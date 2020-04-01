Могли ли динозавры не вымереть, а превратиться в птиц?

Одной из наиболее странных и даже экстравагантных гипотез последнего времени считается мнение о том, что знаменитого метеорит а, погубившего 65 миллионов лет всех динозавров планеты, в действительности никогда не существовало. Вместо того, чтобы дружно погибнуть во время ядерной зимы, динозавры могли просто постепенно эволюционировать в птиц. Но каким же именно образом гигантские рептилии вдруг уменьшились в размерах, обросли перьями и почему они это сделали? Кажется, ученые из Австралии смогли найти на ответы на все эти вопросы и даже частично доказать правдивость необычной теории.

Предки современных птиц

О том, что далекими потомками динозавров являются птицы, ученым известно уже давно. Однако о том, как именно происходили эволюционные превращения, исследователям удалось узнать только благодаря подробному анализу ископаемых тероподов — двуногих динозавров-хищников. Оказывается, этим неуклюжим ящерам действительно сначала каким-то образом удалось заметно уменьшиться в размерах в ходе эволюции, а затем и полностью превратиться в знакомых нам представителей семейства пернатых.

Майк Ли, ведущий автор проведенного исследования из Южноавстралийского музея в Аделаиде, утверждает, что процесс превращения грозных хищников в птиц был очень сложным и состоял из нескольких важных этапов. Оно и немудрено: вес этих 200-килограммовых динозавров, населявших нашу планету несколько сотен миллионов лет назад, постепенно снизился до всего лишь 800 граммов, сообщает журнал nature.com.

Аллозавр вполне может оказаться далеким предком современных канареек

Каким же именно образом гигантские монстры, вооруженные острыми, как бритва, зубами сумели так сильно уменьшиться в размерах? Существует мнение, что скорее всего, процесс уменьшения в размерах проходил непрерывно, а каждый следующий потомок будущей протоптицы постепенно оказывался все меньше в размерах по сравнению со своим предком.

Для того, чтобы проверить выдвинутую теорию, Ли и его коллеги отследили ход эволюционных изменений у 120 тероподов по всему миру, обнаружив таким образом 1549 отличительных особенностей в их скелетах. Выяснилось, что изучаемые австралийскими исследователями преобразования происходили на протяжении 50 миллионов лет: именно столько времени потребовалось ящерам для того, чтобы поэтапно уменьшиться в размерах и обрасти перьями, причем во время каждого из этих временных отрезков животные приобретали и другие характерные особенности. В результате всех изменений, новые анатомические особенности позволили протоптицам занять те ниши выживания в природе, которые ранее являлись абсолютно недоступными их крупным предкам. Так, обнаружив в себе способности к полетам, планированиям и прыжкам, бывшие аллозавры, тираннозавры и спинозавры приобрели характерные птицам очертания: в частности, у них значительно сместился центр тяжести, а сами тела сильно наклонились по диагонали для лучшей сбалансированности полета.

Предок современных птиц в представлении художника

Хотя представители бывших тероподов с каждым поколением все сильнее теряли в размерах и массе, их черепа все же оставались достаточно крупными по отношению к телу, что может говорить о наличии у древних протоптиц крупного мозг а, позволившего этим организмам заселить большую часть поверхности нашей планеты и выжить, когда 65 миллионов лет назад земля столкнулась с массовым вымиранием.

Несомненно, необычная теория австралийских ученых все еще нуждается в проверках, однако, кто знает: быть может, каждое утро мы с вами завтракаем не просто яичницей, а употребляем в пищу самого настоящего потомка древнего существа, когда-то давным-давно вселявшего страх во всех остальных животных нашей голубой планеты — тираннозавра.

Мог ли тираннозавр эволюционировать в курицу?