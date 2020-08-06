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Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Флористы итальянского города Дженцано из года в года, с 1778 года, во вторую неделю июня забирают центральную улицу города под цветочный фестиваль, и «ткут» из цветов огромные ковры. На цветочных полотнах обычно изображаются произведения великих итальянских художников, религиозные символы, и всевозможные геометрические рисунки.



Фестиваль цветов в Дженцано



За два дня до фестиваля цветы собираются и хранятся в прохладных пещерах вокруг Дженцано. В это время художники рисуют заготовки на асфальте под будущие цветочные картины. Главное действие начинается в третью субботу июня. К понедельнику цветочные ковры отдаются на игру детям, которые и разрушают их.



Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано

Фестиваль цветов в Дженцано
06 август 2020 /
Тайны истории
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