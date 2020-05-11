Не только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикапов

Когда Илон Маск показал со сцены Tesla Cybertruck, многие восхитились и захотели себе такой. Мне, признаюсь честно, автомобиль не очень понравился, хотя я очень уважительно отношусь к Tesla и вообще электромобилям. При всей моей любви к здоровенным атмосферным двигателям внутреннего сгорания, я признаю все типы двигателей. Оказывается, не только ”сайбертраком” богата семья электрических пикапов. Их куда больше и некоторые из них можно купить уже сейчас, а какие-то выйдут очень скоро. Предлагаю перечислить их и ознакомиться с тем, что они из себя представляют. Ведь к легковым электромобилям мы уже давно привыкли, а вот пикапы это что-то новое.

?

Интересным является тот факт, что обычные электромобили, конечно, набирают популярность, но от них ждали куда большего. Пока все хорошо, но не идеально и надо что-то новое. Именно появление большого количества электрических внедорожников и пикапов должно подтолкнуть отрасль к развитию.

Интересно, что даже Hummer, у которого было ох как много проблем, решил начать все сначала и попробовать заменить свои легендарные модели серии ”Н” на что-то электрическое. Впрочем, давайте начнем по порядку и, конечно, первым делом вспомним Tesla . Просто так надо — сами понимаете.

Tesla Cybertruck — принц электрических пикапов

Конечно, Cybertruck находится на вершине списка. Кажется, что даже те, кто не следит за новинками, знают о футуристичном электрическом пикапе.

Tesla планирует предложить Cybertruck в трех вариантах: трехмоторная, двухмоторная и одномоторная версии. Первые две будут на полном приводе, а последняя — только на заднем. Она же будет являться базовой моделью. Цены будут начинаться от 39 900 долларов за одномоторный вариант. Топовый трехмоторный будет стартовать от 69 900 долларов. Старт продаж пока запланирован на конец 2021 года.

Выглядит интересно, но слишком футуристично.

Пробег трехмоторной версии на одном заряде будет около 500 миль (800 км), а разгон — от 0 до 60 миль в час будет за 2,9 секунды. Буксировать можно будет чуть больше шести тонн. Для одномоторной версии показатели автономности и максимального буксирования ровно в два раза скромнее. Двухмоторная находится между ними.

GMC Hummer EV — он возвращается

Да, полное название пикапа будет GMC Hummer EV. Почему? Это не полная перезагрузка бренда Hummer. Вместо этого GMC будет продавать пикап Hummer EV как своего рода суббренд у своих дилеров. Тем не менее, это одно из величайших воскрешений в истории автомобилей после того, как оригинальный Hummer умер чуть больше 10 лет назад.

Подробностей о первом электрическом пикапе GM пока маловато, но есть немного интересной информации. Пикап будет иметь 1000 лошадиных сил и безумный крутящий момент. Не исключено, что цифры преувеличены, ведь машина должна будет как-то проехать на одном заряде не меньше 400 км.

GMC Hummer EV должны были представить в мае этого года, но GM отодвинул дату запуска из-за коронавируса. Пока непонятно, когда мы увидим новинку хотя бы на фото графиях.

Ford F-150 EV — бессмертная классика

Пока никаких данных об электрической версии легендарного пикапа нет, но многие журналисты ссылаются на свои источники и утверждают, что модель точно будет.

Прямо сейчас можно сказать только, что электрический пикап будет иметь много общего с обычным F-150. В январе 2019 года Ford впервые объявил о своем намерении построить электрический F-150, а затем прошлым летом показали прототип в действии. Пикап потянул один миллион фунтов (примерно 420 000 кг) на буксире.

Согласно некоторым данным, у грузовика будет как-то очень интересно реализована система вентиляционных решеток на передней панели. Больше сказать нечего, кроме того что в этом году мы точно увидим больше информации.

Rivian R1T — машина для брода

R1T Rivian вызвал огромный интерес. Более того, благодаря предстоящему выпуску электромобилей, компания завоевала доверие и даже обеспечила приток инвестиций таких компаний, как Amazon и Ford.

R1T размером с Honda Ridgeline преодолеет 3,3 фута брода (примерно один метр), а пробег составит 400 миль (640 км) в максимальной комплектации.

Rivian предложит два других варианта батарейных блоков, которые должны обеспечить пробег примерно 300 миль (480 км) и 230 миль (370 км) соответственно. Будет предлагаться комплектация мощностью 700 лошадиных сил с возможностью программной разблокировки еще большей мощности. Самый слабый двигатель будет иметь мощность 402 лошадиные силы.

Компания считает, что ей удалось найти правильный баланс между электромобилем, на котором люди могут ездить ежедневно, но при этом не побоятся съехать с дороги. У него даже есть множество соответствующих изящных аксессуаров. Производство должно было начаться в этом году, но компания отодвинула дату на фоне коронавируса. Цены стартуют от 69 000 долларов.

Bollinger B2 — второй в своем роде

Bollinger B2 — это пикап-версия первого автомобиля молодой фирмы из Мичигана, внедорожника B1, и он имеет схожие технические характеристики, и близкую философию. В целом, B2 — это достаточно простой автомобиль, даже несмотря на цену в 125 000 долларов.

Bollinger B1 дебютировала в 2017 году и компания предлагала на выбор аккумуляторы на 60 кВтч или 100 кВтч, но с выходом версии B2 начали предлагать варианты на 120 кВтч и 180 кВтч. В итоге 120 миль (190 км), которые были в начале, превратили в 200 миль (320 км) пробега. Это тоже маловато по современным меркам, но это значение для минимальной версии.

Зато впечатляют остальные характеристики. Мощность будет 614 л.с., а буксировать машина сможет 7 500 фунтов (3 400 кг). На борт машина сможет взять чуть больше двух с половиной тонн груза.

Изначально машина должна была появиться в прошлом году, но теперь сроки сместились и мы говорим уже о 2021 годе.

Nikola Badger — Tesla есть, есть и Nikola

Nikola больше всего известна своей работой по выводу на рынок электромобилей и полуприцепов с топливными элементами, но в марте этого года компания решила бросить вызов рынку электрических пикапов. Машина объединит батареи с системой элементов с водородным топливом, чтобы создать довольно привлекательные характеристики.

Компания заявила, что грузовик должен иметь пиковую мощность в 906 л.с. При этом машина способна проехать 600 миль (960 км), из них 300 миль (480 км) от аккумулятора. Остальной пробег обеспечивается системой топливных элементов, но проблема в том, что инфраструктура систем заправки таким топливом отстает даже от инфраструктуры зарядки электромобилей. Nikola уже заявила, что планирует помочь решить проблему и построить 700 станций заправки водородом в США, но, несмотря на это, водороду еще предстоит пройти долгий путь развития.

Кроме большого пробега и высокой мощности, машина демонстрирует способность разгоняться от 0 до 60 миль в час за 2,9 секунды, а максимальный вес буксируемого груза составляет 8 000 фунтов (примерно 3 600 кг). Цен пока нет, да и машина существует только на бумаге, но в прошлом году компания заявила, что готова выпустить прототип в течение года. Возможно, планы были немного скорректированы из-за ситуации в мире, но посмотреть на машину было бы очень интересно.

Lordstown Endurance — силами GM

Lordstown Motors — новичок в электрической ”гонке» пикапов. Компания ожила после покупки завода General Motors в Лордстауне, штат Огайо, в прошлом году и она сразу же обнародовала планы своей первой модели — пикапа Endurance.

Более подробной информации о самой машине пока нет, но известно, что в ней будет реализована необычная технология — пикап будет иметь моторы в колесах.

Первоначально компания планировала показать готовый прототип на Международном автосалоне 2020 года в Детройте, но, к сожалению, пандемия коронавируса отменила мероприятие и, соответственно, показ. Теперь показ машины перенесли на лето этого года и она будет в формате онлайн.

Тем не менее, машину уже можно предзаказать по цене 52 500 долларов. Первые клиенты должны получить свои автомобили в январе 2021 года.

Workhorse W-15 — почти электромобиль

Workhorse существует уже несколько лет и ее версия W-15 привлекла много внимания, когда дебютировала в далеком 2016 году. Спецификации W-15 включают литий-ионную батарею, которая обеспечивает дальность действия 80 миль (примерно 130 км), а после включается бензиновый двигатель с увеличенным запасом хода.

Машина попала в список из-за того, что это не классический гибрид, который едет на электричестве только несколько километров. 130 км — это, конечно, смешно для современного электромобиля. Предполагается, что мощность нового автомобиля будет 450 л.с., а на буксир машина может взять 5 000 фунтов (примерно 2 200 кг).

В перспективе планировалось поставлять автомобили для Почтовой службы Соединенных Штатов.

Atlis XT — недорогой, но стильный

Atlis произвел сенсацию в начале 2019 года, когда объявил о своем электрическом пикапе XT. С тех пор шумиха стихла, но шлейф интереса остался. Компания планирует предложить двойную версию XT, которая может буксировать до 35 000 фунтов (примерно 15 000 кг). Пневматическая подвеска обеспечивает дорожный просвет 12 дюймов (больше 30 сантиметров).

Подробная информация о трансмиссии почти нет, но мы знаем, как минимум, об одном аккумуляторе мощностью 125 кВтч. Atlis также заявила, что хочет предложить автомобиль с пробегом 300 миль (480 км), 400 миль (590 км) и 500 миль (800 км). Цена должна стартовать от 45 000 долларов, что кажется довольно амбициозным. Но члены клуба фанатов марки смогут купить машину по подписке за 700 долларов в месяц. В эту сумму войдет страховка и обслуживание автомобиля. В зависимости от комплектации, ежемесячная сумма может стать выше. Впрочем, сначала надо вообще запустить машину в производство.

Fisker Alaska — пикап, которого нет

Пожалуй, это самый скрытный автомобиль из списка. О нем мы пока не знаем ничего. Пикап появился только после того, как генеральный директор Fisker Хенрик Фискер запостил в Твиттере его изображение в феврале этого года и быстро удалил его. В то время Fisker заявил, что не может подтвердить модель или название автомобиля, показанного на изображении, но подтвердил, что ”действительно работает над модульной платформой электромобиля, которая может лежать в основе нескольких различных доступных моделей пикапов”.

У этого производителя есть не только пикап. Хотя, пикапа пока и нет.

В настоящее время компания Fisker сосредоточена на выпуске своего Ocean SUV в следующем году. Так что, скорее всего, пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим или услышим что-нибудь об Alaska — если дело дойдет до производства и автомобиль сохранит свое имя. Интересно, что у Renault уже есть пикап с таким названием. Они не читают газеты?

Напишите в наш Telegram-чат, какой из этих автомобилей вы хотели бы себе.

Пикапы будущего могут быть любого вида, но они точно будут электрическими.