» » В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) нашли в Белом море шесть кораблей, которые затонули в годы Первой мировой войны. Об этом пишет пресс-служба РГО.

"В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.)", – рассказал научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков.

Ученый уточнил, что среди найденных кораблей времен Первой мировой войны оказался 98-метровый американский грузовой пароход, который перевозил автомобили и снаряжение для фронта. Это судно разбилось об скалы.

Кроме того, подводные археологи нашли два английских корабля, которые перевозили уголь, а также норвежский и российско-финляндский пароходы. Эти четыре судна налетели на минные заграждения в Белом море. Еще одна находка представляла собой английский лесовоз, коорый подорвался сразу на двух минах.

Искать корабли в Белом море специалисты начали в 2017 году, в местах, где в начале XX века шло интенсивное судоходство. Перед началом поиском исследователи изучали материалы военно-морских архивов, затем в ходе двух экспедиций они обследовали 400 кв. километров Горла Белого моря (пролив, который соединяет его с Северным Ледовитым океаном).

"Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя", – добавил Лукошков.

Специалисты ЦПИ РГО отмечают, что найденные корабли – важный исторический источник, учитывая, что многие из них хорошо сохранились. В ходе экспедиций исследователи нашли еще несколько затонувших кораблей, идентифицировать которые специалисты надеются в будущем.

10 апрель 2020 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрономы нашли блуждающие по галактике звезды-зомби
Иной мир

Астрономы нашли блуждающие по галактике звезды-зомби

Международная группа ученых обнаружила несколько объектов, которые относятся к остаткам вспышки сверхновой, но не являются нейтронными звездами или черными дырами. Эти звезды-зомби с течением времени
Тайны морских глубин
Иной мир

Тайны морских глубин

Человека с давних времен волновало море, океаны. Вода привлекала путешественников, заставляла пускаться их в далекие странствия. 
Эксперты: угроза ядерной войны слишком высока
Иной мир

Эксперты: угроза ядерной войны слишком высока

Политики, военные и дипломаты со всего мира - более 120 человек - призвали лидеров мировых держав принять срочные меры и минимизировать риск ядерной войны, пишет The Independent. Накануне конференции
Ситуация с рублем – дорога к Третьей мировой войне
Иной мир

Ситуация с рублем – дорога к Третьей мировой войне

The Foreign Exchange Currency Market (FXCM Inc является международным онлайн провайдером услуг на глобальном валютном рынкеForex.) объявила, что сегодня, 16 декабря 2014 года, с 12:00 они прекращают
Бэйчимо — призрак Арктики
Иной мир

Бэйчимо — призрак Арктики

Многие корабли-призраки на самом деле – не более чем плод человеческого воображения. Излишне впечатлительные люди склонны делиться своими фантазиями с окружающими. И вот вам – пожалуйста, легенда о
В Египте нашли древнюю копию Осириона
Иной мир

В Египте нашли древнюю копию Осириона

Археологи обнаружили на территории Фиванского некрополя на западном берегу Нила древнюю копию Осириона – легендарного сооружения, расположенного рядом с храмом Сети I в Абидосе. Обнаруженный комплекс
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физике


Свежие Статьи
Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

Открыта новая звезда-рекордсмен Млечного Пути

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

В Белом море нашли шесть затонувших кораблей времен Первой мировой войны

Жуткие обитатели океана

Жуткие обитатели океана

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+