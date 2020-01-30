Раскрыта тайна смерти женщины, мумифицированной 2600 лет назад

Саркофаг, в котором хранится мумия Такабути

Если вы интересуетесь историей Древнего Египта, вместо пустой траты времени на экскурсиях по пирамидам, вам лучше посетить ирландский музей Ольстера. Именно там сегодня хранится одна из самых загадочных мумий, когда-либо найденных археологами. Она известна как мумия Такабути и является бальзамированным телом женщины, которая погибла около 2600 лет назад. Известно, что она была родом из богатой и уважаемой семьи, а также обладала сразу несколькими отклонениями в строении тела. Только вот они едва ли портили ее внешность — как раз наоборот, считается, что женщина славилась необычайной красотой. До сих пор ученым не удавалось выяснить причину ее смерти, но недавно ответ на этот вопрос наконец-то был найден.

По данным ученых из английского города Манчестер, мумифицированное тело египтянки попало в музей Ольстера в XIX веке. Исторические документы гласят, что ирландец Томас Грег выкупил его у археологов в 1834 году и доставил в город Белфаст, где и расположен старинный музей. По словам сотрудника учреждения Грира Рэмси, за последние годы мумия прошла рентгеновское исследование, компьютерную томографию и исследование волос, в ходе которых ученым удалось раскрыть много подробностей о личности женщины. Вдобавок, им удалось выяснить причину ее смерти.

Самая загадочная мумия

Исследователи выяснили, что при жизни рост женщины составлял около полутора метров. При этом в ее теле нашли лишний позвонок, что является весьма редким явлением, встречающимся только у 2% населения нашей планеты. Но это не единственное обнаруженное у женщины отклонение, потому что в ее ротовой полости было найдено 33 зуба. Эта особенность тела встречается еще реже, а именно у 0,02% из всех живущих людей. Во время бальзамирования рыжие волосы женщины были аккуратно уложены, поэтому исследователи пришли к выводу, что они обладали исключительной красотой.

Вообще, бальзамирование девушки явно проводилось очень аккуратно и с большим уважением. По словам исследователей, в процессе мумификации явно использовались приятно пахнущие примеси, смолы и повязки из льна.

Анализ ДНК показал, что Такабути имела больше родства с европейцами, чем с египтянами. Считается, что ее отец был жрецом в храме Амона-Ра, но информации о ее матери исследователи найти не смогли. Зато у них есть предположения, что она была замужем и владела большим домом. Возможно, необычное происхождение, необычайная красота и богатство и стали основной причиной смерти женщины. Дело в том, что в ходе изучения ее мумии ученые нашли веские доказательства тому, что она была убита.

На спине бальзамированной женщины ученые нашли явные следы ножевого ранения. По их расчетам, удар был нанесен в заднюю часть левого плеча, когда женщине было от 20 до 30 лет. По мнению одного из авторов исследования Роберта Лойнса, смерть девушки произошла очень быстро. Возможно, приближенные люди пытались ее спасти, потому что на месте ранения были найдены остатки материала, который использовался для закрытия раны.

Кто именно и по какой причине убил женщину, ученым не ясно. Возможно, ответ на этот вопрос нужно искать в древних документах, но событие вряд ли упоминается в тысячелетних писаниях. Если убийство Такабути все же и было задокументировано, не факт, что писания сохранились до наших времен.