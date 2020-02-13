В геноме жителей Африки обнаружили ДНК неизвестного вида вымерших гоминид

Проанализировав геномы представителей западноафриканских народов, ученые обнаружили, что до 19 процентов их ДНК составляют гены, полученные от неизвестных вымерших гоминид.

Принято считать, что потомки группы людей, покинувших Африку, скрещивались с неандертальцами и другими родственными видами, получив некоторые их гены, — тогда как оставшиеся в Африке сапиенсы сохранили геном «в чистоте». Однако новые находки делают эту картину более сложной.

Совсем недавно ученые обнаружили, что обратные волны миграций из Евразии в Африку принесли на континент некоторые гены неандертальцев. А авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science Advances, идентифицировали у «чисто африканских» племен следы генов пока неизвестной вымершей группы гоминид.

Арун Дурвасула (Arun Durvasula) и Шрирам Санкарараман (Sriram Sankararaman) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили, что геном представителей западноафриканских народов йоруба и менде содержит от двух до 19 процентов ДНК, полученной от неизвестных гоминид. Любопытно, что эти гены они получили, по оценкам ученых, около 24 тысяч лет назад — примерно тогда же, когда на континент стали возвращаться «европейцы», принесшие некоторые гены неандертальцев.

Авторы замечают, что на существование в Африке таинственной группы гоминид указывают и некоторые археологические находки. Так, у некоторых останков, датированных возрастом 16 тысяч лет, обнаруживаются слишком древние и примитивные черты, уже нехарактерные для жителей позднего каменного века. Тем не менее надежно определенных останков вымершей группы пока не найдено, и подходящих для извлечения ДНК образцов еще нет.

Ученые рассмотрели и количество мутаций, накопившихся в генах, которые африканцы получили от вымерших гоминид. Исходя из этого, они заключили, что первоначальное их разделение с нашими прямыми предками произошло около миллиона лет назад. Такая цифра неплохо согласуется с результатами похожего исследования 2012 года.

Тогда ученые обнаружили, что геном некоторых современных африканских народов несет около двух процентов ДНК, унаследованной от неизвестных гоминид, разошедшихся с нашими предками 1,1 миллиона лет назад. Впрочем, пока невозможно сказать, идет речь об одной и той же группе вымерших родственников или же в Африке тогда их было несколько.