Насколько длинными были дни во времена динозавров?

Все мы с раннего детства знаем, что в сутках 24 часа. Но известно ли вам, что так было не всегда и когда-то давно у динозавров было заметно меньше времени для бодрствования, чем у нас? Это связано с тем, что миллионы лет назад Луна располагалась гораздо ближе к нашей планете, из-за чего земля вращалась быстрее. Как следствие, на смену дня и ночи уходило меньше времени, чем сейчас. Недавно ученые решили точно рассчитать, сколько часов длился день во времена динозавров. В этом им помогли окаменелые останки древнего моллюска, строение раковины которой менялось каждый день. По сути, ученые рассчитали длительность дней времен динозавров, как по толщине колец в стволе определяется возраст дерева.

О проведенном исследовании и его результатах было рассказано в научном издании New Atlas. В распоряжении ученых оказались останки древнего и уже давно вымершего моллюска вида Torreites sanchezi. Исследователям уже было известно, что ежедневно на раковине этих крохотных созданий образовывался новый слой минерала, который известен как кальцит. Изучив окаменелую раковину, оболочка которой в дневное время менялась быстрее, ученые выяснили, что во времена динозавров день длился 23,5 часа.

Длительность дня миллионы лет назад

Так как 70 миллионов лет назад каждые сутки были на полчаса короче, в год помещалось целых 372 дня. То есть, если бы динозавры отмечали новый год, они бы праздновали на неделю позже, чем мы. На протяжении миллионов лет длительность дней увеличивалась, потому что Луна ежегодно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. Так как за один день наша планета совершает ровно один оборот вокруг своей оси, а отдаление спутника замедляет скорость вращения, длительность дней постепенно увеличивается. В итоге, спустя миллионы лет со дня вымирания динозавров, в сутках мы имеем 24 часа.

Окаменелые останки моллюска вида Torreites sanchezi

Длительность дня миллиард лет назад

Стоит отметить, что до появления динозавров, примерно 1,4 миллиарда лет назад, день длился всего лишь 18 часов. Тогда Луна располагалась очень близко к нашей планете и заставляла Землю вращаться быстрее, чем сейчас. Об этом стало известно примерно в 2018 году, а подробнее о проведенном исследовании можно почитать в научном журнале Science.

Примечательно, что длительность суток из года в год до сих пор увеличивается. Однако мы не можем этого почувствовать, потому что дни становятся длиннее на 1,8 миллисекунды примерно в 100 лет. Так что, можно предполагать, что спустя несколько сотен веков дни будут особенно длинные. Только застанем ли мы это время или нет, пока неизвестно, потому что некоторые ученые прогнозируют, что уже в 2050 году мы достигнем точки невозврата и планета начнет вымирать.

Интересные факты о времени

Вообще, время является очень интересным явлением. Чтобы узнать о ней больше и насладиться всей ее красотой, можно посмотреть документальный фильм «Путешествие времени», продюсером которого выступил актер Бред Питт. Съемочная группа побывала в самых разных уголках мира сняла потрясающие кадры с тем, что способно жить веками и чему неподвластно время.

Получается, динозавры ложились спать чуть раньше нас?