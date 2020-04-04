Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?
Около 90 миллионов лет наша планета была совершенно другой. В так называемый меловой период, о котором и пойдет речь в этой статье, по поверхности земли ходили огромные динозавры, а вулканы извергались гораздо чаще и сильнее, чем сейчас. Так как при извержениях вулканов в атмосферу нашей планеты попадало много водяного пара и углекислого газа, на Земле возник сильный парниковый эффект. Водяной пар и углекислый газ покрывали нашу планету словно пластиковый пакет и не давали падающему солнечному свету отразиться обратно в сторону космоса. В результате на планете почти всегда было тепло и даже в ныне холодной Антарктиде средняя температура воздуха составляла около 13 градусов Цельсия. А это значит, что на ней не было настолько много снега и льда, как сейчас. А может, там вообще росли тропические леса?
земля во времена динозавров
У ученых уже есть веские причины предполагать, что во времена динозавров в Антарктиде текли относительно теплые реки и росли высокие деревья. В 2017 году экипаж немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн» решил отправиться в покрытое льдом море Амундсена и пробурить на его дне глубокое отверстие. Тем самым они хотели найти образцы почвы времен мелового периода, так как изучив их состав они вполне могли найти останки древних растений. Добравшись до места, они пробурили на дне моря отверстие глубиной 30,7 метров. Из него был извлечен керн, возраст которого составил около 88 миллионов лет. Это как раз времена мелового периода, который и был интересен исследователям.
Судно «Поларштерн» способно преодолевать лед толщиной до 1,5 метра
Древние растения в Антарктиде
Изучая древнюю почву, ученые во главе с профессором Иоганном Клагесом (Johann P. Klages) действительно нашли окаменелые останки корней растений, а также их пыльцу. Сравнив эти останки с корнями и пыльцой современных растений, они смогли выяснить, что на территории древней Антарктиды росли хвойные деревья, папоротники и даже растения с цветами. На данный момент с уверенностью можно сказать, что 90 миллионов лет назад в Антарктиде росли:
- Хвойные деревья семейства Podocarpaceae, которые сегодня встречаются в Южной Америке и Африке;
- Хвойные деревья семейства Araucariaceae, которых можно найти в Австралии и островах Новой Гвинеи;
- Огромное количество папоротниковых, в том числе и семейства Cyatheaceae, которая сегодня включает в себя 514 видов;
- Цветковые растения рода Beauprea, ближайшими родственниками которых являются африканские протеи.
Древний климат
Получается, что миллионы лет назад ныне холодная Антарктида представляла собой территорию, покрытую пышной, зеленой растительностью. Ученые также считают, что между лесами протекали реки с пресной водой — деревьям же нужно было чем-то питаться? На словах и на изображениях художников древняя Антарктида представляется как жаркое, тропическое место. Но на деле климат по современным меркам был не таким уж и комфортным, потому что средняя температура воздуха явно не превышала 13 градусов Цельсия. Чуть приятнее было только в летняя время, когда воздух нагревался до 18,5 градусов. Также известно, что в древней Антарктиде довольно часто шли дожди — среднегодовое количество осадков составляло 1120 миллиметров, когда как в современной Москве ежегодно выпадает примерно 707 миллиметров.
Помимо образовавшегося под воздействием извергавшихся вулканов парникового эффекта, повышению температуры воздуха способствовали и растущие в Антарктиде деревья. Дело в том, что плотная растительность не давала солнечному свету отражаться от поверхности Земли и лесные территории Антарктиды будто притягивали к себе тепло. Способность лесов, воды, песка, снега и других поверхностей нашей планеты отражать солнечный свет называется альбедо земной поверхности. У растительных лесов низкое альбедо, поэтому в местах их скопления относительно теплый климат. А у снега и льда альбедо высокое, так что современная Антарктида отражает много солнечного света, не задерживает на себе тепло и является довольно холодным местом.
Леса существовали в Антарктиде несколько десятков миллионов лет и, скорее всего, исчезли 70 миллионов лет назад. Тогда расположение материков на нашей планете начало меняться, что несомненно повлияло на активность вулканов. В результате изменений вулканической активности, уровня моря и многих других новшеств, температура воздуха на нашей планете начала падать и местами достигала -45 градусов Цельсия.
Сегодня мы знаем Антарктиду как покрытую снегом и льдом пустыню, на которой живут разве что пингвины и ученые. Но с обледенелым континентом сегодня творится что-то странное, потому что недавно температура воздуха в некоторых его областях поднялась до 18,3 градусов Цельсия, прямо как во времена динозавров. Изменение климата преображает внешний вид Антарктиды и назвать его кристально чистым и белым пятном нашей планеты невозможно. Посмотрите фотографии со спутника — на материке уже видна коричневая земля. Мы живем в непредсказуемое время и кто знает, может, через пару десятков лет в Антарктиде снова появятся тропические леса?
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