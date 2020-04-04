Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Китайские ученые провели новые генетические исследования Таримских мумий, о которых до сих пор практически ничего не известно. Возможно, этот таинственный народ пришел в Китай из Европы и Сибири.

В центре пустыни, расположенной на севере Тибета, археологи в начале XX века нашли удивительное кладбище. Люди, захороненные там, умерли около 4000 лет назад, но благодаря сухому климат у их тела сохранились до сих пор. Этот давным-давно исчезнувший народ даже не имеет своего названия. Историками до сих пор не определены ни его происхождение, ни принадлежность к каким-либо известным этническим группам. Однако недавно ученые провели новые генетические исследования, позволившие им больше узнать о таинственных мумиях, а также попытались проанализировать весь комплекс археологических находок.

Таримские мумии

Кладбище находится в северо-западной части современного Китая, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Некрополь, условно названный Малым речным кладбищем № 5 (Small River Cemetery No. 5), расположен недалеко от высохшего русла реки в Таримском бассейне (или впадине), окруженном неприступными горными цепями. Большую часть этой впадины занимает пустыня Такла-Макан. Во времена существования Шелкового пути путники старались обойти этот неприветливый район вдоль северных или южных границ пустыни. Впервые о находках мумий археологи начали сообщать еще в начале XX века. Малое речное кладбище № 5 было вновь открыто в 1934 году шведским археологом Фольке Бергманом, а затем о нем забыли на 66 лет. Затем некрополь вновь обнаружили китайские археологи, которые проводили здесь раскопки в 2003-2005 годах. Обнаруженные ими мумии оказались древнейшей находкой в Таримской впадине. Радиоуглеродный анализ, проведенный специалистами из Пекинского университета, показал, что древнейшие останки насчитывают 3980 лет.

Когда китайские археологи дошли до пятого слоя захоронений, то обнаружили около 200 столбов, высота которых достигала 4 метров. Они были покрыты черно-красными рисунками и напоминали весла огромного корабля. Под каждым таким столбом находились лодки, перевернутые вверх дном и покрытые воловьими шкурами. А под каждой лодкой лежали останки людей, на которых сохранилась даже одежда, в которой люди были похоронены. У них, например, были шляпы, украшенные перьями и удивительно напоминающие головные уборы жителей горных областей Тироля. Сохранились и шерстяные плащи с кисточками, и кожаная обувь. Кроме того, под каждой лодкой лежал погребальный инвентарь, в том числе плетеные корзины, искусно вырезанные маски и пучки хвойника, растения, которое использовалось либо в ритуальных, либо в медицинских целях.

Культ плодородия

В женских захоронениях археологи обнаружили деревянные изображения фаллосов, выполненных практически в натуральный размер. Сравнив эти находки с обнаруженными четырехметровыми столбами, археологи пришли к выводу, что они тоже были фаллическими символами. Более того, над лодками с останками мужчин возвышались столбы с плоскими верхушками, которые изначально исследователи приняли за подобие весел. Однако позднее они пересмотрели свои выводы и пришли к заключению, что эти столбы символизировали влагалище. Судя по всему, у этого народа существовал развитый культ плодородия. Антрополог Артур Вульф (Arthur Wolf) из Стэнфорда также предположил, что столбы символизировали социальный статус умершего.

Рядом с некрополем исследователи не смогли найти никакого поселения. Возможно, люди жили довольно далеко от своего кладбища и приплывали сюда откуда-то на лодках по еще существовавшей в древности реке. Они, возможно, жили здесь до тех пор, пока озера и реки не стали высыхать, а примерно к 400 году либо вымерли, либо ушли из засушливой области в другие земли.

Язык, на котором говорили эти люди, ученым неизвестен. Однако, по предположениям исследователей, они могли говорить на каком-либо тохарском языке (группа индоевропейских мертвых языков). Во всяком случае, археологи находили в Таримской впадине рукописи, написанные на тохарских языках, однако датированные более поздним периодом -- 500-900 годами.

Происхождение таинственного народа

Удивителен тот факт, что примерно 200 мумий с этого кладбища имеют черты европеоидной расы. В 2007 году генетический анализ останков некоторых хорошо сохранившихся мумий провел Ли Цзинь (Li Jin), генетик из Фуданьского университета. Он обнаружил в ДНК мумий маркеры, указывающие на их происхождение из Восточной или даже, возможно, из Южной Азии.

Но недавно китайские исследователи во главе с доктором Хуэй Чжоу (Hui Zhou) из Цзилиньского университета в Чанчуне провели новый генетический анализ Таримских мумий и пришли к выводу, что у этих людей было смешанное происхождение: исследователи обнаружили европейские и сибирские генетические маркеры.

У всех мужчин, останки которых были проанализированы, специалисты нашли Y-хромосомы, сегодня характерные для жителей Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири, однако весьма редки в Китае. Митохондриальные ДНК, которые передаются по женской линии, также указывают на Сибирь и Европу. Так как обнаруженные Y-хромосомы и митохондриальные ДНК имеют древнее происхождение, доктор Чжоу пришел к выводу, что жители Европы и Сибири породнилось, прежде чем прийти в Таримский бассейн около 4000 лет назад.

Результаты исследований опубликованы в журнале BMC Biology.