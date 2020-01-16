Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

История человечества — это история постоянных миграций, когда одни культуры и цивилизации постепенно сменялись другими, впитывая в себя их наследие. Можно ли сравнивать нынешний мигрантский кризис в Европе с Великим переселением народов, погубившим Древний Рим? Где находилась колыбель славянских народов и чем им помогло нашествие в Европу гуннов? Почему скандинавские готы-германцы искали свою родину в лесах современной Польши и в степях нынешней Украины, а прогнанные ими вандалы — в Испании и Северной Африке? Что сейчас угрожает уникальным археологическим памятникам в России и на Украине и что общего между Каталонией и Осетией? На эти вопросы «Ленте.ру» ответил археолог, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.

Легенда о трех кораблях

«Лента.ру»: Великое переселение народов принято отсчитывать с вторжения гуннов в Европу во второй половине IV века, от которого в 376 году германское племя готов спаслось бегством за Дунай, в пределы Римской империи. Почему истинным началом этого события вы называете высадку этих самых готов в устье реки Вислы тремя столетиями ранее?

Олег Радюш

Олег Радюш: На самом деле я не отрицаю традиционную датировку начала Великого переселения народов, обычно используемую для выделения исторической эпохи и археологической периодизации. Но миграция — это естественное состояние человечества, перемещение народов не прекращалось никогда. Великое переселение народов потому так и называется, что оно оказало колоссальное влияние на дальнейший ход истории. Ведь именно в результате него пала Римская империя (вернее, ее западная часть) — сверхдержава античного мира, доминирующая на огромном пространстве — от Британии до Ближнего Востока. Но одной из важнейших предтеч Великого переселения народов действительно стало появление в бассейне Вислы германцев-готов, сыгравших потом ключевую роль во всех дальнейших событиях. И это событие выделяется многими исследователями как ключевое.

Когда оно случилось?

Примерно на рубеже старой и новой эры — либо в конце I века до н.э., либо в начале I века н.э. Сейчас эту датировку признают большинство историков в Германии, Польше и Швеции.

Откуда готы пришли в устье Вислы? Может быть, с острова Готланд, судя по его названию?

Может быть и так, хотя на сей счет есть несколько версий. Судя по характерным элементам культуры, в том числе могильникам с каменными кругами и стелами, это либо один из островов в Балтийском море (тот же Готланд или Борнхольм), либо южное побережье современной Швеции. Скорее всего, первая группа готских переселенцев была совсем немногочисленной. Историк VI века Иордан в своем трактате «О происхождении и деяниях гетов» приводил легенду о двух кораблях, на которых приплыли готы на южное побережье Балтики, а на третьем позднее прибыли родственные им гепиды.

Напоминает древнерусское предание о трех братьях — Рюрике, Синеусе и Труворе.

Это неудивительно, подобные сюжеты кочуют по многим эпосам разных эпох и народов. Но современные археологические данные совершенно четко фиксируют: во II – I веках до н.э. в нижнем течении реки Вислы и на побережье Балтики существовала оксывская культура. Однако в I веке н.э. ее сменила вельбарская (по названию могильника Мальборк-Вельбарк) культура, которую принято отождествлять с готами. Южнее, в среднем и верхнем течении Вислы, до прихода готов жили представители пшеворской культуры.

Петер Николай Арбо «Готский вождь вызывает гуннов на бой»

Люди оксывской и пшеворской культуры тоже были германцами, как и потеснившие их готы?

Оксывская также являлась субстратом для вельбарской культуры. С пшеворской культурой римского времени сейчас принято соотносить германское племя вандалов. Но своим происхождением в первых веках до н.э. она связана в том числе с ясторфской культурой (прародины многих западногерманских племен) и субстратом поморской культуры — древнейшего населения на территории современной Польши до прихода готов.

Их высадка в устье Вислы и продвижение вверх по ее течению сильно изменило этническую карту этого региона. Племена пшеворской культуры и другие местные германские племена под натиском готов вынуждены были мигрировать на юг, в сторону Дуная и лимеса — границы Римской империи.

В поисках страны Ойум

Именно из-за этого во второй половине II века началась знаменитая Маркоманская война Древнего Рима с германскими варварами?

Да, в том числе из-за этого: вынужденно отступая на юг под давлением готов-пришельцев, вандалы и союзные им германские племена маркоманов, квадов, гермундуров и ираноязычных сарматов в течение почти 20 лет совершали регулярные опустошительные набеги на римский лимес по Рейну и Дунаю. Позже засечные линии в Московской Руси, созданные для защиты от нашествий крымских татар и других степных кочевников, отдаленно напоминали структуру римского пограничья с миром варваров (Barbaricum).

Но что важно для восточноевропейской истории и археологии — примерно в это же время (вторая половина II века — начало III века) представители пшеворской культуры (вандалы) двинулись на юго-восток и оставили десятки воинских погребений пшеворской культуры на западе Украины. Одновременно с этим люди вельбарской культуры (готы) появились в юго-западной части современной Белоруссии и на северо-западе Украины. Об этом стало известно лишь в послевоенное время, когда советские археологи открыли и исследовали могильник вельбарского типа Брест-Тришин (современный город Брест).

Успех готов во многом обеспечивался более передовой на тот момент организацией общества. Архаичной военной демократии своих соседей они противопоставили жесткую социальную иерархию, своего рода властную вертикаль железного века. Как ни странно, это позволяло их обществу быть менее милитаризированным в археологическом выражении. Мы это видим по захоронениям вельбарской культуры, где оружие и прочие воинские атрибуты практически отсутствуют. Это кардинально отличает ее от могильников пшеворской культуры, где оружие традиционно многочисленно.

Что заставило готов мигрировать сначала в нынешнюю польскую Померанию, а затем на восток, на территорию современных Белоруссии, Украины и даже России?

Скорее всего, это были демографические причины, то есть перенаселенность их прежнего ареала обитания, где периодически накапливалась критическая масса «лишних людей». Не зря Иордан называл «остров» Скандзу «мастерской» и «утробой народов»: оттуда в остальные регионы Европы постоянно выплескивались все новые и новые племена — кимвры и тевтоны, юты, англы и саксы, а позже и норманны-викинги. Западная часть этих импульсов лучше была известна античным хронистам, но очевидны и значительные миграционные потоки в Восточной Балтике. Это как в XVII-XVIII веках перенаселенность Британии, вместе с другими причинами, заставила некоторых ее обитателей переезжать за океан и осваивать заморские колонии.

Может быть, на это повлияли еще и перепады климата?

Вряд ли климатические изменения здесь играли какую-нибудь существенную роль. В любом случае, климат в Повисленье благоприятнее, чем восточнее — в Белоруссии и тем более в европейской части России. В то же время в Повисленье почвы менее плодородны, чем в черноземных регионах Украины и России. Возможно, это также повлияло на решительность готов в их продвижении на восток Европы в поисках плодородной страны Ойум.

Позднее, на черняховском этапе, в результате контактов с населением Северного Причерноморья они могли принести туда развитые навыки пашенного земледелия. Граница глубокого промерзания почвы зимой близка к современной границе Польши и Белоруссии, а Центральная Россия целиком находится в зоне рискованного земледелия. Нашим предкам приходилось выживать в более тяжелых природных условиях, что сильно повлияло на весь ход русской истории.

Готские войны

Когда готы разделились на западных и восточных — вестготов (визиготов или тервингов) и остготов (остроготов или грейтунгов)?

Разделение готских племен могло проходить не только по географическому признаку, но и по среде обитания. Грейтунги (гревтунги) считались степняками, а тервинги жили в лесах, под этими названиями они упоминаются в ранних источниках. Обычно к грейтунгам относят остготов, а к тервингами — вестготов. Возможно, разделение привилегированных родов случилось уже в Скандинавии, но в процессе движения на юг происходило выделение двух выдающихся династий — Амалов и Балтов, окончательно оформившееся уже в IV веке.

Алонсо Кано «Вестготские короли»

Примерно в конце II века готы под предводительством короля Филимера из рода Амалов мигрировали по Дунаю и Днестру на территорию нынешних Румынии и Молдавии и на восток, где постепенно заняли Среднее Поднепровье и Северное Причерноморье, дойдя до Курской и Белгородской областей современной России. Надо понимать, что самих готов на этой огромной территории было не так много, однако они, видимо, стали доминирующей силой и элитой местных обществ.

Как спустя несколько веков варяги в ранней истории Древней Руси?

Да, ситуация была похожей.

Связан ли натиск готов на юг и восток от современной Польши в начале III века с кризисом Римской империи в эпоху солдатских императоров?

Этот кризис начался в 235 году и был вызван разнообразными внутренними причинами, но готы и их союзники на востоке и алеманны на Рейнском лимесе существенно его обострили. С 238 года несколько десятилетий восточные рубежи Римской империи сотрясали готские (скифские) войны. Во время них готы вместе с кочующими по Северному Причерноморью ираноязычными сарматами и, вероятно, многими другими присоединившимися местными племенами разгромили и разграбили почти все побережье Черного и Эгейского морей, дойдя до Кипра на юге и Танаиса на севере, в устье Дона. Удивляться тут нечему — еще со времен миграции через Балтику готы были знакомы с германской традицией кораблестроения, а уже на Черном море ими были захвачены крупные корабли боспорского флота.

Как и в Маркоманской войне, Римская империя выстояла в готских войнах и после глубокого кризиса III века даже ненадолго укрепилась. После катастрофического поражения от легионов императора Клавдия II в битве при Наиссе (современный Ниш в Сербии) в 268 году готы отказались от набегов на римский лимес и осели за его пределами, получив статус наемных союзников империи (федератов). В это же время на завершающем этапе готских войн в Северном Причерноморье и в Поднепровье окончательно сформировалась черняховская культура.

Черняховская культура — это держава готского короля Германариха, существовавшая тогда на месте нынешней Украины?

Не совсем так. Держава Германариха на этой территории относится ко второй половине IV века. «Держава» — достаточно условный термин, употребляемый для обозначения этого сложного формирования. Сведения о жизни Германариха и его правлении в античных источниках обрывочны и местами легендарны, но реальность его существования особого сомнения не вызывает. Однако черняховская культура возникла раньше и представляла собой многоязычный и полиэтничный конгломерат самых разных племен, среди которых, скорее всего, доминировали готы.

Античная амфора под Курском

Это тоже напоминает Киевскую Русь, где доминировали варяги-викинги.

И здесь нечему удивляться — в истории человечества многие социальные механизмы часто воспроизводятся. Но известные сейчас археологические данные позволяют сказать, что при всей пестроте местного населения Приднепровья и Северного Причерноморья (германских, балто-славянских и алано-скифо-сарматских племен), там существовала жесткая социальная иерархия, благодаря которой черняховская культура достигла достаточно высокого уровня развития. На ее территории совершенно нет городищ, что указывает на отсутствие серьезной опасности для жизни больших открытых поселений.

Она была не примитивным варварским миром на краю тогдашней ойкумены, а достаточно сложным обществом, имевшим развитую торговлю, гончарное производство, металлургию, разнообразные ремесла, люди даже играли в настольные игры по античной традиции. Кстати, круговая посуда — это очень наглядный показатель развития общества, потому что следующее появление ее массового производства на этой территории фиксируется только во времена Древней Руси, спустя несколько столетий после исчезновения черняховской культуры.

Античная амфора IV века н.э., найденная в реке к северу от Курска. Курский краеведческий музей

Набор посуды из погребения черняховской культуры. Могильник Дальний, Курская область

Клад топоров и наковален, найденный в Курской области. Колочинская культура, V — начало VI века

Если говорить про охватываемый ареал, то черняховская культура занимала не только почти всю современную Украину (кроме ее северной и юго-восточной части), но и румынскую Мунтению, отдельные территории Трансильвании, всю Молдавию и часть двух областей Российской Федерации — Курской и Белгородской. Условно говоря, она включала в себя обширное пространство от нижнего течения Дуная до верховий Сейма и Северного Донца. А совсем недавно наши коллеги из музея «Куликово поле» открыли небольшой анклав черняховской культуры под Тулой, где нашли черняховскую керамику, вооружение и римские монеты, — это всего лишь в двухстах километрах от Москвы.

Что заменила собой на этой обширной территории черняховская культура?

Как вельбарская культура в Польше заместила оксывскую и сместила пшеворскую культуры, так и черняховская культура на Украине потеснила на север, в сторону Полесья, киевскую культуру.

Вот про нее расскажите, пожалуйста.

Найденные артефакты киевской культуры (например, тяжелые и массивные украшения из бронзы с эмалями, грубые горшки), как и структура ее расселения, указывают на ее довольно архаичный характер. Черняховская культура активно контактировала с античной греко-римской цивилизацией (в исторической науке для таких культур есть термин «провинциальная римская»), а киевская культура по сравнению с ней оставалась еще варварской и примитивной. Судя по нашим наблюдениям, отношения между ними скорее всего были конфликтными.

С кем этнически соотносится киевская культура?

Сейчас принято считать, что ее носителями были предки славян. Точнее, она активно участвовала в процессе этногенеза раннесредневековых славян. Она прекратила свое существование к началу V века, практически одновременно с черняховской. Наследниками киевской культуры стали три раннеславянские культуры V-VII веков: колочинская, пеньковская и пражско-корчакская.

Академик Андрей Зализняк утверждал, что праславянский язык заимствовал большой словарный массив из языка готов-германцев: хлеб, князь, котел, буква, стекло, полк, купить. Как вы думаете, это произошло именно в период сосуществования черняховской и киевской культур?

Я археолог, а не лингвист, но вполне допустимо, что все так и было (крымско-готский язык сохранялся как минимум до XVI века — прим. «Ленты.ру»). Судя по археологическому материалу, именно черняховская культура больше влияла на киевскую, нежели наоборот. На позднем этапе существования обеих культур заметно активное проникновение вещей черняховского типа в киевский ареал, внутри которого происходила замена традиционных предметов быта и одежды на новые образцы в соответствии с тогдашней общеевропейской варварской модой.

Западное влияние на Русской равнине

Ваш коллега, археолог Владислав Житенев рассказывал в интервью «Ленте.ру», что в верхнем палеолите традиции настенной живописи возникли и развивались в пещерах Западной Европы, и только потом проникли на восток вплоть до Урала. Можно ли сказать, что в первых веках нашей эры тогдашние жители Русской равнины тоже получили мощный культурный импульс с Запада?

Современные археологические данные позволяют с этим согласиться. Во-первых, это влияние черняховской культуры на киевскую, о чем только что шла речь. Западным элементом можно считать и пшеворские погребения на территории Западной Украины II-III веков. Во-вторых, во II-I веках до н.э. предшественником киевской культуры была зарубинецкая культура Верхнего и Среднего Поднепровья, в основе формирования которой отчетливо прослеживаются элементы (керамика и особенности погребального обряда) оксывской и ясторфской культур.

В-третьих, о таком влиянии ярко свидетельствуют недавние находки из уникального Мутинского могильника, расположенного в Сумской области на востоке Украины, совсем недалеко от границы с Россией. Их случайно обнаружили несколько лет назад, во время поисков военных захоронений времен Великой Отечественной.

Чем так уникален Мутинский могильник?

Он состоит из 14 воинских погребений, заполненных передовым для того времени оружием (длинными мечами и щитами с металлическими оковками и умбонами), бронзовыми ситулами (сосудами) западного происхождения и железными шлемами восточнокельтского типа. В некоторых погребениях остатки кремаций были помещены именно в шлемы. Аналогов Мутинского могильника пока еще нигде не нашли, за исключением одного погребения среди большого общинного пшеворского некрополя Щемехув на Варте (это приток Одера в Западной Польше). Но там есть лишь одно подобное захоронение, а в Мутине найдены исключительно дружинные погребения.

Артефакты из погребения, найденного в Курской области. Примерно I век до н.э. – I век н.э. Курский музей археологии

О чем все это говорит?

Учитывая возраст Мутинского могильника (на рубеже эр — I век до н.э. – I век н.э.), это свидетельствует о том, что еще до вторжения готов в Привисленье отдельные вооруженные отряды живших там других германских племен проникали далеко на восток через ареал зарубинецкой культуры, возможно, периодически вступая в конфликты с местным населением. В 2018 году поисковый отряд из Курска нашел артефакты из похожего захоронения (древнегерманские копье и умбон) уже на территории России, на востоке области.

К сожалению, могильник оказался разрушенным (видимо, во время Великой Отечественной войны), поэтому теперь невозможно его научно локализовать и полноценно исследовать. Еще нам известны некоторые аналогичные артефакты из так называемых грабительских находок в тех же Черниговской, Сумской и Курской областях. Все это позволяет обоснованно предполагать, что и в железном веке между разноязычными племенами, обитавшими на огромном пространстве Восточной Европы, существовали регулярные контакты.

Грабительские находки — это результат деятельности черных копателей?

Это вообще бич современной российской археологии — проблема просто колоссальна, несмотря на принятые в последние годы законодательные акты. Если в ближайшие годы власти не остановят этих «любителей приборного поиска» как массовое явление, то, я боюсь, наша страна рискует навсегда утратить огромный и уникальный пласт информации о своем далеком прошлом.

Сохранились ли у вас в силу известных событий последнего времени контакты с украинскими археологами?

По-разному теперь складывается. Со многими коллегами, кто сумел сохранить адекватность и научный подход, мы по-прежнему очень хорошо и продуктивно общаемся. Те, кто поддался политическому угару последних лет, прекратили контакты с российскими учеными, хотя некоторые все же приезжают на конференции. Конечно, информация о новых находках на Украине до нас в любом случае доходит. Важные открытия, несмотря на политические бури, происходят каждый год. К сожалению, и масштаб разграбления археологического наследия вследствие общей турбулентности грандиозен.

Я надеюсь, что вскоре все образуется, и научные контакты, как и все остальные, будут полностью восстановлены. Сейчас на Украине из-за массы внутренних проблем археологические исследования проходят не столь высокими темпами, как могли бы, хотя потенциал там чрезвычайно богат материалами для решения многих исторических вопросов Европы. Что касается коллег из других стран Восточной Европы, то в общении с ними у нас вообще нет никаких проблем.

Винитарий и его «королевство»

Расскажите о загадочных погребениях знати эпохи Великого переселения народов, найденных не так давно в России и на Украине. К какому народу они относятся?

Те роскошные захоронения представителей местной элиты, о которых вы спрашиваете, действительно в основном сконцентрированы на территории России, в наших Курской и Орловской областях, и лишь некоторые находки нашли западнее — в Сумской области Украины. Происхождение их можно было бы определить, сделав дорогостоящие антропологические экспертизы, но, к сожалению, останков ни в одном случае не сохранилось.

Чем это можно объяснить?

Скорее всего, после краха черняховской культуры в результате гуннского нашествия во второй половине IV века на северо-восточных окраинах прежней державы Германариха возникли локальные протогосударственные образования. Видимо, это случилось потому, что наиболее активное население черняховской культуры ушло из неспокойной степной зоны (это территория нынешней Южной и Юго-Восточной Украины), находящейся на пути движения гуннов в Европу, в северные леса.

Иоганн Непомук Гейгер «Гунны сражаются с аланами»

Простите за очередное сравнение с нашей историей, но эта ситуация напоминает XIII век, когда после монгольского нашествия произошла массовая миграция древнерусского населения из Поднепровья в Залесье, нынешнюю Центральную Россию, куда потом постепенно и переместился центр русской государственности (из Киева во Владимир-на-Клязьме, а затем в Москву).

Эта аналогия более чем уместна, потому что ситуация была схожей. Тем более что монголы пришли примерно оттуда же, откуда и гунны, — из азиатских степей к северу от Великой Китайской стены.

Именно нашествие гуннов погубило державу Германариха и черняховскую культуру?

Да, оно не позволило державе Германариха оформиться в полноценное государственное образование, к чему были предпосылки. Гунны просто разгромили ее на своем пути на запад. Если раньше в Европу выплескивались людские массы из Скандинавии, то теперь они проникали туда с востока, из Азии (впрочем, точно так же ранее в Европу попали индоевропейцы, наши предки). Есть версия, что на левобережье Днепра, в том числе на территории Курской и Белгородской областей России, после гибели Германариха некоторое время существовало небольшое готско-аланское королевство Винитария, известного как «победителя венедов». Возможно, те элитные погребения, о которых мы только что говорили, соотносятся с верхушкой этого общества.

Почему?

Детали одежды скорее характерны для ираноязычных народов, то есть аланов. Известно, что аланы были союзниками готов, а Винитарий в детстве воспитывался аланскими вождями Алафеем и Сафраком. Но опять же — пока мы не получим антропологические материалы и не исследуем подобные погребения археологическими методами, все это останется гипотезами.

Миграционная топонимика

Какие последствия имело гуннское нашествие для древних славян?

Именно приход в Европу гуннов позволил славянам (то есть представителям киевской культуры) занять новые территории и выйти на историческую арену. Судя по всему, до этого черняховская культура закрывала им доступ к античной цивилизации. После ее разгрома (некоторые археологические материалы дают основания подозревать, что славяне тоже в этом поучаствовали) они вернули себе территорию, захваченную ранее представителями черняховской культуры, и вступили в прямой контакт с восточными римскими провинциями. Спасаясь от гуннов, готы в 376 году переправились через Дунай примерно в районе нынешней румыно-болгарской границы, восточнее Бухареста.

Другие германские народы тоже двинулись на запад и юг — вандалы из современной Польши вместе со свевами, аланами и частью готов прошли через всю Европу до Испании, а потом перебрались в Северную Африку, лангобарды заняли север Италии. В результате в V веке в Центральной Европе обезлюдели огромные территории. Славяне их постепенно заняли и к VII веку дошли до Эльбы, то есть почти до юга современной германской земли Шлезвиг-Гольштейн.

Известно, что древние перемещения варварских народов до сих пор сохранились в топонимике. Так, названия исторических областей Пиренейского полуострова Каталония и Андалусия, возможно, происходят от пришедших сюда в эпоху Великого переселения народов готов и аланов (другая часть аланов расселилась на Северном и Западном Кавказе и в Крыму и стала предками нынешних осетин) и вандалов. Лангобарды оставили свой след в названии Ломбардии, области на севере Италии.

А по-французски Германия называется Allemagne — от племени алеманнов, в то время как Россия по-латышски именуется Krievija от древнего славянского племени кривичей.

Можно еще привести подобные примеры. Как известно, эстонцы Россию называют Venemaa, а финны — Venaja. Это может быть связано с венедами (венетами) — под таким названием некоторые славянские племена могли присутствовать в позднеантичных и ранневизантийских источниках.

Жорж-Антуан Рошгросс «Гуннские орды Аттилы разоряют виллу в Галлии»

Если славяне впервые вышли на историческую арену в эпоху Великого переселения народов — значит, именно тогда произошло их окончательное разделение с балтами?

Если не касаться, опять же, вопросов лингвистики, то до V-VII веков некоторые археологические культуры в Прибалтике были близки к ранним славянам Поднепровья, что заметно по активному использованию некоторых общих типов украшений и деталей одежды. Изначальная же балто-славянская языковая общность напоминает о себе до сих пор отдаленной схожестью современных латышского и литовского языков с восточнославянскими.

«Погибоша аки обри»

Может ли современная археология ответить на вопрос о прародине славян?

Это глобальный вопрос, но если сказать совсем кратко, то сейчас к основной его зоне принято относить территорию Верхнего и Среднего Поднепровья, то есть ареал киевской культуры. Хотя некоторые ученые до сих пор считают, что этногенез славян на самом деле происходил в Среднем Подунавье или в Прикарпатье. Но ранний этногенез — это сложнейший процесс, и в нем принимают участие самые разные этнокультурные группы. Поэтому, учитывая особенности погребального обряда, у нас остается масса неизвестных сторон жизни праславян.

В советское время с подачи академика Бориса Рыбакова считалось, что славяне издавна были оседлыми пахарями-земледельцами. Но современные археологические данные не позволяют подтвердить эту теорию. Судя по исследованиям поселений киевской и колочинской культур, предки славян не были постоянно оседлым населением, а периодически кочевали по долинам рек. Существенную роль в их хозяйственном укладе играло не развитое земледелие (хотя с V века начинает фиксироваться большое количество сельскохозяйственных орудий и топоров, в том числе в кладах), а скотоводство и коневодство. Поселения оставались небольшими и недолго существующими, хотя на одно место их обитатели могли возвращаться не раз.

Очень трудно определить этнический состав населения какой-либо территории без опоры на письменные или антропологические источники. Поэтому о том, что происходило в Восточной Европе в первом тысячелетии, осталось очень мало сведений. Так, сохранилось лишь одно из готских преданий в пересказе Иордана о походе Германариха на север, где упоминаются якобы покоренные им финно-угорские народы нынешней Центральной России — весь, меря и мордва.

Возможно, в будущем нынешние представления подвергнутся пересмотру, особенно если на помощь археологии придет палеогенетика, позволяющая определить этногенез по гаплогруппам. К сожалению, сейчас эти инновационные методики сильно дискредитируют персонажи вроде небезызвестного профессора Клесова. Меня поражает, что его антинаучные теории до сих пор вызывают ажиотаж не только среди обывателей, но и среди вполне образованных людей. До последнего времени у нас в стране была беда с научным просвещением.

Но будем надеяться, что мы, «переболев» Носовским, Фоменко, Резуном и другими псевдоисториками, переживем и это наваждение. Хотя политика государства в деле борьбы с псевдонаукой могла бы быть более последовательной и активной. В европейских странах невозможно увидеть набор бредовых публикаций на полках приличных книжных магазинов. Сейчас эта проблема решается появлением большого количества просветительских каналов и других ресурсов в интернете или на радио.

Почему готы, которые так долго доминировали в Восточной Европе, в итоге проиграли гуннам, пришельцам из далеких и диких степей Азии?

В истории человечества кочевники в военном отношении часто оказывались сильнее оседлых народов. Гунны принесли с собой в Европу всадническую номадскую культуру, новые воинские технологии и способы ведения войны. У них была выносливая легкая конница и более совершенное оружие (например, дальнобойный сложный лук вкупе с навыками точной стрельбы).

Когда после разгрома гуннов на Каталаунских полях в 451 году в Европу в VI веке из глубин Азии пришли тюркоязычные авары, они тоже принесли новые воинские технологии. Например, у них были стремена, позволявшие всадникам прочно держаться в седле и наносить более мощные и точные удары. Еще авары принесли с собой новую разновидность тяжелых ламеллярных доспехов — изготовленных из перекрывающих друг друга небольших пластин, скрепленных шнурами или ремнями. Все эти военные ноу-хау давали азиатским кочевникам существенное преимущество на поле боя.

Это те самые авары, что запрягали в свои повозки славянских женщин и от которых в древнерусском языке осталась поговорка «погибоша аки обри»?

Да, эта поговорка подразумевала, что Аварский каганат бесследно исчез, оставив по себе дурную славу. Аварское вторжение в Европу оказало серьезное влияние на миграцию славян на Балканы — этот процесс тоже был частью Великого переселения народов. Однако именно во время существования Аварского каганата произошел не просто выход славян на историческую арену, но их становление как особых племенных общностей под своим именем.

Отон Ивекович «Прибытие хорватов на Адриатику»

Африканские европейцы

Можно ли считать приход в Европу после аваров сначала родственных им тюркоязычных болгар, а потом и венгров в IX веке финальным актом Великого переселения народов?

А как быть с печенегами и половцами, которые позднее пришли из Азии тем же путем? Да, вторжение венгров принято считать условным завершением Великого переселения народов. Но тут важнее другое: с занятием венграми Паннонии в Европе закончился многовековой всеобщий передел территорий между прежними варварскими народами. В классическом варианте переселение народов завершилось славянской волной VI-VII веков.

Какими были итоги и последствия Великого переселения народов?

Великое переселение народов сформировало большинство современных европейских наций. Именно на это время приходится одна из активных фаз этногенеза германцев, славян и балтов. К сожалению, славянский и балтский эпос этого времени письменно не зафиксирован и не сохранился, но известно, что германский эпос целиком и полностью основан на событиях эпохи Великого переселения народов. Он вдохновлял не только Вагнера и Толкина, но через них теперь отражен и в современной глобальной массовой культуре. Например, в сюжете кинотрилогии «Властелин колец» любой специалист легко найдет перекличку с ключевыми эпизодами Великого переселения народов.

Можно ли сказать, что это было время краха позднеантичной цивилизации и наступления в Европе Темных веков?

Я думаю, было бы преувеличением говорить о всеобщем крахе позднеантичной цивилизации. Некоторые традиции и практики тогда прервались, но большинство из них все-таки сохранились, хоть и видоизмененными. К тому же античная традиция еще на тысячу лет продолжилась в Византийской империи — прямой наследнице Древнего Рима.

Что касается рухнувшей Западной Римской империи, то ее территория вместе с населением на некоторое время действительно оказалась отброшенной в своем развитии назад. Тем не менее нынешнюю карту Европы во многом сформировало именно Великое переселение народов. Европейская цивилизация, существующая до сих пор, возникла и развилась на основе синтеза античного наследия Древнего Рима и захлестнувшего его германского мира.

Как вы думаете, может ли современная европейская цивилизация, которую мы так ценим, в обозримом будущем повторить судьбу античной? Сейчас любят сравнивать события Великого переселения народов с нынешним мигрантским кризисом.

Это очень провокационный вопрос, но я все же попробую кратко на него ответить. Наверное, к счастью, но нынешний мигрантский кризис еще не дошел до крайности, однако некоторые его проявления действительно наводят на аллюзии к известным событиям эпохи Великого переселения народов. Если говорить о приходящих аналогиях, тут уместно сказать о слабости государственных институтов, характерных как для позднеантичной эпохи, так и для современных государств Западной Европы. Упадок и депрессия Западной Римской империи, падение нравов и забвение прежних традиций, связанные в том числе с распространением христианства, привели ее к столь печальному финалу. Например, в позднем Риме его исконные граждане не желали, как раньше, служить в армии, поэтому значительная часть армии состояла из варваров-федератов.

Карл Брюллов «Нашествие Гензериха на Рим»

Гензерих (Гейзерих) — король вандалов в 428-477 годах, создатель государства вандалов и аланов в Северной Африке. В его правление в 455 году вандалы и аланы захватили и разграбили Рим.

С другой стороны, в отличие от нынешней ситуации в Европе, Римская империя в течение многих столетий контактировала с германскими и кельтскими варварами, которые постепенно впитывали ее наследие в свою культуру. В позднем Риме его высшими военачальниками и даже правителями могли быть люди самого разного этнического происхождения. Значительную роль в окультуривании играло и христианство, которое постепенно стало религией многих варваров.

В качестве заключения приведу отдельный пример. Недавно в Институте археологии РАН выступил руководитель Германского археологического института Филипп фон Руммель с докладом о поисках древнегерманских элементов в Северной Африке, на территории бывшего королевства вандалов и аланов. Но в результате десятков лет исследований каких бы то ни было материальных следов, похожих на изначальные германские культуры, там так и не нашли.

Это говорит о том, что вандалы и их союзники аланы, пройдя за несколько десятилетий путь из Повисленья и Прикарпатья до Испании и Туниса, со временем полностью влились в позднеантичную цивилизацию. Хотя это не помешало им полностью разграбить Рим в 455 году — оттого их имя стало нарицательным. Когда в VII веке в Северную Африку вторглись арабы, жившие там потомки некогда свирепых вандалов и аланов уже ходили в тогах и туниках. История человечества показывает, что более развитая цивилизация в любом случае поглощает и растворяет в себе многочисленные миграционные потоки диких пришельцев. Будет ли так и на этот раз — вопрос открытый.