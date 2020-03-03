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Огромное древнее озеро обнаружено в Сахаре

Огромное древнее озеро обнаружено в Сахаре

Тысячи лет назад пустыня Сахара была пышным и зеленым местом, больше похожим на саванну.

Обширное озеро, известное как озеро Мега Чад, простирается более чем на 400 000 квадратных километров по всей Северо-Центральной Африке – больше, чем Каспийское море, самое большое озеро на Земле сегодня. И это было обнаружено сверху одним из последних впечатляющих изображений из Обсерватории Земли НАСА.

На приведенном выше рисунке данные миссии Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) показывают бывшие береговые линии гигантского озера, причем более низкие участки рельефа на изображении кажутся более темными.

На снимке, сделанном НАСА и спутником Геологической службы США Landsat 8 (USGS), видно современное озеро Чад, которое является лишь тенью своего прежнего "я".

а увеличенном изображении ниже показаны хребты и песчаные косы, которые образовались вдоль северо-восточного берега древнего озера в Африке.

 

Огромное древнее озеро обнаружено в Сахаре

 

Где-то около 7000 лет назад влажная, влажная земля превратилась в огромную песчаную пустыню Сахару.

Сейчас площадь озера Чад составляет всего 350 квадратных километров и оно продолжает сокращаться, поскольку более 40 миллионов человек зависят от пресноводного водохранилища и ресурсов.

03 март 2020 /
Тайны истории
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