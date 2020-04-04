Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Около 90 миллионов лет наша планета была совершенно другой. В так называемый меловой период, о котором и пойдет речь в этой статье, по поверхности земли ходили огромные динозавры, а вулканы извергались гораздо чаще и сильнее, чем сейчас. Так как при извержениях вулканов в атмосферу нашей планеты попадало много водяного пара и углекислого газа, на Земле возник сильный парниковый эффект. Водяной пар и углекислый газ покрывали нашу планету словно пластиковый пакет и не давали падающему солнечному свету отразиться обратно в сторону космос а. В результате на планете почти всегда было тепло и даже в ныне холодной Антарктиде средняя температура воздуха составляла около 13 градусов Цельсия. А это значит, что на ней не было настолько много снега и льда, как сейчас. А может, там вообще росли тропические леса?

земля во времена динозавров

У ученых уже есть веские причины предполагать, что во времена динозавров в Антарктиде текли относительно теплые реки и росли высокие деревья. В 2017 году экипаж немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн» решил отправиться в покрытое льдом море Амундсена и пробурить на его дне глубокое отверстие. Тем самым они хотели найти образцы почвы времен мелового периода, так как изучив их состав они вполне могли найти останки древних растений. Добравшись до места, они пробурили на дне моря отверстие глубиной 30,7 метров. Из него был извлечен керн, возраст которого составил около 88 миллионов лет. Это как раз времена мелового периода, который и был интересен исследователям.

Судно «Поларштерн» способно преодолевать лед толщиной до 1,5 метра

Древние растения в Антарктиде

Изучая древнюю почву, ученые во главе с профессором Иоганном Клагесом (Johann P. Klages) действительно нашли окаменелые останки корней растений, а также их пыльцу. Сравнив эти останки с корнями и пыльцой современных растений, они смогли выяснить, что на территории древней Антарктиды росли хвойные деревья, папоротники и даже растения с цветами. На данный момент с уверенностью можно сказать, что 90 миллионов лет назад в Антарктиде росли:

Хвойные деревья семейства Podocarpaceae , которые сегодня встречаются в Южной Америке и Африке;

, которые сегодня встречаются в Южной Америке и Африке; Хвойные деревья семейства Araucariaceae , которых можно найти в Австралии и островах Новой Гвинеи;

, которых можно найти в Австралии и островах Новой Гвинеи; Огромное количество папоротниковых , в том числе и семейства Cyatheaceae, которая сегодня включает в себя 514 видов;

, в том числе и семейства Cyatheaceae, которая сегодня включает в себя 514 видов; Цветковые растения рода Beauprea, ближайшими родственниками которых являются африканские протеи.