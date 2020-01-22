» » В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

Перуанские исследователи, проводящие раскопки на территории археологического памятника Сечин в провинции Касма, обнаружили пять конических адобов - 4000-летних строительных блоков, на которых хорошо сохранились отпечатки рук древних строителей.

О находке сообщило агентство Andina. Она была сделана в древнем городе Сечин, расположенном на высоте 90 метров над уровнем моря, в пяти километрах от современного города Касма, центра одноименной провинции.

Этот памятник еще в 1937 году открыл перуанский археолог Хулио Тельо. Особенностью города является то, что его главные здания были сооружены из конических адобов - огромных кирпичей из глины-сырца.

В ходе раскопок археологи обнаружили сразу пять таких блоков, изготовленных около 2000 года до нашей эры. То есть их возраст составляет примерно 4000 лет. Это делает их старейшими из подобных артефактов, известных науке.

По словам Моники Суарес Убиллус, руководителя археологического проекта Сечин, данный тип адобов является самым ранним, найденным на монументальных объектах в прибрежной зоне Перу.

Большой удачей для ученых можно назвать отпечатки рук, оставленных древними строителями. Археологи предполагают, что они сделали это нарочно - например, в ритуальных целях, чтобы оставить свой след в сакральном сооружении и духовно участвовать в проводимых в нем ритуалах.

Дело в том, что конические адобы были обнаружены при обследовании пирамидальной структуры, которая насчитывает 11 ступеней. Вероятно, блоки предполагалось использовать для ее возведения. Возможно, они оказались попросту лишними. Само сооружение, по мнению ученых, предназначалось для проведения церемоний.

"Мы испытываем большую гордость и волнение, - говорит Моника Суарес. - Мы нашли очень ценные свидетельства, которые позволят нам переосмыслить гипотезы о появлении церемониальной архитектуры в доколумбовой Америке. Кроме того, их изучение поможет понять роль города Сечина в истории зарождения и развития раннего общества".

Кстати, обнаруженные конические адобы будут переданы в региональный музей Касмы.

22 январь 2020 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Китае найдены сокровища 3000-летней династии
Хочу все знать

В Китае найдены сокровища 3000-летней династии

В Китае археологи обнаружили группу древних гробниц, возведенных в период правления династии Западная Чжоу, внутри которых находились сотни очень ценных артефактов.
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки
Хочу все знать

В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки

Турецкие археологи при проведении раскопок на кургане Норик в восточной провинции Бингол обнаружили редкие древние детские бутылочки
Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа
Хочу все знать

Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа

В Великобритании археологи обнаружили остатки поселения охотников-собирателей, основанного примерно 8000 лет назад, в котором, по мнению ученых, проживали строители легендарного Стоунхенджа.
Китайские археология обнаружили реликвии семи династий
Хочу все знать

Китайские археология обнаружили реликвии семи династий

Специалисты проводили исследовательские работы недалеко от города Ханьчжоу, где располагалась гробница с причудливыми рисунками.
В древнем городе майя Чичен-Ица найден неизвестный 1000-летний текст
Хочу все знать

В древнем городе майя Чичен-Ица найден неизвестный 1000-летний текст

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили древнюю плиту с иероглифами и рисунками .
Найдены 700-летние бочки с прекрасно сохранившимися человеческими экскрементами
Хочу все знать

Найдены 700-летние бочки с прекрасно сохранившимися человеческими экскрементами

Археологи, работающие на участке XIV-го века в Дании, обнаружили многочисленные бочонки, наполненные экскрементами. Человеческие испражнения, которые, по словам учёных, находятся «в отличном
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаПредсказания Ванги на 2020 годКраски древнего мира: лазурит


Свежие Статьи
Появились новые доказательства раннего появления магнитного поля Земли

Появились новые доказательства раннего появления магнитного поля Земли

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

Обнаружена самая далекая умирающая галактика

Обнаружена самая далекая умирающая галактика

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+