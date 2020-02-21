Ученые нашли в Красноярском крае останки доисторической саламандры

Российские палеонтологи обнаружили на территории Красноярского края останки одних из первых саламандр Земли, обладавших необычной анатомией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) со ссылкой на статью в журнале PLoS One.

"Мы назвали эту саламандру в честь Егора Малашичева, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, неожиданно ушедшего из жизни в декабре 2018 года. Он был чудесным человеком и очень талантливым ученым, который поддерживал молодых палеонтологов и помогал им оставаться в науке", - сказал доцент СПбГУ Павел Скучас, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Скучас и его коллеги открыли новый вид древних амфибий, получивших имя Egoria malashichevi, проводя раскопки в окрестностях деревни Никольское в Красноярском крае, где залегают породы итатской свиты, возникшие в середине юрского периода. За последние годы ученые обнаружили внутри них множество отпечатков тел древних животных, в том числе примитивных черепах, крокодилов, карликовых "кузенов" тираннозавров, а также примитивных млекопитающих.

Саламандры юрского периода

Открытие останков "егории", как отмечает Скучас, интересно по той причине, что российские палеонтологи уже находили отпечатки тел двух других видов этих амфибий, очень непохожих на Egoria malashichevi. Представители одного из них обладали значительно более крупными размерами тела, чем новая находка ученых. Вторые были значительно меньше, чем "егории", и при этом анатомия их тела была ближе к современным саламандрам, чем к примитивным древним земноводным.

Соответственно, существование сразу трех видов саламандр в одной и той же точке пространства, по мнению палеонтолога, говорит о том, что эти древние животные занимали разные экологические ниши. Российские исследователи считают, что примитивные саламандры заселяли крупные водоемы, а родичи современных амфибий - мелкие реки и озера.

В свою очередь "егории" занимали промежуточное положение - они были гораздо ближе к гигантским примитивным саламандрам по устройству тела, но при этом они были больше похожи на современных амфибий по размерам и среде обитания.

В прошлом палеонтологи еще не находили саламандр средних размеров в отложениях Юрского периода. Почему это так, пока не ясно. С одной стороны, вполне возможно, что ученым просто не везло при проведении раскопок, но при этом нельзя исключать и того, что амфибии таких размеров не были конкурентоспособными и быстро вымерли под натиском их более крупных или мелких родичей.

Как отметил Скучас, в ближайшее время российские палеонтологи планируют сравнить найденные ими останки с костями древних саламандр, которые были найдены в Британии в отложениях того же времени, залегающих в окрестностях Оксфорда. Это сравнение, как надеются ученые, поможет им раскрыть причину редкости амфибий средних размеров, а также выяснить, были ли они распространены в других уголках Евразии времен середины юрского периода.