потрясающих оптических иллюзий, взрывающих мозг
Человеческий мозг обрабатывает такое количество информации, какое не снилось даже современным компьютерам, и делает это с невероятной скоростью. А как гласит первое правило Windows: что не глючит, то — не работает!
Вот и наш замечательный мозг, бывает, «глючит». Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит, и всё тут!
Эти машины одинакового размера.
А это — обычные люди.
Срываем покровы.
А это даже немного пугает...
Плавный переход.
Выход за пределы экрана.
Как это возможно?
И это не спецэффекты!
Вы хотите сказать, что всё это один и тот же цвет?
Это потребовало много времени и усилий.
Бесконечность.
Смотрите на точку посередине.
Почему движутся светила на картине «Звездная ночь» Ван Гога.
Это по-настоящему демоническая маска.
Профиль или анфас?
Боже, он что, не видит?!
Поймайте момент искажения пространства.
Да-а, это никогда не понять!
Неправильный стул.
Так вот как делают фокусы!
Вот и наш замечательный мозг, бывает, «глючит». Предлагаем вашему вниманию подборку иллюзий, взрывающих мозг. И бесполезно с этим бороться — глючит, и всё тут!
Эти машины одинакового размера.
А это — обычные люди.
Срываем покровы.
А это даже немного пугает...
Плавный переход.
Выход за пределы экрана.
Как это возможно?
И это не спецэффекты!
Вы хотите сказать, что всё это один и тот же цвет?
Это потребовало много времени и усилий.
Бесконечность.
Смотрите на точку посередине.
Почему движутся светила на картине «Звездная ночь» Ван Гога.
Это по-настоящему демоническая маска.
Профиль или анфас?
Боже, он что, не видит?!
Поймайте момент искажения пространства.
Да-а, это никогда не понять!
Неправильный стул.
Так вот как делают фокусы!
06 август 2020 /
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