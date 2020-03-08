Homo erectus имели способность к развитию

Антропологи из США и Испании нашли в Эфиопии, в местности Гона на северо-востоке страны, два черепа древних людей, живших 1.5 и 1.25 миллиона лет назад соответственно. Находки были сделаны на площадках Dana Aoule North (DAN5) и Busidima North (BSN12), расположенных в 5.7 километра друг от друга.

Более древний череп сохранился значительно лучше. Возможно дело в том, что это мужской череп — он массивнее и крепче. Более юная находка, вероятно, принадлежит женщине. В этом случае объем черепной коробки всего около 590 куб. см, что делает ее самым маленьким черепом эректуса, когда-либо найденным в Африке. Объем черепной коробки Homo sapiens примерно втрое больше.

Самым же примечательным обстоятельством дела является обнаружение рядом с черепами и в тех же слоях каменных орудий. Сейчас сложно сказать, чем это соседство вызвано. Вполне возможно, что хозяев черепов этими орудиями и разделывали.

Найденные останки

В любом случае древний череп соседствует с орудиями олдувайской культуры — т. е. камнями, чаще всего — галечными, расколотыми пополам, изредка на три части, для формирования режущей кромки. Олдувайскую культуру принято считать наиболее древней культурой изготовления каменных орудий.

Во втором случае — четверть миллиона лет спустя — черепу сопутствуют артефакты ашельской культуры, гораздо более продвинутой в технологическом плане. Ее носители уже умели изготавливать из камня рубила и множество других полезных в хозяйстве гаджетов.

При этом люди остаются антропологически одинаковыми — ну, насколько можно судить по сохранившимся костям.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science Advanced.