Надо ли коммунистам каяться?

Тяжелый груз старого советского указа 1954 года

На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу во времена СССР Крыма Украине: «Кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», - сказал Володин, обращаясь к депутатам от фракции КПРФ.

Но за что каяться? И причем здесь нынешнее поколение коммунистов? Да и корректно ли судить о поступках людей прошлого с позиций сегодняшнего дня?

Как известно, в феврале 1954 года по решению Верховного Совета СССР Крым был выведен из состава Российской Федерации и передан Украинской ССР. Это событие, закрепленное указом советского парламента «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской РСФСР», было приурочено к 300-летию Переяславской рады, провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Эта дата с большим размахом отмечалась в Советском Союзе. Украинская республика и ее столица были награждены орденами Ленина. Киевский театр имени Шевченко показал в Большом театре свои лучшие спектакли. У Киевского вокзала в Москве был заложен был камень будущего монумента в честь воссоединения двух братских народов.

Дмитрий Шепилов, в то время занимавший пост главного редактора «Правды», писал в своих воспоминаниях «Непримкнувший»: «Хрущеву (он, кстати, был не Генеральным, а Первым секретарем ЦК КПСС – В.Б.) хотелось от себя преподнести Украине подарок на золотом блюде, чтобы вся республика знала о его щедрости и постоянной заботе о преуспевании Украины…».

Далее он сообщал, что предложение о передаче Крыма Украине прозвучало неожиданно. В начале 1954 года в Кремлевском дворце проходило совещание по сельскому хозяйству, и в перерыве в двух больших комнатах собрались члены Президиума ЦК и Секретариата ЦК. Обсудили один вопрос, другой. И вдруг Хрущев внес предложение: в связи с празднованием 300-летия Переяславской рады передать Крымскую область из Российской Федерации в состав Украинской республики.

По словам Шепилова. Хрущев так обосновал свою идею: «От Крыма до России далеко, Украина ближе. Легче будет вести всякие хозяйственные дела. Я уже кое с кем говорил на этот счет. У украинцев, конечно, слюнки текут, они будут рады-радешеньки, если мы им Крым отдадим. С Федерацией Российской тоже, я думаю, договоримся...».

По словам Шепилова, «ближний круг» в лице заместителей председателя Совета министров Анастаса Микояна и Лазаря Кагановича, министра обороны Николая Булганина, первого секретаря ЦК Компартии Украины Алексея Кириченко согласились: «Правильно! Принять! Передать!» И лишь министр иностранных дел Вячеслав Молотов, по словам Шепилова, сказал в сторону, ни к кому не обращаясь:

«Конечно, такое предложение является неправильным. Но, по-видимому, придется его принимать»



Шепилов писал, что после слов Хрушева и появился упомянутый указ. В Крыму стали вешать вывески на украинском языке, на нем же стало вещать радио. Появилась и украиноязычная пресса. Но ничего не изменилось – отовсюду слышалась русская речь, да и газеты крымчане предпочитали читать на русском языке.

Молотов был прав. Решение о передаче Крыма Украине выглядело странным, нелепым, да и просто неправильным. Главным образом, с исторической точки зрения. Советские руководители «забыли», что кроме жизненных реалий - экономика Крыма действительно была во многом «пристегнута» к Украине, - существуют святые и незыблемые традиции. Ведь Крым - исконно Русская земля . На ней - древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Здесь проливали кровь в нескольких турецких кампаниях наши предки, они защищали Севастополь в двух войнах - Крымской и Великой Отечественной. В тех местах погибли тысячи соотечественников, сражавшихся друг против друга в Гражданской войне.

Советские вожди были просто обязаны узнать мнение жителей обеих республик и полуострова на всенародном обсуждении. Но они поступили, как владельцы бескрайней вотчины, единственные хозяева Союза, вольные распоряжаться им как заблагорассудится. Впрочем, такой порядок действий был всегда.

Стоит напомнить, что Хрущев возглавлял партийную организацию Украины и был председателем Совета Министров республики с 1938-го по 1948 год. Регион и его жители были ему близки. Свое пристрастное отношение к Украине он сохранил и в последующие годы, находясь на постах Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР .

Но следует напомнить и другое - Хрущев принимал активное участие в довоенных «чистках» на Украине. Причем, делал это, что называется, «от души». К примеру, в 1938 году Хрущев отправил Сталину телеграмму, в которой жаловался на ограничение… репрессий. Телеграмму завершали слова: «Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н.Хрущев». На что вождь якобы ответил: «Уймись, дурак! И.Сталин».

Этот факт, за исключением сталинской реплики, подтверждал Молотов в беседах с поэтом Феликсом Чуевым (книга «Сто сорок бесед с Молотовым»): «Рвение Хрущева в придании репрессиям массовых масштабов выглядело, как превосходящее все возможные пределы даже в 1937–38 годах…».

Существует версия, что Хрущев передачей Крыма хотел загладить свою вину перед Украиной за репрессии. Выглядит сентиментально, но это покаяние совершенно несвойственно для Никиты Сергеевича. Да и с какой стати ему было признавать участие в кровавых преступлениях, о которых в 1954 году еще никто не говорил?



Тогда никто не разоблачал культ личности Сталина, его деяния и поступки. Его облик был на портретах, памятниках, плакатах. Тело Сталина лежало в мавзолее рядом с Лениным, и туда тянулась длинная очередь людей, почитавших обоих вождей.

«Хвостов» за Хрущевым предостаточно, но стоит ли взваливать на него еще и вину за передачу Крыма? Между прочим, грехом это стало лишь в постсоветские времена, когда до крови обнажились раны разногласий между Россией и Украиной. Более того, это стало политической миной, «взорвавшейся» спустя много десятилетий!

В годы существования СССР передача Крыма была хоть и сомнительной, но отнюдь не преступной, предательской, как называют ее сейчас. Советский Союз был, во всяком случае, на словах, монолитен, жители республик считались братьями и сестрами. Что плохого, если близкие родственники чем-то делятся друг с другом?

Так и было - Крым строили, развивали представители России и Украины. Регион стали заслуженно называть всесоюзной здравницей. Был построен канал, отводящий воду из Днепра, что позволило поднять сельское хозяйство полуострова. Там провели самую длинную в мире троллейбусную трассу.

Обустроился, обрел новую жизнь Севастополь, разрушенный во время Великой Отечественной войны.

Впрочем, возможно, Крым чувствовал бы себя не хуже, а лучше, если бы остался территорией Российской Федерации…

Теперь о сути главного вопроса. То, о чем рассказал Шепилов в своих мемуарах, было не приказом Хрущева. Да и не мог он в начале 1954 года отдавать такие распоряжения - он еще не был диктатором.

У власти стояли соратники Сталина: председатель Совета министров Георгий Маленков, упомянутые Микоян, Каганович, Булганин и другие. Хрущев занимал пост Первого секретаря ЦК КПСС. Этот был высокий, но не доминирующий пост! Подчеркиваю - именно в то время. Когда Хрущев стал лидером СССР , статус Первого секретаря партии неизмеримо вырос.

И не Хрущев, а Маленков, считавшийся наследником Сталина и руководителем страны 25 января 1954 года председательствовал на заседании Президиума ЦК КПСС - так называлось в то время Политбюро ЦК КПСС. На нем обсуждался вопрос о будущем Крымской области, входившей в состав РСФСР.

Никакого разброса мнений не было. Все проголосовали единогласно: Крым надо передать Украине.

Выходит, потом Хрущев просто подтвердил то, что было уже решено.

К слову, единственным человеком, публично выразивший свой протест против передачи полуострова Украине был первый секретарь Крымского обкома КПСС Павел Титов. После этого демарша его карьера резко пошла вниз…



В 1957 году Маленков потерпел поражение в схватке с Хрущевым, был снят со всех постов и удален из Кремля. Его имя было приказано забыть. Ушло в тень и его участие в истории с отторжением Крыма от Российской Федерации…

Полуостров мог вернуться в состав России в декабре 1991 года во время переговоров в Беловежской пуще между президентом России Борисом Ельциным и его украинским коллегой Леонидом Кравчуком.

По словам Сергея Хрущева, сына Первого секретаря ЦК КПСС, «Кравчук спросил: «А как с Крымом будем поступать?», тот ответил: «Да забирай». Так что подарил вам полуостров не Хрущев, а Борис Николаевич, ставьте ему памятник».

А вот версия Кравчука: «Когда мы рассматривали соглашение об образовании СНГ, встал вопрос о ядерном оружии и о Крыме. Ельцин начал рассуждать… Ну вот Крым, 1954 год. Хрущев подарил Украине. Может, говорит, надо восстановить как бы справедливость и порядок.

Я ответил, что никакого подарка не было. Наоборот, Украина взяла на себя огромную обузу… А Ельцину я сказал: давайте мы вопрос о передаче Крыма сейчас рассматривать не будем.

Мы просто договорились, что создадим СНГ, начнем жить, и тогда будем рассматривать границы, все по закону, в соответствии с международными нормами. Ельцин согласился…».

Кравчук просто схитрил, как человек, не желавший отдавать долг, и решил потянуть время. Ельцин же оказался, мягко говоря, простодушнее и, может, подумал: ладно, еще успею. Но - не успел или упустил время…

Стоит напомнить, что второй президент РФ Владимир Путин в свое время говорил, что Россия не претендует на полуостров.

«Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта... и Россия давно признала границы сегодняшней Украины, - подчеркивал он в интервью немецкому телеканалу ARD 29 августа 2008 года. - Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом. Там внутри общества в Крыму происходят сложные процессы – проблемы крымских татар, украинского населения, русских – но это уже внутреннее политические проблемы самой Украины»



Напоследок еще одна цитата – тоже без комментариев. В ноябре 2013 года известный телеведущий Владимир Соловьев говорил:

«Если вы хотите забрать Крым, это война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который уже давно стал татарской территорией, крымских татар. Вы предлагаете их уничтожить?».