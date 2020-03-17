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Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой

Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой

Все 16 фрагментов так называемых свитков Мертвого моря, хранящихся в Музей Библии в Вашингтоне, оказались подделкой. Об этом заявлено на сайте музея. Результаты исследования приведены в итоговом отчете.

Свитки Мертвого моря — это древнейшие манускрипты III-I веков до нашей эры, найденные в разное время в окрестностях Мертвого моря в Израиле — в пещерах Иудейской пустыни и в Масаде. Некоторые из них имеют неплохую сохранность, некоторые представлены лишь небольшими фрагментами. Свитки содержат самые древние из известных тексты Ветхого Завета. Подавляющее большинство этих древнейших религиозных рукописей выставлено в Иерусалиме, но ряд фрагментов разными путями попали в другие музеи мира и частные коллекции.

В частности, Музей Библии в Вашингтоне в октябре 2017 года приобрел фрагменты свитков рукописей Мертвого моря, вывезенные из Национального музея Ирака. Сомнения относительно подлинности этих фрагментов, о существовании которых до 2002 года не было известно, у музейных работников появились почти сразу.

В конце 2018 года Музей Библии организовал экспертизу, которая показала, что 5 из 16 фрагментов — хитроумная подделка. Эти фрагменты были убраны с экспозиции, а для экспертизы остальных фрагментов свитков были привлечены эксперты.

Новое исследование оказалось еще более разочаровывающим. Тщательное исследование одной из самых ценных в мире коллекций фрагментов свитков Мертвого моря показало, что все они являются фальшивкой.

"После исчерпывающего обзора всех результатов визуализации и научного анализа становится очевидным, что ни один из текстовых фрагментов в коллекции свитков Мертвого моря Музея Библии не является подлинным, — приводятся на сайте музея слова руководителя исследования, специалиста по мошенничеству в искусстве Колетт Лолл (Colette Loll). — Более того, каждый из них обладает характеристиками, свидетельствующими о том, что они являются преднамеренными подделками, созданными в ХХ веке с целью имитации подлинных фрагментов свитков Мертвого моря".

Для изучения фрагментов ученые пользовались современными методами исследований, включая метод многоспектрального и отражательного наложения структур, традиционную и трехмерную микроскопию, микрохимические испытания и другие.

Ученые заявили, что все рукописи, очевидно, были созданы в ХХ веке, специально чтобы имитировать древние письмена. Неизвестные авторы использовали старинную кожу. Предположительно ее могли взять от древних туфель или сандалий. Но, как показали анализы, чернила на нее были нанесены сравнительно недавно. Кожа была покрыта белковым клеем, который укреплял кожу и придавал ей поверхностный блеск, аналогичный тому, который имели подлинные свитки Мертвого моря, написанные на пергаменте.

 

Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой

 

Сверху - фрагменты кожаной обуви римского периода; снизу - на фрагментах "свитков" из Музея Библии в Вашингтоне справа видные аналогичные отверстия

"Во всех фрагментах, которые содержали письменность, мы наблюдали примеры, когда современные чернила наносились поверх уже существующих поверхностных отложений, а также через трещины и участки расслаивания, уже присутствующие на повторно используемом материале. В некоторых случаях различные фальсифицированные минеральные отложения также были разбросаны по подделкам после написания, когда чернила были еще влажными, чтобы создать впечатление, что это были подлинные фрагменты свитков Мертвого моря, которые были найдены в пещерах Кумрана", — объясняется в докладе.

"Музей Библии старается быть всегда объективным и правдивым. Мы стали жертвами искажения фактов или мошенничества", — заявил директор музея Гарри Харгрейв.

Отметим, что выявленные факты не ставят под сомнение подлинность 100 тысяч фрагментов настоящих свитков Мертвого моря, большинство из которых хранятся в Храме Книги, части Музея Израиля в Иерусалиме.

17 март 2020 /
Тайны истории
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