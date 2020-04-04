» » Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Около 90 миллионов лет наша планета была совершенно другой. В так называемый меловой период, о котором и пойдет речь в этой статье, по поверхности земли ходили огромные динозавры, а вулканы извергались гораздо чаще и сильнее, чем сейчас. Так как при извержениях вулканов в атмосферу нашей планеты попадало много водяного пара и углекислого газа, на Земле возник сильный парниковый эффект. Водяной пар и углекислый газ покрывали нашу планету словно пластиковый пакет и не давали падающему солнечному свету отразиться обратно в сторону космоса. В результате на планете почти всегда было тепло и даже в ныне холодной Антарктиде средняя температура воздуха составляла около 13 градусов Цельсия. А это значит, что на ней не было настолько много снега и льда, как сейчас. А может, там вообще росли тропические леса?

 


земля во времена динозавров

У ученых уже есть веские причины предполагать, что во времена динозавров в Антарктиде текли относительно теплые реки и росли высокие деревья. В 2017 году экипаж немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн» решил отправиться в покрытое льдом море Амундсена и пробурить на его дне глубокое отверстие. Тем самым они хотели найти образцы почвы времен мелового периода, так как изучив их состав они вполне могли найти останки древних растений. Добравшись до места, они пробурили на дне моря отверстие глубиной 30,7 метров. Из него был извлечен керн, возраст которого составил около 88 миллионов лет. Это как раз времена мелового периода, который и был интересен исследователям.

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Судно «Поларштерн» способно преодолевать лед толщиной до 1,5 метра

Древние растения в Антарктиде

Изучая древнюю почву, ученые во главе с профессором Иоганном Клагесом (Johann P. Klages) действительно нашли окаменелые останки корней растений, а также их пыльцу. Сравнив эти останки с корнями и пыльцой современных растений, они смогли выяснить, что на территории древней Антарктиды росли хвойные деревья, папоротники и даже растения с цветами. На данный момент с уверенностью можно сказать, что 90 миллионов лет назад в Антарктиде росли:

  • Хвойные деревья семейства Podocarpaceae, которые сегодня встречаются в Южной Америке и Африке;
  • Хвойные деревья семейства Araucariaceae, которых можно найти в Австралии и островах Новой Гвинеи;
  • Огромное количество папоротниковых, в том числе и семейства Cyatheaceae, которая сегодня включает в себя 514 видов;
  • Цветковые растения рода Beauprea, ближайшими родственниками которых являются африканские протеи.
    Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

    В порядке очереди: хвойные Podocarpaceae, хвойные Araucariaceae, папоротники Cyatheaceae, африканские протеи

    Древний климат

    Получается, что миллионы лет назад ныне холодная Антарктида представляла собой территорию, покрытую пышной, зеленой растительностью. Ученые также считают, что между лесами протекали реки с пресной водой — деревьям же нужно было чем-то питаться? На словах и на изображениях художников древняя Антарктида представляется как жаркое, тропическое место. Но на деле климат по современным меркам был не таким уж и комфортным, потому что средняя температура воздуха явно не превышала 13 градусов Цельсия. Чуть приятнее было только в летняя время, когда воздух нагревался до 18,5 градусов. Также известно, что в древней Антарктиде довольно часто шли дожди — среднегодовое количество осадков составляло 1120 миллиметров, когда как в современной Москве ежегодно выпадает примерно 707 миллиметров.

    Помимо образовавшегося под воздействием извергавшихся вулканов парникового эффекта, повышению температуры воздуха способствовали и растущие в Антарктиде деревья. Дело в том, что плотная растительность не давала солнечному свету отражаться от поверхности Земли и лесные территории Антарктиды будто притягивали к себе тепло. Способность лесов, воды, песка, снега и других поверхностей нашей планеты отражать солнечный свет называется альбедо земной поверхности. У растительных лесов низкое альбедо, поэтому в местах их скопления относительно теплый климат. А у снега и льда альбедо высокое, так что современная Антарктида отражает много солнечного света, не задерживает на себе тепло и является довольно холодным местом.

    Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

    Сейчас в Антарктиде живут пингвины и полярники. Жили ли на этой территории динозавры, пока не ясно, потому что их кости находятся под толстым слоем льда (если они есть, конечно)

    Леса существовали в Антарктиде несколько десятков миллионов лет и, скорее всего, исчезли 70 миллионов лет назад. Тогда расположение материков на нашей планете начало меняться, что несомненно повлияло на активность вулканов. В результате изменений вулканической активности, уровня моря и многих других новшеств, температура воздуха на нашей планете начала падать и местами достигала -45 градусов Цельсия.

    Сегодня мы знаем Антарктиду как покрытую снегом и льдом пустыню, на которой живут разве что пингвины и ученые. Но с обледенелым континентом сегодня творится что-то странное, потому что недавно температура воздуха в некоторых его областях поднялась до 18,3 градусов Цельсия, прямо как во времена динозавров. Изменение климата преображает внешний вид Антарктиды и назвать его кристально чистым и белым пятном нашей планеты невозможно. Посмотрите фотографии со спутника — на материке уже видна коричневая земля. Мы живем в непредсказуемое время и кто знает, может, через пару десятков лет в Антарктиде снова появятся тропические леса?

    Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

    В представлении художников, 90 миллионов лет назад Антарктида выглядела примерно так

04 апрель 2020 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Из-за чего снег в Антарктиде окрасился в красный цвет?
Хочу все знать

Из-за чего снег в Антарктиде окрасился в красный цвет?

В холодной Антарктике на данный момент работает более 90 научных станций, обитатели которых проводят биологические, географические и метеорологические исследования. Одной из них является украинская
Сколько снега растаяло из-за рекордно высокой температуры в Антарктиде?
Хочу все знать

Сколько снега растаяло из-за рекордно высокой температуры в Антарктиде?

Антарктида издавна считалась самым холодным местом на нашей планете, однако сейчас ее такой назвать нельзя. Считается, что среднегодовая температура на заснеженном континенте должна равняться
Температура в Антарктиде поднялась до рекордного показателя
Хочу все знать

Температура в Антарктиде поднялась до рекордного показателя

Еще со школьных времен нам всем известно, что Антарктида является континентом, расположенном на самом юге нашей планеты. Он сильно отличается от всех других точек нашей планеты, потому что как
Загадки и тайны Антарктиды
Хочу все знать

Загадки и тайны Антарктиды

Американские геологи сообщили об открытии ледяного вулкана на западе Антарктиды, находящегося на глубине километра под льдом, что указывает на начало периода повышенной геологической активности на
Неужели на Антарктиде когда–то были города?
Хочу все знать

Неужели на Антарктиде когда–то были города?

Все представляют себе Антарктиду холодной, морозной, полной ледников. Но что если так было не всегда? Вдруг она была совсем не такой, как сейчас? 
Как выглядит Антарктида безо льда?
Хочу все знать

Как выглядит Антарктида безо льда?

Если попросить любого человека представить себе Антарктиду, то большинство сразу изобразят в уме огромный ледяной пласт.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаЭлектромагнитный резонанс


Свежие Статьи
Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+