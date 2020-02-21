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Ученые нашли в ДНК денисовцев следы "супердревней" популяции людей

Ученые нашли в ДНК денисовцев следы "супердревней" популяции людей

Палеогенетики из США обнаружили в ДНК денисовцев и неандертальцев следы крайне древней популяции людей, отделившейся от общего древа эволюции человечества почти 2 млн лет назад. Они повстречались с общим предком денисовцев и неандертальцев примерно 750 тыс. лет назад, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Недавно мы узнали, что предки современных жителей Евразии вступали в контакты с древними людьми, неандертальцами и денисовцами. Нам удалось показать, что за сотни тысяч лет до этого, и те и другие вступали в контакты с еще более архаичной популяцией людей, первой заселившей территорию Европы и Азии", - пишут Алан Роджерс, профессор университета Юта в Солт-Лейк-Сити (США), и его коллеги.

10 лет назад российские антропологи и палеогенетик Сванте Паабо заявили об открытии так называемых денисовцев, ранее неизвестного вида людей, чьи останки были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Ученым удалось совершить это открытие благодаря тому, что они смогли извлечь и изучить обрывки генома денисовцев, сохранившиеся внутри зубов и костяшек пальцев.

Изначально их первооткрыватели считали, что древние жители Алтая были родичами неандертальцев, живших в Денисовой пещере примерно 50 тыс. лет назад. Впоследствии выяснилось, что денисовцы появились гораздо раньше и были отдельным подвидом людей, следы чьей ДНК сохранились в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Сходства в структуре ДНК денисовцев и неандертальцев, как рассказывает Роджерс, заставили многих ученых считать, что они были близкими родичами, чей общий предок покинул Африку примерно 600-800 тыс. лет назад. В последние пять лет ученые ожесточенно спорят о том, что именно происходило дальше и когда появились "чистокровные" Homo neanderthalensis и их алтайские "кузены".

В частности, Роджерс и его коллеги предположили три года назад, сравнив ДНК неандертальцев и денисовцев, что их предки разделились неожиданно рано, около 700 тыс. лет назад. Их оппоненты антропологи считают, что это произошло заметно позже, ссылаясь на то, что небольшие размеры популяций древних людей исказили результаты расчетов Роджерса.



Первые люди Земли

Эти разночтения и споры, как выяснил Роджерс, были порождены тем, что в ДНК неандертальцев и денисовцев скрываются следы еще одной, гораздо более древней популяции людей, крайне далекой в генетическом плане от всех остальных известных представителей рода Homo.

Палеогенетики пришли к такому выводу, используя новую методику, позволяющую находить общие черты и различия в геномах современных евразийцев, африканцев, а также неандертальцев и денисовцев. Сравнивая то, как часто встречались общие и уникальные мутации для каждого из этих представителей рода Homo, ученые пытались понять, скрываются ли в их геномах следы ранее неизвестных групп древних людей.

Большое число общих мутаций в геномах неандертальцев и денисовцев, а также их отсутствие у европейцев и африканцев, указало на то, что общий предок первых двух видов вступал в контакты с ранее неизвестной и очень древней популяцией людей. Численность этой группы древних Homo была достаточно большой, достигая отметки в 20-50 тыс. индивидов.

Расчеты ученых показывают, что ее представители отделились от общего древа эволюции человечества около 2 млн лет назад. Это говорит о том, что эти древние гоминиды относятся к числу Homo erectus, прямоходящих людей, древнейшие "евразийские" останки которых были найдены в грузинском Дманиси в конце прошлого века.

Представители этого древнего вида гоминид, как показывают расчеты Роджерса и его коллег, просуществовали на территории Евразии очень долго. По мнению исследователей, они не должны были исчезнуть раньше, чем 750 тыс. лет назад, когда они встретились с первыми популяциями общих предков неандертальцев и денисовцев, покинувших Африку. Впоследствии, как предполагают ученые, эти люди могли дополнительно контактировать с алтайскими Homo.

Эти древние люди, по мнению исследователей, пережили примерно ту же судьбу, что и сами неандертальцы и денисовцы, исчезнувшие примерно 50 тыс. лет назад под натиском новых "мигрантов" из Африки, предков современных Homo sapiens. Изучение их генетического наследия, как надеются Роджерс и его команда, поможет раскрыть тайну их исчезновения и раскрыть их роль в эволюции человечества.

21 февраль 2020 /
Тайны истории
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